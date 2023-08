FDP-Generalsekretär hält Arrow-3-Freigabe (israelisch-amerikanisches Raketenabwehrsystem) für wichtig

Die Freigabe zum Kauf des israelisch-amerikanischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 ist nach Auffassung des Generalsekretärs der FDP, Bijan Djir-Sarai, bedeutend. Deutschland wäre in den vergangenen Jahren kein Musterschüler in der Nato gewesen, begründete Djir-Sarai seine Meinung.

Die eigene Sicherheitsarchitektur stärken

„FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Kauffreigabe für das israelisch-amerikanische Raketenabwehrsystem Arrow 3 begrüßt. „Das ist außerordentlich wichtig“, sagte er dem TV-Sender „Welt“.

Nach Jahrzehnten des Sparens bei der Bundeswehr nehme Deutschland damit eine verteidigungspolitische Verantwortung für ganz Europa wahr: „Das ist wichtig, dass gerade auch wir so etwas machen. Denn Deutschland war ja auch innerhalb der Nato in den letzten Jahren kein Musterschüler. Und das hat sich mit der sogenannten Zeitenwende geändert.“ Deswegen leiste Deutschland nicht nur einen Beitrag für die eigene Sicherheitsarchitektur, sondern insgesamt für die Sicherheitsarchitektur in ganz Europa.

„Das ist auch innerhalb der Nato als Organisation ein sehr gutes Zeichen, ein wichtiger Beitrag“, so Djir-Sarai.

Foto: Bijan Djir-Sarai (Archiv), über dts Nachrichtenagentur