Wie man eine Sonnenuhr baut: Die DIY-Anleitung

Eine Sonnenuhr ist ein altmodisches Zifferblatt, mit dem man die Zeit ablesen kann. Sie ist ein großartiges Projekt für alle, die die Natur lieben, sich für Geschichte interessieren oder gerne an Heimwerkerprojekten basteln. Aber auch wenn Sie keines dieser Kriterien erfüllen, ist es ein lustiges Projekt, das jeder mit ein paar Materialien und minimalen Tischlerfähigkeiten durchführen kann.

Der Bau einer eigenen Sonnenuhr ist nicht nur lehrreich und aufschlussreich, sondern auch eine tolle Ergänzung für Ihr Haus oder Ihren Garten. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie man eine Sonnenuhr baut, damit Sie sich jedes Mal, wenn Sie die Zeit ablesen, wie ein antiquiertes Genie fühlen können!

Warum eine Sonnenuhr bauen?

Eine Sonnenuhr ist eine sehr einfache Art, die Zeit zu messen. Sie ist von den Sonnenuhren inspiriert, die vor der Erfindung der Uhren verwendet wurden. Sie sind nicht nur funktional, sondern auch ein wunderschönes Kunstwerk und Designobjekt. Außerdem sind sie eine gute Möglichkeit, Kinder für Wissenschaft und Design zu begeistern. Durch den Bau der Sonnenuhr lernen sie etwas über Geometrie, Handwerkskunst und die Geschichte der Zeitmessung.

Es gibt sogar Sonnenuhren, die man in Innenräumen bauen kann. Es gibt ganze Websites, die sich mit dem Design von Sonnenuhren beschäftigen, so dass Sie eine Sonnenuhr bauen können, die zu Ihrem Stil und Ihrem Raum passt. Mit den richtigen Materialien und ein wenig Geduld können Sie eine schöne, funktionelle Sonnenuhr für Ihren Garten oder Ihr Haus bauen. Es ist das perfekte Projekt für Leute, die kreativ werden wollen, oder für Kinder, die lernen wollen, wie man etwas baut.

Materialien für den Bau einer Sonnenuhr

Ein Brett oder eine Planke aus Holz

Sie können jede Art von Holz dafür verwenden, aber es sollte mindestens 3/4 Zoll dick sein. Ein dickeres Brett macht eine stabilere Sonnenuhr, die länger hält.

Markierungswerkzeuge

Etwas, um das Holz zu markieren. Versuchen Sie es mit einem Bleistift, einem Kugelschreiber oder einem Meißel.

Ein Quadrat oder Lineal. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Sonnenuhr gerade und waagerecht ist.

Holzbeize oder Farbe

Sie können Ihre Sonnenuhr mit einer Holzbeize in jeder gewünschten Farbe streichen.

Hammer und Nägel

Schritt 1: Markiere den Platz für deine Sonnenuhr

Suchen Sie sich einen Platz im Freien, von dem aus Sie die Sonne gut sehen können. So können Sie die Zeit auf Ihrer Sonnenuhr richtig ablesen. Sie können eine Sonnenuhr auch drinnen bauen, indem Sie sie neben ein Fenster stellen und den Weg der Sonnenstrahlen nachzeichnen. Sie können auch einen Freund bitten, Ihnen bei der Suche nach der Sonnenbahn zu helfen, damit Sie nicht das Gefühl haben, es handele sich um ein Einzelprojekt.

Da die Sonnenuhr im Freien stehen wird, sollten Sie die Wettervorhersage im Auge behalten. Vermeiden Sie es, die Sonnenuhr während der heißesten Tageszeit ins direkte Sonnenlicht zu stellen, da es ihr und Ihnen sonst zu heiß werden könnte. Bei der Wahl des Standorts für Ihre Sonnenuhr sollten Sie einen Platz suchen, an dem Sie die Sonne gut sehen können.

Schritt 2: Bauen Sie den Sockel Ihrer Sonnenuhr

Bevor Sie mit dem Bau des Gnomons (des Schattenwurfstabs) beginnen, bauen Sie einen Sockel für Ihre Sonnenuhr. Der Sockel sorgt dafür, dass die Sonnenuhr aufrecht steht, und ist das, woran Sie später den Gnomon befestigen werden. Markieren Sie dazu mit einem Bleistift eine quadratische oder rechteckige Form auf dem Holz. Dann schneiden Sie die Form mit einem Meißel oder einer Säge aus.

Als Nächstes schleifen Sie die Kanten des Holzes, damit sie glatt und gleichmäßig sind. Anschließend beizen oder streichen Sie das Holz, damit es zum Rest Ihrer Sonnenuhr passt. Denken Sie daran, dass sich das Holz auf der Unterseite der Sonnenuhr befinden wird. Die Beize oder Farbe sollte also nicht zu dick sein, sonst können Sie den Lauf der Sonne nicht mehr erkennen.

Schritt 3: Montieren Sie den Gnomon (den Schattenwurfstab)

Der Gnomon wirft den Schatten auf die Sonnenuhr, mit dem Sie die Zeit ablesen können. Suchen Sie dazu einen geraden Stock, der etwa 2 bis 3 Zoll breit ist. Vermeiden Sie verzweigte oder verknotete Stöcke, da die Sonnenuhr dadurch brechen kann. Sie können auch ein Stück Bambus oder einen Dübel verwenden.

Schlagen Sie mit einem Hammer Nägel in die Enden des Stocks. Sie brauchen sie nicht besonders tief einzuschlagen, nur so weit, dass die Nagelenden aus dem Holz herausragen. Diese dienen als „Beine“ des Gnomons, sobald Sie das Holzstück an der Basis befestigt haben.

Schritt 4: Markiere die Stundenmarkierungen (die Strichmännchen)

Nachdem Sie den Gnomon auf dem Sockel befestigt und die Sonnenuhr an einem sonnigen Ort aufgestellt haben, können Sie die Stundenmarkierungen auf dem Holz anzeichnen. Sie können sie entweder mit einem Lineal markieren oder eine Schablone anfertigen, um sie in das Holz zu schnitzen. Wenn Sie sie einritzt, messen Sie mit einem Lineal ab, wo die 12 Markierungen hinkommen sollen. Ritzen Sie dann mit einem Meißel oder einer Ahle eine kleine Kerbe in das Holz. Achten Sie darauf, dass sie flach genug sind, damit Sie sie später mit einem Messer herausschneiden können.

Unterm Strich

Eine Sonnenuhr kann dekorativ sein oder einen echten Zweck haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Wüste und haben sich verlaufen. Um sich nicht zu gefährden, dürfen Sie nicht der Mittagssonne aussetzen. Jedoch ohne eine Uhr ist dies schwer zu bestimmen. Dabei kann eine Sonnenuhr helfen.

Nachdem Sie eine funktionierende Sonnenuhr gebaut haben, können Sie sie an einem beliebigen Ort im Garten oder auf deiner Terrasse aufstellen. Sie ist eine tolle Dekoration, die sich in die übrige Außendekoration einfügt. Und wenn Ihre Freunde und Verwandten sie sehen, werden sie von Ihren Bastelkünsten beeindruckt sein.

Eine Sonnenuhr ist eine schöne Ergänzung für jeden Garten oder Hof. Außerdem ist sie eine gute Möglichkeit, Kinder für die Wissenschaft zu begeistern. Der Bau einer Sonnenuhr ist eine hervorragende Möglichkeit, etwas über Geometrie, Design und Geschichte zu lernen. Wenn Sie das Leben im Freien lieben, ist dies das perfekte Projekt für Sie.