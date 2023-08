Wenn der Strom ausfällt – auch das Kochen will gelernt sein

Die Behörden in Deutschland sind schon seit längerer Zeit auf einen Notfall vorbereitet – jedenfalls in der Theorie. Es gibt zahlreiche Hinweise und Checklisten dafür, was Sie alles speichern und vorbereiten sollen. Dazu hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Krisenhilfe vor einiger Zeit sogar einen Wettbewerb vorbereitet, in dem es Sie aufforderte, das Kochen ohne Strom zu üben. Über diesen Wettbewerb haben wir auch mehrfach berichtet. Der Wettbewerb wurde bis zum 15. Mai 2020 durchgeführt, also vor zwei Jahren.

Das BBK merkt während dem Wettbewerb an, dass die Coronavirus-Pandemie seit Anfang März schnell zu Reaktionen auf allen Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen geführt habe. Die Bürgerinnen und Bürger seien nun unmittelbar mit dieser Pandemie und den Veränderungen im täglichen Leben konfrontiert. Fachkräfte der Gefahrenabwehr müssten wie die gesamte Bevölkerung erstmal mit der neuen Lage umgehen.

Vor diesem Hintergrund erinnern wir an diesen Wettbewerb. Die Regeln können Ihnen als Vorlage für einen eigenen Wettbewerb dienen – und im Idealfall auch Herausforderungen, mit denen Sie sich selbst für das Kochen ohne Strom trainieren können. Wir führen die Regeln daher als Trainingsrahmenbedingung für Sie hier noch einmal auf.

Trainieren für den Notfall: Das private Notfallkochbuch

Nennen wir es das private Notfallkochbuch ohne einen Wettbewerb durch das BBK, das Bundesamt für Katastrophenschutz. Die Regeln, die damals für eine Teilnahme am Wettbewerb aufgestellt wurden, können Sie sich jedoch noch einmal zu Herzen nehmen.

Das Rezept müssten Sie so zusammenstellen, dass das Gericht such ohne Strom zu kochen ist. Zudem dürfen Sie nicht auf irgendeine Energiequelle angewiesen sein, also auch keine E-Herde, die anderweitig mit Strom versorgt werden.

Sie sollten die Rezepte – damals – auch so zusammenstellen, dass Sie kein Leitungswasser nutzen müssten.

Bei den Lebensmitteln, die Sie verwenden dürfen, tricksen wir nun etwas. Sie können Lebensmittel verwenden, die Sie bereits in Ihrer Notfallbevorratung haben – oder tatsächlich planen einzukaufen. Dabei sind auch keine außergewöhnlichen, sondern nur haushaltsübliche Gewürze erlaubt.

Extrapunkte für das Rezept oder die Rezepte wurden vergeben, wenn Sie a) sparsam mit Energie und Wasser umgehen würden, b) wenn Sie jeweils so planen, dass alle Vorräte einer Einheit aufgebraucht werden, c) wenn Sie Angaben dazu machen können, wie viel Energie verbraucht bzw. auch zubereitet wird.

Die Rezepte sollten zudem möglichst Sicherheits- und Gefahrenhinweise erhalten. Wenn Sie aktuell solche Rezepte vorbereiten und trainieren ohne Strom zu kochen – sind Sie gut ausgestattet.

Welche Preise konnte man gewinnen?

Die Teilnahme an dem Wettbewerb sollte sich auch lohnen. Die Preise waren nicht wirklich uninteressant. Der Hauptgewinn bestand aus einem 3-Flammen Gasherd, einem 5-teiligen Topfset aus Edelstahl und einem Backofen für den Gasherd. Der zweite Platz bekam einen 2-Flammen Gasherd mit einem Grillaufsatz und ein 5-teiliges Topfset aus Edelstahl. Der dritte Platz erhielt einen 2-Flammen Gasherd, ein 5-teiliges Topfset aus Edelstahl und einen Flötenkessel.

Klicken Sie hier, um das Notfallkochbuch zu erwerben.