Paracord Armband – Unterwegs immer dabei

Wenn Sie unterwegs sind – ob in Ruhigen oder Krisen Zeiten – benötigen Sie Material, das Sie stets unterstützt. Nicht immer bietet ein Rucksack dafür hinreichend Platz; einige Rucksäcke erweisen sich mangels Taschen auch als ungeschickt in der Auslastung. Für solche Fälle eignet sich ein einfaches Paracord Armband – einfach in dem Sinn, dass Sie es ohnehin mit sich führen werden.

Paracord Armband: Ein Seil aus Kernfäden und geflochtenen Fäden

Das Armband ist Lichte betrachtet ein einfaches Seil. Paracord besteht meist aus 32 geflochtenen Fäden und 7 sogenannten Kernfäden. Diese Konstruktion verleiht dem Seil und damit Ihrem Paracord Armband eine enorme Reißfestigkeit und Zuverlässigkeit. Experten sprechen gerne von Survival-Armbändern, die als leichtes, kompaktes Hilfsmittel konzipiert wurden.

Paracord wurde als besonders belastbares Seil bekannt, da es überwiegend als Fallschirmleine verwendet wurde und wird. Das Nylon ist reißfest und ausgesprochen belastbar, kann also mit größerem Gewicht belastet werden. Der enorme Vorteil neben dieser praktischen Funktion besteht darin, dass es sehr leicht ist, lange hält und im Grunde genommen nicht gepflegt werden muss. Deshalb eignet es sich auch perfekt als Survival- bzw. Paracord Armband.

Das Armband können Sie demnach sehr vielfältig verwenden. Beispielsweise um damit kleine, nützliche Werkzeuge, die Sie nicht im Rucksack unterbringen können oder möchten, zu befestigen. Den richigen Rucksack mit vielen Taschen und Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auch bei uns.

Sie können das Paracord Armband auch auseinandernehmen um anschließend mehrere relativ stabile Fäden in der Hand zu haben. Diese einzelnen Fäden können Sie nutzen, um Material für das Zusammenbinden von Ästen, Zweigen oder Stämmen beim Bau eines Unterschlupfes zu haben. Wie Sie das genau anstellen und wie sie den richtigen Standort für Ihren Unterschlupf finden, lesen sie hier.

Das Material eignet sich schließlich auch als Tourniquet, um Wunden und Blutungen im Falle einer Verletzung abzubinden. oder aber sogar um kleinere Tragegurte zu entwickeln. Deshalb sind solche Armbänder – bei gutem Material (Paracord) – eine bedeutende Überlebenshilfe, die sich für Sie lohnen dürfte.