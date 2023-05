Es geht weiter: Neue Klima-Blockaden in Berlin – A 100 teilweise gesperrt

Die Kleberaktivitäten setzen sich nun fort. Gestern haben Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Berlin teils die A100 gesperrt. Dafür wurden Mietwagen verwendet, so der Bericht der Polizei. Die Aktivitäten ruhten zuletzt tagelang.

Autobahn blockiert: In Berlin ist etwas los

„In Berlin haben Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ am Dienstag wieder zahlreiche Straßen blockiert. Unter anderem fanden auf der A 100 Blockaden mit abgestellten Mietwagen statt, wie die Polizei und die Verkehrsinformationszentrale mitteilten.

Zwischen Spandauer Damm und Kaiserdamm mussten demnach zwischenzeitlich beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, Teile der Fahrbahn konnten wenig später aber wieder freigegeben werden. Blockaden auf der A 100 gab es auch in Richtung Neukölln auf Höhe der Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Tempelhofer Damm. Auf den Ausweichrouten gab es unterdessen lange Staus. Weitere Klebeaktionen fanden am Dienstagmorgen unter anderem in Schöneberg, in Wilmersdorfer, in Prenzlauer Berg sowie in Mitte statt, wobei einige auch bereits von der Polizei aufgelöst werden konnten.

Die Klimakleber hatten den Verkehr in der Hauptstadt in den vergangenen Wochen immer häufiger lahmgelegt. In dieser Woche hatten sie bereits am Montag für zahlreiche Staus auf zentralen Verkehrsachsen gesorgt. Ihre Taktik haben die Protestler dabei zuletzt etwas geändert: Unter anderem kleben sich einige Aktivisten direkt an die Autoreifen von Mietwagen fest, die von ihnen vorher selbst geliehen wurden. Zudem setzt die Gruppe offenbar immer häufiger auch auf selbst gemischtem Kleber, der stärker haftet als handelsüblicher Sekundenkleber.

Die „Letzte Generation“ teilte am Dienstagmorgen mit Blick auf ihre Blockade auf der A 100 erneut mit, dass sich der Protest nur beenden lasse, indem die Regierung einen „Gesellschaftsrat“ einberufe oder man die Blockierer „alle wegsperrt“.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Absperrung wegen Klimaprotest am 16.05.2023, über dts Nachrichtenagentur