Pemmikan herstellen: Die besten Rezepte

Pemmikan war für amerikanische Ureinwohner ein wichtiger Nährstofflieferant. Besonders die lange Haltbarkeit machte es zu einem nahezu unverzichtbaren Superfood. Die Zubereitung ist vergleichsweise einfach, da es sich um zerstoßenes Dörrfleisch in Kombination mit Fett handelt.

Im vorherigen Beitrag haben Sie bereits die Geschichte zu Pemmikan gehört. Nun folgen etwas modernere Rezepte, wie Sie das Fleisch zuhause selber zubereiten können.

Pemmikan-Kugeln – Rezept für Bergmänner

Dies ist das klassische Rezept für eine Überlebensration. Es ist eine Paste aus pulverisiertem Dörrfleisch, gemischt mit getrockneten Beeren, Nüssen und gestampftem Talg, die zu Kugeln gerollt werden.

Um Pemmikan-Kugeln herzustellen, müssen Sie zuerst Dörrfleisch herstellen und eine Fettquelle für den Talg finden. Es kann Rinder- oder Schweinefett verwendet werden, da andere Tiere oft nicht genug Fett haben, um es mit ihrem Fleisch zu verwenden.

Das Dörrfleisch für Pemmikan wird auf die übliche Art und Weise hergestellt, aber in dünneren Streifen. Als Fleischquelle sollten die besten verfügbaren Stücke verwendet werden. Die Streifen sollten etwa 25 mm x 6,35 mm groß und so lang wie möglich sein. Die Jerky-Streifen sollten sehr hart und brüchiger sein als für normales Jerky benötigt.

Die Streifen werden dann zerstoßen, um die Fleischfasern zu pulverisieren.

Das Fett (oder der Rindertalg), das für Pemmikan verwendet wird, wird langsam und ohne Überhitzung in einem großen Kessel geschmolzen. Der Kessel wird dann von der Wärmequelle genommen und abkühlen gelassen. Dann wird das Fett untersucht, und nur das härteste, reinste Fett wird für die Verwendung in der Pemmikan beiseite gestellt. Das sehr weiche Fett kann zur Herstellung von Seife verwendet werden.

Dann ist alles bereit für die Herstellung von Pemmikan. Sie müssen faustgroße Kugeln herstellen. Die bestehen zu 50 % aus pulverisiertem Fleisch (mit einem Hauch von Salz) und zu 50 % aus Talg mit einer kleinen Menge trockener, pulverisierter Beeren und/oder Nüsse. Die Komponenten werden dann gründlich vermischt (der Talg kann mit Hitze erweicht werden) und zu faustgroßen Kugeln geformt.

Die Pemmikan-Kugeln müssen dann konserviert und vor Feuchtigkeit geschützt werden, und hier sind drei Methoden, dies zu tun:

Wickeln Sie die Pemmikan-Kugeln in Wachspapier und tauchen Sie sie in Wachs ein.

Tauchen Sie die Pemmikan-Kugeln einfach in geschmolzenen Rindertalg.

Wickeln Sie die Pemmikan-Kugeln in Seihtuch ein und tauchen Sie sie in Talg. Dies ist die „klassische“ Methode, die von Bergleuten verwendet wird.

Pemmikan-Rezept für Jäger

Zutaten:

4 Tassen mageres Fleisch (Hirsch, Karibu oder Elch)

3 ½ Tassen getrocknete Früchte (Blaubeeren, Aronia, Rosinen, etc.)

2 Tassen ausgelassenes Fett

1 Tasse ungesalzene Nüsse

1 Schuss Honig

Anweisungen:

Besorgen Sie möglichst mageres Fleisch und wolfen Sie es mit einem Fleischwolf doppelt. Breiten Sie es sehr dünn auf einem Backblech aus und trocknen Sie es bei 82 Grad Celsius für mindestens 8 Stunden, bis das Fleisch fest und knusprig wird. Stampfen Sie das Fleisch mit einem leistungsstarken Mixer oder einem anderen Gerät, das Sie zur Hand haben, zu einer fast pulverförmigen Konsistenz. Mahlen Sie die Trockenfrüchte. Erhitzen Sie das ausgelassene Fett auf dem Herd auf mittlerer Stufe, bis es flüssig ist. Geben Sie das flüssige Fett zum Trockenfleisch und den Trockenfrüchten und mischen Sie die Nüsse und den Honig unter. Mischen Sie alles mit der Hand und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es in Ihrer Speisekammer aufbewahren. Sie können es aufbewahren und mehrere Jahre lang konsumieren.

Pemmikan modernes Rezept

Zutaten:

Getrocknetes mageres Rind-, Büffel- oder Wildfleisch

Rindertalg

Kernlose Trockenfrüchte (Aprikosen, getrocknete Äpfel, etc.)

Anweisungen:

Zerkleinern Sie das Fleisch und trocknen Sie es, wie Sie es für das vorherige Rezept getan haben. Sobald das Fleisch knusprig ist, können Sie es zu einem Pulver mahlen. Schmelzen Sie den Talg, bis er goldbraun und flüssig wird. Eventuell vorhandene Feststoffe abseihen. Wenn Sie den Talg abkühlen lassen, schmelzen Sie ihn erneut und seihen Sie ihn erneut ab. Dies verbessert die Haltbarkeit des Pemmikans. Hacken oder mahlen Sie die Trockenfrüchte und geben Sie sie zum Fleisch.

Gießen Sie den flüssigen Talg über die Fleisch- und Fruchtmischung. Die Mischung lässt sich am besten herstellen, wenn der Talg warm ist, und Sie können weniger davon verwenden. Nun drücken Sie das Pemmikan mit einem Löffel in eine Dose. Lassen Sie es im Kühlschrank abkühlen, stürzen Sie es dann und schneiden Sie es in Stangen in der Größe von Schokoriegeln.

Pemmikan Veganes Rezept

Zutaten:

2 Tassen Datteln

4 Tassen pulverisiertes Tofu-Jerky

2 Tassen Rosinen

Agavendicksaft (so viel wie nötig hinzufügen, da es das Bindemittel ist)

2 Tassen ungesalzene Erdnüsse

Anweisungen:

Mahlen Sie alle Zutaten zusammen, außer den Agavendicksaft. Fügen Sie den Honig nach und nach hinzu und mischen Sie jedes Mal gut. Gießen Sie die Masse in eine Pfanne, bis sie etwa einen halben Zentimeter dick ist, oder formen Sie sie direkt zu Riegeln. Kühlen Sie die Masse und schneiden Sie die Riegel aus der Form. Dies ist eine süße Mischung und in kalten Klimazonen kann der Agavendicksaft durch Rindertalg ersetzt und genau wie in den oben genannten Pemmikan-Rezepten verarbeitet werden.

Tipps zur Herstellung von gutem Pemmikan

Hier sind einige Tipps, die Sie ausprobieren sollten, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und gutes Pemmikan herzustellen: