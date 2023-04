Eine Mehrheit in Deutschland ist gegen Abschalten der letzten Atomkraftwerke – am 15.4. ist es vorbei

Am 15.4. ist es vorbei – die AKW werden abgeschaltet. Die Bundesregierung hat sich auf diesen Termin verständigt und wird an diesem Vorhaben nicht mehr rütteln. Das Energie-Angebot wird damit sinken – insbesondere auf Basis der sogenannten Grundlastsicherung, mit der in windarmen oder sonnenarmen Zeiten die Energie sichergestellt werden soll. Nun allerdings ist eine Mehrheit der Menschen laut jüngster Umfragen gegen die Abschaltung.

Macht nichts, wenn eine Mehrheit gegen die Abschaltung der AKW ist

„Eine Woche vor dem Abschalten der letzten drei aktiven Kernkraftwerke in Deutschland ist eine Mehrheit der Menschen gegen das Ende der Atomkraft. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die „Bild am Sonntag“ hervor.

Demnach halten 52 Prozent der Befragten das Abschalten der Atomkraftwerke für falsch, nur 37 Prozent halten es für richtig, 11 Prozent machten keine Angabe. Für die „Bild am Sonntag“ hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.004 Personen am 6. April befragt. Frage: „Nächste Woche werden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Finden Sie das (eher) richtig oder (eher) falsch?“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Atomkraftwerk, über dts Nachrichtenagentur