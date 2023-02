Luxemburgischer Außenminister Asselborn hält chinesische Waffenlieferungen an Russland für möglich

Sowohl die USA wie auch die EU halten mittlerweile offenbar Waffenlieferungen durch China an die USA für möglich. Dies geht aus einem Interview hervor, dass der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Montagvormittag in Deutschland gab.

China, die EU, die USA und Russland – was braut sich zusammen?

„Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat den US-Warnungen vor möglichen chinesischen Waffenlieferungen an Russland Gewicht verliehen. Er gehe nicht davon aus, dass US-Außenminister Antony Blinken China ohne Anlass davor gewarnt habe, Russland mit Waffen zu unterstützen, sagte Asselborn am Montag im RBB-Inforadio.

„Da müssen Anzeichen sein.“ Das wäre wieder eine Steigerung des Konfliktes. „Bis jetzt hat China ja auch nicht bei der UNO mit Russland gestimmt, hat sich enthalten, hat bis jetzt keine Waffen geliefert.“ Asselborn hofft nach eigenen Angaben, dass die Koalition zwischen Russland und China gegen den Rest der Welt nicht zustande kommt. Vor dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel äußerte sich Asselborn auch zu den Bedingungen für eine diplomatische Lösung mit Russland: „Wenn Putin versteht, dass er die Ukraine nicht brechen kann, also den Krieg nicht gewinnen kann, wird er bereit sein zu Verhandlungen – vorher nicht.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Parlamentsgebäude Große Halle des Volkes in Peking, über dts Nachrichtenagentur