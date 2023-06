Wie viele Kalorien benötigen Sie?

Um dauerhaft zu funktionieren, benötigt Ihr Körper Energie, das heißt Kalorien. Sie sollten also wissen, wie viele Sie benötigen. Wichtig dabei ist der Umstand, dass Sie unterstellen müssen, dass die Anzahl an Kalorien am Ende individuell ist. Dennoch benötigen Sie eine Vorstellung davon, wie viel Sie sich zuführen sollten.

Kalorienbedarf abschätzen

Die Kalorie ist eine Maßeinheit für die Energie beziehungsweise die Wärmemenge des Körpers. Zu uns nehmen wir die Kalorien durch die Nahrungsaufnahme – so gibt uns das Essen wortwörtlich Energie. Besonders Kalorienreiche Lebensmittel sind beispielsweise fette Seefische, Fleisch, Nüsse und Nussmuse, Butter und nicht fettarme Milchprodukte wie Käse, Sahne und Joghurt. Auch hochwertige pflanzliche Öle und Trockenobst gehören dazu.

Kurz: Wenn Sie ca. 45 Jahre alt und 1,75 m Groß sind, haben Sie einen Grundumsatz an Kalorien von etwa 1.700 Kcal pro Tag. Wenn Sie weiblichen Geschlechts sind, werden Sie bei denselben Daten ca. 1.500 Kcal. benötigen. Diesen Bedarf sollten Sie mittelfristig immer decken.

Den Kalorienverbrauch beeinflussen

Sie können allerdings über einige Punkte den Kalorienverbrauch beeinflussen:

Den Stress, den Sie haben: Je weniger Stress, desto weniger Energie benötigen Sie.

Das Gewicht: Wenn Sie abnehmen, ohne Ihren Körper damit zu zerstören, können Sie davon ausgehen, etwas weniger Energie zu benötigen.

Je mehr Sie arbeiten, desto mehr Energie benötigen Sie. Dazu zählt auch die Bewegung, sprich: Das Wandern.

Wenn Sie sich im Warmen aufhalten, benötigen Sie weniger Energie. Wärme können Sie durch die Kleidung gleichfalls erzeugen.

Grundsätzlich gilt also: Sie sollten möglichst viel dafür tun, um Ihr Überleben zu sichern. Allerdings sollten Sie die einzelnen Schritte in der Notsituation gut kalkulieren. Je weniger Energie Sie benötigen, desto besser ist es für die Ernährungssituation. Jeder Schritt zu viel vergrößert Ihre Not.

Umgekehrt gilt auch, dass Sie sich mit hochkalorischen Nahrungsmitteln versorgen sollten. Dazu zählt etwa die vielleicht bekannte Schokolade. Fehlt Energie, dann geraten Sie ansonsten schnell in Gefahr. Neben Schokolade helfen auch Kekse und ähnliche Backwaren.