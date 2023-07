Konservierungsmethoden – Dehydrierung Ihrer Lebensmittel – das ist der Hintergrund

In einer Notsituation sind 2 Dinge am wichtigsten: Wasser und Lebensmittel. Daher sollten Sie laut unseren Survival Experten und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe genügend Vorräte für mindestens 10 Tage haben. Doch werden die Lebensmittel nicht schlecht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten Ihre Lebensmittel vor dem schlecht werden zu schützen. Wir zeigen Ihnen heute verschiedene Konservierungsmethoden für Ihre Lebensmittel.

Die Dehydrierung ist eine der ältesten Formen der Konservierungsmethoden für Lebensmittel. Durch die Entfernung von Feuchtigkeit aus der Nahrung wird das Wachstum von Bakterien, Schimmel und Hefe unterdrückt. Der Hauptzweck dieser Konservierungsmethode bestand schon immer darin, ihre Haltbarkeit zu verlängern und Lebensmittel ohne Lagerkosten verfügbar zu haben.

Sonnen- und Lufttrocknung

Die erste und grundlegendste Form der Konservierungsmethoden für Lebensmittel ist die Sonnen- und Lufttrocknung. Bei dieser Methode werden die Rohwaren über einen längeren Zeitraum der Sonne und/oder heißer Luft aussetzen.

Heutzutage wird das Trocknen von Lebensmitteln zu Hause mit dem Backofen, elektrischen Lebensmitteltrocknern oder Dörrautomaten durchgeführt. Wenn Sie aber eine große Fläche in Ihrem Eigentum haben, können Sie frische Waren an der Luft oder mit der Sonne trocknen, solange Sie sie vor tierischen Aktivitäten schützen.

Das Trocknen von Lebensmitteln zu Hause hat seine Vorteile:

Richtig getrocknete Lebensmittel halten sich jahrelang, wenn sie in geeigneten Behältern (luftdichten Beuteln) aufbewahrt werden. Sie verlieren nicht ihren Geschmack und ihre strukturelle Integrität.

Während der Konservierungsmethode „Dehydrierung“ wird den Lebensmitteln die Feuchtigkeit entzogen und sie werden kleiner. Dadurch können Sie sie leicht verpacken und in kleinen Behältern lagern, was Platz in Ihrer Speisekammer spart.

Getrocknete Lebensmittel dienen aber nicht nur für Ihre Notvorrat. Durch ihre Leichtigkeit eignen sie sich auch perfekt für Reisen. Sie sind nicht nur leicht zu transportieren, sondern können auch roh verzehrt werden, so dass Sie auf Ihren Reisen nicht kochen müssen.

Abgesehen von einigen speziellen Rezepten sind für getrocknete Lebensmittel keine zusätzlichen Zutaten erforderlich. Sie müssen während des Trocknungsprozesses keinen Zucker, Essig oder andere Konservierungsstoffe verwenden.

Das Trocknen von Lebensmitteln intensiviert den Geschmack und ist gesünder für Sie. Sobald der Wassergehalt entfernt ist, schmeckt das Essen kräftiger. Ganz zu schweigen davon, dass Sie kommerzielle Produkte (Snacks, Chips, etc.) durch das Dehydrieren von frischen Produkten ersetzen können. Sie müssen sich keine Gedanken über die hohen Mengen an Zucker, Salz und vor allem Transfett machen.