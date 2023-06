So können Sie Rosmarinöl selber machen!

Der Anbau eigener Kräuter, wie zum Beispiel Rosmarin, kann ein lohnendes und entspannendes Hobby sein, das sehr erschwinglich und leicht zugänglich ist. Vielleicht haben Sie sogar den Platz, um dies zu Hause zu tun! Wenn nicht, gibt es in Ihrer Nähe bestimmt viele Gemeinschaftsgärten und Parzellen, denen Sie sich für wenig Geld anschließen können.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre eigenen Kräuter anzubauen, oder einfach nur eine andere Möglichkeit suchen, sie zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen, suchen Sie nach Anbietern, die Kräuter in großen Mengen verkaufen. Sie können solche Anbieter auf lokalen Märkten finden – halten Sie Ausschau nach Gemüseabteilungen oder Körben für lose Ware.

Wenn Sie Zugang zu Ihrem eigenen Kräutervorrat haben, können Sie Ihre eigenen Öle, Essige, Tees, Tinkturen und andere Gebräue herstellen, die nicht so leicht in Geschäften oder anderen kommerziellen Verkaufsstellen erhältlich sind. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach Ihr eigenes Rosmarinöl selber machen können.

Was ist Rosmarinöl?

Wenn Sie jemals ein gutes Stück Huhn oder Lamm gegessen haben, haben Sie wahrscheinlich Rosmarin gegessen. Es ist ein aromatisches Kraut mit einem kiefernartigen, zitrusartigen Geschmack. Es wird häufig in herzhaften Gerichten wie Suppen, Eintöpfen und bei gebratenem Gemüse verwendet oder eben zu Rosmarinöl weiterverarbeitet.

Rosmarin ist nicht nur köstlich, sondern hat auch Heilkräfte. Er hat entzündungshemmende, antioxidative, antimikrobielle und pilzhemmende Eigenschaften, die Ihr Immunsystem stärken, Ihre Haut verbessern, Falten vorbeugen und Ihr Haar und Ihre Kopfhaut gesund halten können. In der Hautpflege ist Rosmarinöl ein wirksames Mittel zur Verringerung von Narben und Dehnungsstreifen, zur Heilung von Hautunreinheiten und zur Vorbeugung von Akne. Es ist auch ein natürliches Sonnenschutzmittel. Es wird häufig in Gesichtsölen, Seren und Feuchtigkeitscremes verwendet.

Wie man Rosmarinöl selber machen

Um Rosmarinöl selber zu machen, benötigen Sie getrocknete Rosmarinblätter, ein Glas oder eine Flasche und ein Lösungsmittel wie Mandel- oder Olivenöl.

Schneiden oder brechen Sie die getrockneten Rosmarinblätter in kleinere Stücke. Geben Sie die Rosmarinblätter und das Glas oder die Flasche mit dem Lösungsmittel in einen Kochtopf bei niedriger Hitze. Während sich das Glas oder die Flasche erwärmt, geben die getrockneten Rosmarinblätter ihre ätherischen Öle an das Lösungsmittel ab.

Sobald das Lösungsmittel die ätherischen Öle aufgenommen hat, schalten Sie die Hitze ab und lassen es abkühlen.

Warum sollten Sie Ihre eigenen Kräuter anbauen und herstellen?

Weil Sie eine einzigartige Umgebung haben, haben Sie einzigartige Bedürfnisse. Ihr Freund, der in der nächstgelegenen Stadt Kräuter anbaut, hat vielleicht andere Boden-, Wasser- und Klimabedingungen und daher auch andere Wachstumsanforderungen als Sie. Dies gilt insbesondere für Kräuter, die in den meisten Fällen nicht genetisch verändert sind. Sie sind von Samen zu Samen und sogar von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Wenn Sie Ihre eigenen Kräuter anbauen, können Sie die spezifischen Sorten auswählen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Abgesehen davon, dass Sie genau die Sorten auswählen können, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, ist der Eigenanbau von Kräutern super günstig! Viele Kräuter lassen sich leicht im Haus anbauen und brauchen nicht viel Wasser oder Pflege. Wenn Sie Ihre eigenen Kräuter zu Hause anbauen, können Sie Geld sparen. Auf diese Weise können Sie am besten sicherstellen, dass Sie immer die Kräuter zur Hand haben, die Sie brauchen. Im Supermarkt oder online gekaufte Kräuter können sehr teuer sein und sind vielleicht nicht von bester Qualität.

Vorteile des Anbaus und der Verwendung von Rosmarin

Es gibt viele Vorteile, wenn Sie Ihren eigenen Rosmarin anbauen und ihn in anderen Rezepten verwenden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Frische : Frische Kräuter schmecken besser als getrocknete Kräuter. Sie haben einen helleren, frischeren Geschmack und sind auch besser für die Gesundheit. Sie sind auch nahrhafter als getrocknete Kräuter, da beim Trocknen viele Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen.

: Frische Kräuter schmecken besser als getrocknete Kräuter. Sie haben einen helleren, frischeren Geschmack und sind auch besser für die Gesundheit. Sie sind auch nahrhafter als getrocknete Kräuter, da beim Trocknen viele Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen. Nachhaltigkeit : Wenn Sie frische Kräuter verwenden, brauchen Sie keine getrockneten Kräuter zu verwenden. Getrocknete Kräuter sind konserviert und stammen von Pflanzen, die auf weniger nachhaltige Weise angebaut werden, was oft Pestizide und schädliche Chemikalien einschließt.

: Wenn Sie frische Kräuter verwenden, brauchen Sie keine getrockneten Kräuter zu verwenden. Getrocknete Kräuter sind konserviert und stammen von Pflanzen, die auf weniger nachhaltige Weise angebaut werden, was oft Pestizide und schädliche Chemikalien einschließt. Kultivierung der Selbstfürsorge: Die Pflege Ihrer Pflanzen kann eine sehr heilsame Erfahrung sein, besonders wenn Sie Pflanzen anbauen, auf die Sie empfindlich reagieren. Wenn Sie empfindlich auf Rosmarin reagieren, können Sie sich selbst darum kümmern und Ihre eigenen Kräuter ernten, anstatt sie in einem Geschäft zu kaufen, wo Sie keine Ahnung haben, wie sie angebaut wurden.

Schlussfolgerung

Wenn Sie Rosmarinöl selber machen, können Sie dieses auf vielfältige Weise verwenden, von der Hautpflege bis zur Schaffung einer entspannenden Umgebung. Es kann als Massageöl, in einem Diffusor oder in einer Kerze verwendet werden. Rosmarinöl ist einfach selber zu machen und bietet eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und kreativ zu werden. Es ist eine gute Möglichkeit, mehr Rosmarin in Ihr Leben zu bringen!