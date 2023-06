Kaum für möglich gehalten: US-Außenminister Blinken in China eingetroffen

Die USA und China nehmen tatsächlich intensiven Kontakt zueinander auf. Antony Blinken als US-Außenminister ist nun in China eingetroffen. Es ginge um die Kommunikationswege, die aufrechterhalten bleiben sollen wie darum, die Beziehungen „verantwortungsvoll“ zu gestalten.

Beziehungen sollen „verantwortungsvoll gestaltet“ werden

„US-Außenminister Antony Blinken ist am Sonntag zu einem mit Spannung erwarteten Besuch in China eingetroffen. Während seines zweitägigen Aufenthalts in Peking will Blinken nach US-Angaben mit hochrangigen Vertretern der Volksrepublik zusammentreffen.

Dabei soll es unter anderem um die Aufrechterhaltung offener Kommunikationswege für eine „verantwortungsvolle Gestaltung“ der Beziehungen zwischen den USA und China gehen. Außerdem stehen bilaterale, globale und regionale Angelegenheiten auf der Tagesordnung. Am Sonntag traf der US-Außenminister zunächst mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang zusammen. Vor den vor Ort versammelten Journalisten äußerten sich beide zunächst aber nicht.

Bei Blinkens Besuch handelt es sich um die erste Reise eines US-Außenministers nach China seit fünf Jahren. Ursprünglich war der Termin bereits für Februar geplant gewesen, nach dem Streit um einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon, der tagelang über den USA geflogen war, war er aber abgesagt worden.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Chinesische Flagge, über dts Nachrichtenagentur