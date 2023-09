Nato-Generalsekretär Stoltenberg sieht eine mögliche Trump-Rückkehr gelassen

Donald Trump könnte wieder US-Präsident werden. Dies jedoch sieht Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg eigenem Bekunden nach gelassen. Eine Schwächung der Nato erwartet er nicht.

Wenn Trump wieder kommt, würde die Nato nicht geschwächt

„Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht in einer möglichen Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident keine Schwächung der Nato. „Ich erinnere daran, dass die USA in der Zeit von Präsident Trump ihre militärische Präsenz in Europa erhöht haben“, sagte Stoltenberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).

„Es gibt in den USA – das gilt für Republikaner wie für Demokraten – eine starke Unterstützung für die Nato. Der Aufstieg Chinas, seine Gebietsansprüche im südchinesischen Meer, machen es für die USA noch wichtiger, Freunde und Verbündete in der Nato zu haben.“ Die Nato sei wichtig für die europäische Sicherheit, fügte er hinzu, „aber auch für die Vereinigten Staaten“. Trump hatte in seiner Amtszeit mit einem Austritt der USA aus der Nato gedroht.

Stoltenberg sagte dazu: „Die Nato besteht aus 31 Ländern mit verschiedenen Parteien und verschiedenen Regierungschefs. Trotz Meinungsverschiedenheiten haben wir uns immer hinter unserer zentralen Aufgabe versammelt, einander zu beschützen.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Donald Trump (Archiv), über dts Nachrichtenagentur