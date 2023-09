Klimaanlage mit einem Ventilator selber bauen

Das warme Wetter macht uns allen zu schaffen. Klimaanlagen sind im Vergleich zu Ventilatoren teils groß, zumindest aber teuer. Mit einfachen Mitteln können Sie sich für jede Situation Ihre eigene Klimaanlage selber bauen. Die kleine Checkliste zeigt Ihnen, wie dies funktioniert.

Klimaanlage mit altem Ventilator selber bauen

Sie benötigen lediglich:

Einen handelsüblichen Ventilator

Zwei Plastikflaschen, beispielsweise Wasserflaschen

Im Idealfall Eis. Es reicht auch, wenn Sie einem Fluss sehr kühles Wasser entnahmen können

Etwas Draht oder Kabelbinder

Die Wasserflaschen sollten Sie zunächst weitestgehend reinigen und unten so einschneiden, dass Sie den vormaligen Boden einfach als Deckel abheben können. Seien Sie dabei vorsichtig und versuchen Sie sich nicht zu verletzen. Sie sollten die Flaschen also einschneiden, die „Deckel“ aber nicht entfernen. Hier füllen Sie später Eis oder kühles Wasser rein.

Die so vorbehandelten Flaschen kippen Sie mit dem Flaschenkopf nach unten und binden sie mit dem Draht oder einem Kabelbinder jeweils an eine Seite Ihrer Ventilator-Fläche, aus der der die frische Luft kommt. Die Flaschen werden mit dem Draht am Gitter des Ventilators fixiert. Sie stehen dann also Kopf.

Nun können Sie den Bodendeckel jeweils anheben und Eis oder das kühle Wasser einkippen. Stellen Sie den Ventilator an, wird der Wind sehr viel kälter sein als sonst üblich. Wenn das Eis in der Flasche geschmolzen ist, dann lassen Sie es einfach nach unten durch den Flaschenkopf ab, indem Sie den Deckel aufschrauben und ein Glas darunter halten. Denn Wasser sollte man nicht verschwenden.

Somit wird ein einfacher Ventilator zu einer voll funktionsfähigen Klimaanlage. Im Zweifel können Sie bei Stromausfall über einen Generator die eigene Klimaanlage sogar in Krisenzeiten betreiben, wenn die Hitze unerträglich werden sollte. Wenn Sie kein Eis herstellen können, transportieren Sie das kühle Wasser aus dem Fluss oder Bächlein bzw. sogar aus der Regentonne per Wassereimer zu Ihrer Klimaanlage. So einfach können Sie Ihre Klimaanlage selber bauen.