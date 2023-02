Ordnung im „Überlebensschrank“

Es gibt wahrscheinlich auch in Deinem Leben oder in Deinem Eigenheim ein Ort, an dem die vermeintlich wichtigen Dinge aufbewahrt werden. Wir meinen nicht ausschließlich die Papiere, sondern auch die benötigten Lebensmittel, Werkzeuge, Kartenmaterial, Akkus und so fort. Die meisten bewahren dies in einer Rumpelkammer auf. Dies wird sich in jeder Krise rächen – oft finden wir das vermeintlich wichtige Material nicht mehr.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach denen Du ein System aufbauen kannst, das auf jeden Fall Dir und nicht dem Chaos dient.

Wie auf dem Computer: Der Überlebensschrank

Computer funktionieren deshalb so gut, weil sich die Dateien, auf die Programme oder auch Du als Nutzer zugreifen, sehr gut adressieren lassen. Die Dateien sind tatsächlich zwar weit verstreut auf Deinen Speichermedien, werden aber zumindest virtuell für Dich gut zusammengefügt.

Dasselbe Prinzip verwendest Du einfach für Deinen Überlebensschrank oder Deine Rumpelkammer. Sortiere die Dinge, die Dir am Herzen liegen nach einem Ordnungsprinzip.

Ein Vorschlag für Dich: