Symptome einer Dehydration: Das kann alles passieren

Das Überleben in verschiedenen Situationen zu sichern, kann nicht nur heraus- sondern schnell auch überfordernd sein. Sie sollten zu mindestens die 7 wichtigsten Überlebenstechniken und -fähigkeiten beherrschen, um auf alles vorbereitet zu sein. Zu den wichtigsten Techniken zählt dabei das Wassermanagement und ein Gespür dafür, wann Sie dehydriert sind. Wir zeigen Ihnen heute, welche Symptome bei einer Dehydration auftreten können.

So erkennen Sie, wann Sie dehydriert sind

Wir starten mit einer Überlebensliste. Die Überlebensliste umfasst Punkte, ohne die Sie auf keinen Fall weit kommen.

Sie müssen in der Lage sein, Wasser aufzuspüren und zu reinigen. Der menschliche Körper besteht zu 60 % aus Wasser. Sie müssen es erneuern, um Gelenke, Bänder und Muskeln zu erhalten. Sie benötigen es für Ihr Blut, für Ihr Herz und sogar für Ihr Gehirn. Wenn Sie Ihrem Körper kein Wasser zuführen, dann droht recht schnell eine Dehydration. Das erste Dehydration Symptom ist ein trockener Mund. Der Mund stellt Speichel her, für den er Wasser benötigt. Wenn Ihr Gewebe zu wenig Wasser enthält, trocknet der Mund aus. Alarm: Ist Dein Mund trocken, wird es Zeit!

Nächster Schritt auf der Erkenntnisleiter sind leichte Kopfschmerzen. Diese Kopfschmerzen werden zunehmen, wenn Sie Ihrem Körper kein Wasser zuführen.

Die Symptome im Einzelnen:

Die nächsten Dehydration Symptome können in anderer Form und in verschiedener Abfolge auftreten.

Weniger Harn ausscheiden : Was nicht drinnen ist, kann auch nicht raus. Achten Sie daher unbedingt auf Ihren Harndrang. Auch die Farbe Ihres Urins kann bereits Anzeichen darauf geben, dass etwas nicht stimmt.

: Was nicht drinnen ist, kann auch nicht raus. Achten Sie daher unbedingt auf Ihren Harndrang. Auch die Farbe Ihres Urins kann bereits Anzeichen darauf geben, dass etwas nicht stimmt. Haut kribbeln : Das Gefühl, als würden hunderte Ameisen auf oder gar unter Ihrer Haut laufen, kann ebenfalls ein Symptom der Dehydration sein.

: Das Gefühl, als würden hunderte Ameisen auf oder gar unter Ihrer Haut laufen, kann ebenfalls ein Symptom der Dehydration sein. Übelkeit : Wir alle kennen das Gefühl, wenn der Speichelfluss plötzlich verstärkt wird und sich das Erbrechen ankündigt. Bei einer Dehydration kann auch dies zu den gängigen Symptomen zählen. Oftmals ist hier jedoch auch die Speichelproduktion eingeschränkt.

: Wir alle kennen das Gefühl, wenn der Speichelfluss plötzlich verstärkt wird und sich das Erbrechen ankündigt. Bei einer Dehydration kann auch dies zu den gängigen Symptomen zählen. Oftmals ist hier jedoch auch die Speichelproduktion eingeschränkt. Herzschlag mit erhöhter Frequenz : Ein „rasendes Herz“ ist nie ein gutes Zeichen. Um Ihren eigenen Herzschlag zu prüfen, können Sie einfach zwei oder drei Finger auf die Handgelenkinnenseite legen. Nun zählen Sie ca. 30 Sekunden lang die Herzschläge und duplizieren den Wert. So erhalten Sie Ihren Herzschlag pro Minute. Laut der Deutschen Herzstiftung e.V. liegt ein durchschnittlicher Herzschlag bei Erwachsenen zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute.

: Ein „rasendes Herz“ ist nie ein gutes Zeichen. Um Ihren eigenen Herzschlag zu prüfen, können Sie einfach zwei oder drei Finger auf die Handgelenkinnenseite legen. Nun zählen Sie ca. 30 Sekunden lang die Herzschläge und duplizieren den Wert. So erhalten Sie Ihren Herzschlag pro Minute. Laut der Deutschen Herzstiftung e.V. liegt ein durchschnittlicher Herzschlag bei Erwachsenen zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Keine Augenfeuchtigkeit : Werden Ihre Augen besonders trocken und fehlt die Tränenflüssigkeit, deutet dies ebenso oftmals auf eine Dehydrierung hin. Faktoren wie das Tragen von Kontaktlinsen wie auch einige Medikamente können dies jedoch zusätzlich beeinflussen.

: Werden Ihre Augen besonders trocken und fehlt die Tränenflüssigkeit, deutet dies ebenso oftmals auf eine Dehydrierung hin. Faktoren wie das Tragen von Kontaktlinsen wie auch einige Medikamente können dies jedoch zusätzlich beeinflussen. Kein Schwitzen : Wenn Sie selbst bei heißen Temperaturen nicht schwitzen, steht Ihrem Körper die dafür benötigte Flüssigkeit nicht zur Verfügung.

: Wenn Sie selbst bei heißen Temperaturen nicht schwitzen, steht Ihrem Körper die dafür benötigte Flüssigkeit nicht zur Verfügung. Hohe Körpertemperaturen : Eine erhöhte Temperatur – bis hin zum Fieber – ist ein weiteres Indiz für eine Dehydration. Die Normaltemperatur beträgt 37,5 Grad Celsius. Zur Überprüfung empfehlen wir die Verwendung eines Thermometers.

: Eine erhöhte Temperatur – bis hin zum Fieber – ist ein weiteres Indiz für eine Dehydration. Die Normaltemperatur beträgt 37,5 Grad Celsius. Zur Überprüfung empfehlen wir die Verwendung eines Thermometers. Lethargie : Dies bezeichnet einen Zustand, der von Müdigkeit bzw. Schläfrigkeit und einer erhöhten Reizschwelle gezeichnet ist.

: Dies bezeichnet einen Zustand, der von Müdigkeit bzw. Schläfrigkeit und einer erhöhten Reizschwelle gezeichnet ist. Halluzinationen : Ist die Dehydration bereits weit fortgeschritten, kann es zu Halluzinationen und anderen Wahrnehmungsstörungen kommen. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen.

: Ist die Dehydration bereits weit fortgeschritten, kann es zu Halluzinationen und anderen Wahrnehmungsstörungen kommen. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Hitzeerschöpfung: Die Hitzeerschöpfung geht mit einigen Symptomen einher. Dazu gehören zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel, Schwäche, Reizbarkeit sowie auch Koordinationsschwierigkeiten.

Die Liste der Symptome ist lang und ebenso gefährlich. Auch wenn sich Dehydrierung für Sie vielleicht im ersten Moment „halb so wild“ anhört, sind die Folgen dessen fatal. Wenn Sie also überleben wollen, benötigen Sie Kenntnis darüber, wo sich Bäche und Flüsse befinden und wie Sie an Ihr dringen benötigtes Trinkwasser kommen.

Außerdem benötigen Sie einen Speicher, in welchem Sie Ihr Wasser bevorraten können. Mit am wichtigsten sind Wasserfilter oder andere Produkte, die ebenfalls das dreckige Wasser zu Trinkwasser aufbereiten. Sie können Ihnen Wasserfilter kommerziell besorgen. Sie sollten zumindest alles dafür tun, um gereinigtes Wasser zu bekommen wenn Sie überleben möchten.

Wenn Sie diese Tipps befolgen und auf die Dehydration Symptome achten, retten Sie sich und anderen Menschen in Ihrem Umfeld das Leben.