Trockenfleisch selber machen: Das Rezept für Biltong

Biltong ist ein köstlicher Snack und ist Trockenfleisch. Millionen von Menschen essen es gerne. Es ist eine Art getrocknetes und gepökeltes Fleisch und ist in Südafrika, Botswana, Namibia und Simbabwe sehr beliebt. Biltong aufbewahren ist also ein Kinderspiel. In den verschiedenen Regionen werden unterschiedliche Fleischsorten für die Herstellung von Biltong verwendet, darunter Wildfleisch, Rindfleisch und einige andere Fleischsorten. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Trockenfleisch selber machen können.

Flache Fleischstücke werden in Scheiben geschnitten und für die Herstellung von Trockenfleisch verwendet. Diese Methode, Ihr Trockenfleisch selber zu machen, ist ganz einfach. Wenn es jedoch darum geht, die Haltbarkeit des Trockenfleisches zu erhöhen, kann eine gewöhnliche Methode nicht helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen. Viele Leute denken, dass Beef Jerky Biltong ist, weil diese beiden Snacks getrocknetes, gewürztes und gepökeltes Fleisch sind. Man kann leicht den Unterschied im Geschmack und den Zutaten erkennen, um diese beiden Snacks zu unterscheiden.

Inhaltsverzeichnis:

Anleitung zum Trockenfleisch selber machen

Traditionelle Trocknungsmethode

Warum ist Biltong eine ideale Überlebensnahrung?

Trockenfleisch selber machen mit einer Haltbarkeit von 5 Jahren oder mehr:

Wie schon gesagt, denken viele Leute, dass Biltong Rinderwurst ist, da sie sich im Geschmack sehr ähneln. Eine Sache, die jedoch Jerky von Biltong unterscheidet, ist die Art und Weise, wie diese beiden Gerichte zubereitet werden. Biltong wird aus größeren Fleischbrocken zubereitet, während Jerky aus gepökelten Streifen zubereitet wird. Es wird oft gesagt, dass Biltong nicht lange haltbar ist, weil es dazu neigt, etwas Feuchtigkeit zu speichern. Das ist nicht wahr und Sie werden die Wahrheit nach dem Lesen dieses Beitrags erfahren.

Die Menschen essen Biltong schon seit der Antike. Sie betrachteten es als eines der besten Überlebensmittel und das ist es immer noch. Allerdings bereiteten die Menschen Biltong früher mit Fleisch zu, bei dem das Fett nicht entfernt wurde. Dieses Rezept wird heute nicht mehr verwendet, da das Fett des Fleisches die Haltbarkeit dieses Snacks verringert. Heutzutage wird mageres Fleisch für die Zubereitung dieses Snacks verwendet, damit er auch ohne Kühlung lange lecker und genießbar bleibt. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Trockenfleisch selber machen können.

Biltong-Rezept:

Dieses Rezept ist perfekt für die Herstellung von Biltong, das eine Haltbarkeit von 5 Jahren oder mehr haben kann. Es wird super lecker, wenn Sie das Rezept perfekt befolgen.

Benötigte Zutaten:

Die Zutaten, die Sie für dieses Rezept benötigen, sind wie folgt:

2 kg mageres Rindfleisch oder Wildfleisch

2 Tassen weichen braunen Zucker

3-Tassen Meersalz

1 Teelöffel Natriumbikarbonat (Optional um den Geschmack zu verbessern)

2 Esslöffel zerstoßene oder gemahlene schwarze Pfefferkörner

100 ml Worcestershire-Sauce mit 5 Tassen Essig mischen

4 Esslöffel grob gemahlene Koriandersamen

Das ist alles, was Sie brauchen um Trockenfleisch selber zu machen. Besorgen Sie alle Zutaten in der angegebenen Menge, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sie können die Menge aller Zutaten erhöhen, um dies in einer größeren Menge zuzubereiten.

Anleitung zum Trockenfleisch selber machen:

Bei der Zubereitung des Fleisches sollten Sie immer auf die Länge der Maserung schneiden und niemals gegen die Maserung. Bereiten Sie 1 cm dicke Fleischscheiben vor und legen Sie diese Scheiben dann für eine halbe Stunde in die Essig-Worcestershire-Sauce-Mischung ein. Bewahren Sie den restlichen Essig im Kühlschrank auf, da er später im Rezept verwendet wird.

Jetzt ist es an der Zeit, alle Gewürze zu zerkleinern und dann das Salz, das Natron und den Zucker perfekt zu vermischen. Diese Mischung wird gleichmäßig über einen Teller gestreut. Halten Sie sie also bereit und mischen Sie sie gut durch.

Nun streuen Sie die Gewürzmischung gleichmäßig über eine Stelle und nehmen dann eine Fleischscheibe und legen diese über die Gewürze. Ja, jetzt müssen Sie das Salz und die Gewürze auf dem Fleisch verteilen. Achten Sie darauf, dass die Gewürze perfekt um die Fleischstücke herum verteilt sind.

Wenn alle Fleischscheiben mit der Salz-Gewürz-Mischung bedeckt sind, schichten Sie diese Scheiben auf einen sauberen Teller. Legen Sie die dickste Scheibe an den Boden und legen Sie dann die anderen Fleischstücke darüber. Streuen Sie die ganzen restlichen Gewürze auf die obere Schicht.

Stellen Sie das vorbereitete Fleisch für mindestens 8 Stunden in den Kühlschrank. Nehmen Sie die gekühlten Fleischstücke heraus und legen Sie sie erneut für mindestens 15 Minuten in die Essigmischung ein. Spülen Sie anschließend jedes Stück gut ab, um das Salz zu entfernen. Drücken Sie nun die Fleischstücke aus, um die gesamte Feuchtigkeit zu entfernen.

Nachdem Sie die Fleischstücke ausgepresst haben, ist es nun an der Zeit, das Biltong zu trocknen. Es gibt zwei verschiedene Trocknungsmethoden, die Sie ausprobieren können.

Trocknungsmethode im Ofen:

Das Trocknen des gewürzten Fleisches kann viel einfacher sein, wenn Sie einen Dehydrator zu Hause haben. Alles, was Sie tun müssen, ist, die vom Hersteller angebotene Anleitung zum Trocknen von Fleisch zu befolgen. Es kann sein, dass die gleiche Trocknungsmethode nicht für alle Geräte funktioniert; daher sollten Sie zuerst die Anleitung überprüfen und dann das Biltong trocknen. Die beste Methode zum Trocknen von Biltong im Ofen wäre das Trocknen in einem Ofen mit niedriger Umluft. Vergessen Sie nicht, die Tür innerhalb von 8 Stunden zu öffnen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.

Traditionelle Trocknungsmethode:

Die traditionelle Trocknungsmethode funktioniert effektiv in einer feuchten Region. Wenn Sie Biltong traditionell trocknen möchten, sollte der Raum frei von Fliegen sein und vor Vögeln geschützt werden. Die Biltongs können schnell trocknen, wenn eine gute Luftzirkulation im Raum vorhanden ist. Es gibt zwei beliebte Arten, Biltong nach traditionellen Methoden zu trocknen.

Gestelltrocknung:

Die Stangentrocknung ist eine perfekte traditionelle Biltong-Trocknungsmethode für Biltong kleiner Größe. Wenn Sie Biltong-Stangen, -Stücke oder -Chips haben, trocknen Sie sie in einem Gestell. Die Trockengestelle sehen aus wie aus Edelstahl gefertigte Regale. Einige Gestelle sind auch mit Drahtgitterböden ausgestattet, die eine gute Luftzirkulation für das schnelle Trocknen von Biltong ermöglichen. Sie sollten die Biltong-Stücke innerhalb von 8 Stunden wenden, um diese effektiv zu trocknen.

Hängetrocknen:

Damit Sie Biltong aufbewahren können, sollten Sie die Hängetrocknung nur dann ausprobieren, wenn Sie große Biltong-Scheiben haben. Zuerst sollten Sie einen Drahthaken in die Fleischscheibe einführen und sie dann aufhängen. Sie können auch Trolleys kaufen, die mit Metallspießen ausgestattet sind.

Diese Wagen sind speziell für das Aufhängen von Fleischstücken gebaut. Solche Wagen erleichtern das Trocknen erheblich, da Sie die getrockneten Biltong-Stücke entfernen und neue Stücke aufhängen können, wenn Sie viele Biltong zubereitet haben. Halten Sie einen guten Abstand zwischen dem Biltong ein, damit sich die Fleischstücke nicht berühren können. Dies kann die Trocknungszeit verzögern und deshalb müssen Sie Biltong mit Abstand zueinander aufhängen.

Wie isst man das Biltong?

Es gibt viele verschiedene Arten, diesen südafrikanischen Signature-Snack zu essen. Die gebräuchlichste und am weitesten verbreitete Art, das Trockenfleisch zu konsumieren, ist, ihn wie Rinder-Ruckfleisch zu essen. Sie brauchen keine zusätzlichen Zutaten hinzuzufügen, da Sie einfach eine Scheibe Biltong nehmen und essen können.

Zu dem Trockenfleisch können Sie gebackenen Kartoffeln essen.

Wie kann man die Haltbarkeit von Biltong verbessern?

Wenn Sie Trockenfleisch selber machen ist es so lange haltbar, wie es trocken ist. Sie sollten es natürlich lagern, damit es trocken und lecker bleibt. Einige Biltong-Hersteller halten ihr Biltong gerne etwas feuchter. Allerdings kann weicheres Biltong sehr schnell schimmeln, wenn Sie es nicht richtig lagern.

In kalten Ländern kann der Feuchtigkeitsgehalt höher werden, weshalb die natürliche Lagerung von Biltong keine gute Lösung ist. Sie sollten sich darauf konzentrieren, wie das Biltong trocken bleiben kann, wenn Sie in einem europäischen Land leben. Kaufen Sie ein luftdichtes Glasgefäß für die Lagerung Ihres Biltong. Lassen Sie das Fleisch zunächst vollständig trocknen und lagern Sie ihn dann in einem luftdichten Glasgefäß.

So wird die Haltbarkeit Ihres Biltong verbessert und Sie können es lange Zeit essen. Die Einzelhändler lagern ihr Biltong auch in einer kontrollierten Umgebung, um Schimmel zu vermeiden und den Geschmack zu verbessern. Da Sie in Ihrer Küche vielleicht keine kontrollierte Umgebung vorfinden, sollten Sie ein oder mehrere luftdichte Glasgefäße verwenden, um das Trockenfleisch aufzubewahren.

Warum ist Biltong eine ideale Überlebensnahrung?

Viele Menschen lieben es, ein abenteuerliches Leben zu führen. Die Segler, Entdecker, Trekker und Bergsteiger haben es nicht leicht, wenn sie sich unter schwierigen Bedingungen befinden. Ihr Körper braucht die richtige Ernährung, um in den schwierigen Situationen genügend Kraft zu erzeugen. Fleisch liefert alle notwendigen Nährstoffe, die unser Körper braucht, um mit harten Bedingungen fertig zu werden. Auch wenn man normales Fleisch nicht lange aufbewahren kann, ist Biltong die beste Alternative als Überlebensnahrung. Es fungiert als Proteinergänzung, die Trekker, Bergsteiger und Entdecker während ihrer Arbeit benötigen.

Sie können Biltong leicht einpacken und mit sich führen. Es bleibt lange essbar, denn die Haltbarkeit von Biltong ist viel länger als bei anderen Lebensmitteln aus Fleisch. Es wird als Hauptmahlzeit bei verschiedenen erbarmungslosen Expeditionen verwendet. Millionen von Menschen wählen es wegen seines köstlichen Geschmacks und seines Nährwerts als Überlebensnahrung.

Natürliche Quelle von Kreatin:

Die professionellen Sportler und Bodybuilder suchen nach Mahlzeiten, die eine hohe Menge an Kreatin bieten. Biltong liefert eine reiche Menge an Kreatin, die das Energieniveau fast sofort anhebt. Das kohlenhydratarme und proteinreiche Biltong ist auch eine großartige Mahlzeit für Menschen, die versuchen, zusätzliches Körperfett zu verlieren. Es kann Ihnen dabei helfen, magere Muskelmasse aufzubauen und den Fettanteil Ihres Körpers ziemlich schnell zu reduzieren.

Biltong bietet einen reichen Vorrat an Vitaminen:

Wenn Sie auf der Suche nach einem Superfood sind, das den Vitamin-B-Bedarf Ihres Körpers decken kann, dann sollten Sie Biltong essen. Vitamin B und B12 sind für den Menschen ziemlich essentiell. Es verbessert die Produktion von roten Blutkörperchen und Biltong bietet eine reiche Versorgung mit Vitamin B und B12. Ihr Nervensystem wird gesund sein und Sie würden viel besser arbeiten.

Reich an Mineralien:

Zusammen mit einer reichen Versorgung mit Vitamin B, Biltong auch eine reiche Menge an Eisen in Ihrem Körper ernährt. Diese beiden Mineralien sind ganz wesentlich für jeden Menschen, weil diese Mineralien die Produktion von roten Blutkörperchen verbessern. Die roten Blutkörperchen sind notwendig, um den Sauerstoff in verschiedenen Teilen des Körpers zu liefern und Wunden schnell zu heilen. Wenn Sie sich also bei einer Erkundungstour oder beim Klettern auf einen Berg verletzen, kann Biltong Ihnen helfen, die Verletzung schnell zu heilen.

Es gäbe eine lange Liste von gesundheitlichen Vorteilen, wenn Sie versuchen, herauszufinden, warum Biltong die beste Überlebensnahrung ist. Sie können sich nicht auf andere Arten von Mahlzeiten verlassen, während Sie in einer verlassenen Region der Welt unterwegs sind.

Alles, was Sie brauchen würden, ist die regelmäßige Zufuhr von nährstoffreichem Essen, um die Gesundheit unter harten Bedingungen zu erhalten. Jetzt wissen Sie, wie Sie Trockenfleisch selber machen können, wie man es lagert und warum Sie es essen sollten. Probieren Sie also das erwähnte Rezept aus, um Biltong zu Hause zuzubereiten und es in einem Glasgefäß aufzubewahren, um Schimmel zu vermeiden und die Haltbarkeit dieses köstlichen südafrikanischen Snacks zu verbessern.