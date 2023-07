Camping mit Kindern: 8 erfolgversprechende Tipps

Wenn Sie Lust hatten, in diesem Jahr in den Sommerurlaub zu fahren, aber nicht die Möglichkeit hatten, dann machen Sie doch einen Campingurlaub. Das Aufstellen eines Zeltes ist eine großartige Möglichkeit, Spaß zu haben und als Familie Urlaub zu machen. Wenn Sie kleine Kinder oder Jugendliche im Schlepptau haben, dann werden sie es zur Abwechslung lieben, in der freien Natur zu sein. Mit diesen 8 Tipps kann Camping mit Kindern ein Erholsamer Urlaub für die ganze Familie werden.

Ihre Umgebung zu erkunden und eine Nacht im Zelt zu erleben, ist eine aufregende Sache für jedes Mitglied Ihrer Familie. Wie bereiten Sie sich also auf eine solche Reise vor? Hier ist ein kurzer Leitfaden, wie man den perfekten Urlaub beim Camping mit den Kindern plant und organisiert.

1. Geben Sie Ihren Kindern das Gefühl, Teil der Planung zu sein.

Wenn Sie bei der Planung eines Campingausflugs Ihre Kinder einbeziehen, indem Sie sie dazu befragen, was sie während des Ausflugs tun möchten, wird sich ihre Moral wirklich verbessern. Wenn Sie sie nach Aktivitäten fragen, die sie machen möchten, werden sie psychologisch sagen, dass sie auf der Reise persönlich berücksichtigt werden, und es ist ihnen wichtig, dass sie Spaß daran haben.

Die Einbeziehung Ihrer Kinder in die Planung von Aktivitäten beim Camping ist auch eine Möglichkeit, ihnen indirekt zu sagen, dass sie verantwortungsbewusst genug sind, um während des Planungsprozesses konsultiert zu werden, und dass sie deshalb während der gesamten Reise verantwortungsbewusst und angemessen handeln müssen.

Versuchen Sie, die Vorschläge Ihrer Kinder während der gesamten Campingreise einzubeziehen. Sorgen Sie dafür, dass jedes Kind seinen Anteil als Chef einer Aktivität erhält. Wenn Sie die ersten paar Campingausflüge mit Ihnen genießen, gibt es keinen Grund warum sie Ihnen beim nächsten Mal, wenn Sie zelten gehen, ausweichen oder Ihnen das Leben schwer machen werden.

2. Kleidung

Achten Sie darauf, dass Sie alle Arten von Kleidung einpacken beim Camping mit Kindern. Wenn Sie aufschlagen werden, können Sie nie sicher sein, was das Wetter tun wird. Packen Sie sowohl für heiße und sonnige Bedingungen als auch für Kälte und Regen.

Das schlechte Wetter wird Sie nicht abschrecken, wenn Sie sich auf alle Wetterbedingungen vorbereitet haben. T-Shirts, Regenjacken, Regenschirme, Sonnenschirme, Sonnencreme und Hüte sind alles gute Artikel für den Anfang.

3. Lebensmittel beim Camping mit Kindern

Wenn Sie zu einem Campingplatz fahren, auf dem Sie bereits warme Lebensmittel kaufen können, brauchen Sie sich darüber keine Sorgen zu machen. Wenn Sie jedoch beim Camping mit den Kindern mitten im Nirgendwo sind und keine Nahrungsquelle haben, dann packen Sie genügend ein.

Für Frühstück, Mittag und Abendessen muss vorgesorgt werden. Also nehmen Sie Dinge mit, die in eine Tasche oder einen Behälter gepackt und später aufgewärmt werden können. Das Essen im Freien wird den Kindern Spaß machen, wenn sie dies noch nie zuvor versucht haben. Fügen Sie noch etwas mehr Spaß mit ein paar niedlichen Lunchboxen und Kinderwasserflaschen für die Kleinen hinzu.

4. Zelte

Stellen Sie sicher, dass Sie ein ausreichend großes Zelt für Sie alle kaufen und was leicht aufzubauen ist. Wenn Sie noch nie mit Ihren Kindern campen waren, dann kaufen Sie ein Zelt, das für genügend Personen zum schlafen geeignet ist. Heutzutage gibt es viele Zelte auf dem Markt; sogar Kinder können sich ihre eigenen lustigen und farbenfrohen Modelle kaufen.

Achten Sie auch darauf, dass Sie Schlafsäcke, Campinghochstühle und Bettwäsche für Ihre Familie kaufen. Denken Sie auch an die Kissen und Bettdecken für die Kleinen. Wenn Ihre Kinder noch klein sind, sind vielleicht auch Kuscheltiere eine gute Wahl.

5. Achten Sie auf Sicherheit beim Camping mit Kindern

Sicherheitsmaßnahmen sind eines der wichtigsten Dinge, die beim Camping mit Kindern zu beachten sind. Es ist unvermeidlich, dass während des Zeltens vor allem in der freien Natur bestimmte Pannen auftreten.

Informieren Sie Ihre Kinder über die Grundlagen der Ersten Hilfe. Ihre Kinder sind nie zu jung um zu lernen, wie man Leben rettet. Weisen Sie auf die möglichen Gefahren des Campingurlaubs hin, wie man sie vermeiden kann oder was zutun ist, wenn diese Gefahren auftreten. Studieren Sie Ihren Campingplatz. Sagen Sie Ihren Kindern, was sie tun sollen, wenn sie sich verirrt haben.

Verpacken Sie Medikamente für Kinder mit besonderen gesundheitlichen Bedürfnissen wie Asthma, Allergien oder Diabetes. Stellen Sie sicher, dass Sie zusätzliche Dosen im Wert von drei weiteren Tagen haben. Nehmen Sie Medikamente gegen Ausschlag, Fieber, Durchfall und etwas Aspirin mit. Ein Elternteil kann nie zu vorsichtig sein, wenn es um seine Kinder und die wilde Natur geht.

6. Sorgen Sie für angemessene Hygiene

Es ist sehr wichtig, den Campingplatz sauber zu halten, um Ihre Reise angenehmer zu gestalten und den Kindern beizubringen, dass sie immer auf Hygiene achten müssen. Nehmen Sie viele Müllsäcke mit. Sie können Bänke oder einen provisorischen Ständer zum Trocknen von Handtüchern benutzen.

Benutzen Sie Müllsäcke oder Einkaufstüten, um schmutzige Wäsche fernzuhalten. Sie können saubere Kleidung in einem Beutel aufbewahren, der für einen bestimmten Tag bestimmt ist, und die schmutzige Wäsche nach einem langen Tag später in demselben Beutel abholen.

7. Lassen Sie sie schlau sein

Dies ist eine ausgezeichnete Unterhaltung, wenn Sie mit Ihren Kindern campen. Laden Sie die Campingfreunde Ihrer Kinder ein und machen Sie Dinge wie Gesichtsbemalung oder Gipsabdrücke. Verwenden Sie die Dinge, die Sie im Lager finden, und machen Sie ein Bild mit Blättern, bemalen Sie Steine, bauen Sie ein kleines Haus aus Zweigen und Rinde, machen Sie Schmuck aus Blumen und Blättern.

8. Unterhaltung / Kinderaktivität beim Camping mit Kindern

Sehen Sie sich die lustigen Aktivitäten an, die der Park für Kinder anbietet. Es gibt einige großartige Aktivitäten, die von vielen Kinder-Campingplätzen angeboten werden, damit sie mehr über Sicherheit im Freien, Wildtiere und Vegetarier lernen können. Bringen Sie zum Camping mit Kindern auch ein Fahrrad mit.

In der heutigen schnelllebigen Wirtschaft, in der die Menschen leben, passiert während der Woche viel, was den Eltern entgeht. Versuchen Sie während solcher Campingreisen, das Talent Ihres Kindes durch die Aktivitäten, die es unternehmen möchte, zu erkennen. Mit entsprechenden Plänen können Sie und Ihre Familie eine fantastische Zeit miteinander verbringen.