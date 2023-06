Giftige Spinnen die man meiden sollte

Viele Menschen haben Angst vor Spinnen. Egal wie groß oder klein die Spinnen sind, sie sind uns nie ganz geheuer. Vielleicht auch zu Recht? Es gibt nicht nur die kleinen Spinnen die einem nichts tun. Das musste ich leider selber miterleben als mein Vater im Urlaub von einer giftigen Spinne gebissen wurde. Er lag 1 Woche im Krankenhaus mit einer Blutvergiftung.

Ich werde nie vergessen, wie der Arzt meine Mutter und mich in sein Büro einlud, um uns eine fette, runde schwarze Spinne in einer kleinen Flasche mit Alkohol zu zeigen. Sie hatte einen leuchtend roten Farbtropfen auf ihrem Bauch.

Inhaltsverzeichnis:

Die Schwarze Witwe

Die Braune Spinne

Bisse vermeiden von giftigen Spinnen

Giftige Spinnen: Kalte Fakten

Das war der Beginn meiner lebenslangen Faszination für solche Geschöpfe.

Wie konnte ein so kleines, fast unbedeutendes Tier einen strammen 1,90 m großen und 88 kg schweren Mann in der Blüte seines Lebens niederstrecken?

Ein kleines Tier, das dazu bestimmt ist, Fliegen zu fangen? Um zu vermeiden, dass man sich in einer Situation wie die meines Vaters wiederfindet, ist es am besten, wenn man ein wenig über die Kreaturen und ihre Gewohnheiten weiß. Wenn man weiß, wie die giftigen Spinnen leben und wo sie zu finden sind, kann man unangenehme Begegnungen vermeiden.

Zunächst einmal: Alle Spinnen sind giftig

Es gibt keine Ausnahmen von dieser Regel. Die Spinne holt sich ihre Nahrung, indem sie ihre Beute mit Reißzähnen durchbohrt und Gift injiziert, um sie zu töten. Die Reißzähne und die dicken kurzen Stiele, die sie mit dem Körper verbinden, werden Cheliceren genannt. Zusammen mit dem Gift injiziert die Spinne auch starke Enzyme, die die Beute praktisch verflüssigen. Die Spinne trinkt dann im wahrsten Sinne des Wortes ihr Abendmahl. Die Cheliceren, ob vom kneifenden, zangenartigen Typ oder vom stechenden, gebogenen Typ, sind nicht zum Kauen geeignet.

Obwohl alle Spinnen ihre Beute auf die gleiche Art und Weise töten und verschlingen, haben sie drei Hauptarten des Beutesammelns entwickelt.

Die giftigen Spinnen jagen, indem sie über den Boden laufen wie die flinken Wolfsspinnen, die schwerfälligen Thrantulas und die Springspinnen.

Sie legen sich auf die Lauer wie die stämmige Falltürspinne, die chamäleonartige Krabbenspinne, die ihre Farbe passend zur Blüte wechseln kann, oder die elegante Luchsspinne.

Oder sie fangen ihre Beute in kunstvoll gewebten Netzen ein. Natürlich gibt es auch Ausnahmen – wie die Spuckende Spinne, die tatsächlich einen Strahl aus klebrigem Gespinst abschießt, um unachtsame Passanten zu fangen; oder die Fischerspinne, die groß ist und gut genug schwimmt, um Elritzen zu erbeuten; und die Ameisenspinne, die so erfolgreich Ameisen nachahmt, dass sie sich unbemerkt zwischen Armeen ihrer Beute begeben kann. Im Großen und Ganzen verdienen giftige Spinnen ihren Lebensunterhalt jedoch durch Jagen, Hinterhalten oder Fallenstellen.

Wir sind vielleicht am meisten mit dem Spinnennetz und der schönen Verflechtung des Spinnennetzes vertraut. Das Netz selbst wird vollständig von der Spinne aus intern produzierten Zutaten hergestellt und dann in feinen Strängen durch ihre Spinndüsen gesponnen.

Spinnenseide und Netzmuster

Trotz der scheinbaren Zerbrechlichkeit des Netzes ist die Seide eines Spinnennetzes stark. In den frühen Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde diese Seide für Fadenkreuze in Bombenzielgeräten verwendet. Um diese starke, zarte Seide zu spinnen, muss die Spinne aus ihren inneren Ressourcen schöpfen. Forschungen haben ergeben, dass eine Spinne nicht mehr als drei Netze spinnen kann, ohne zu fressen, und natürlich kann sie ohne Netz keine Beute zum Fressen fangen. Klicken Sie hier, um näheres zu Spinnennetzen zu erfahren.

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Netzen, die von Spinnen gesponnen werden.

Kugelweber produzieren die kunstvollen, symmetrischen Netze, die für ihre runden, kugelförmigen Muster bekannt sind. Obwohl die Kugelweber zu den größten Spinnen gehören, gibt es keine, von der wir wissen, dass sie ernsthaft giftig ist.

Unter den Unregelmäßigen Webspinnen finden wir jedoch zwei unserer berüchtigtsten Schurken, die Schwarze Witwe und die Braune Einsiedlerspinne.

Das unregelmäßige Netz, das von diesen Spinnen gesponnen wird, ist tendenziell skizzenhafter gestaltet als die symmetrische Kugel. Im Wesentlichen erfordert ihre Konstruktion zwei lange, starke Ebenen zur Verankerung der Netzenden. Solche Ebenen sind ein markantes Merkmal der Ecken, die wir in unsere eigenen Gebäude eingebaut haben.

Trotz ihres Rufs zeigen diese giftigen Spinnen im Allgemeinen ein scheues, zurückhaltendes Wesen. Als Ausdruck dieser Scheu legen sie ihre Netze an versteckten, nicht einsehbaren Stellen an. Zwar beißen Spinnen durchaus aus Notwehr zu. Allerdings passieren zweifellos viele Fehler, wenn eine verirrte Hand oder ein verirrter Finger in ein Netz gerät und eine hungrige Spinne auf eine Mahlzeit losstürmt.

Die Schwarze Witwe, Latrodectus mactans, legt ihr Netz gerne an abgelegenen Orten wie hohlen Bäumen und verlassenen Gebäuden an. Auf einem Jagdausflug zählte ich 12 Schwarze Witwen in der Abstellkammer, als ich auf den hinteren Stufen eines verlassenen Bauernhauses stand. Holzstapel, Keller und Dachböden sind weitere bevorzugte Orte für das Spinnen von Netzen. Ein weiterer bevorzugter Aufenthaltsort, der für einige qualvolle Begegnungen gesorgt hat, ist das Nebengebäude. Die Schwarze Witwe nistet mit Vorliebe unter dem Sitz.

Die giftigsten Spinnen

Es gibt 4 die zu den giftigsten Spinnen gehören.

Die Schwarze Witwe:

Obwohl die Schwarze Witwe ihren Namen eher von der Neigung des Weibchens hat, das Männchen nach der Paarung zu fressen, als von der Stärke ihres Giftes, ist sie die am stärksten giftige Spinne in den Vereinigten Staaten und vielleicht der Welt.

Schätzungen zufolge ist das Gift der Schwarzen Witwe 15-mal so stark wie das der Klapperschlange. Klicken Sie hier, um mehr über Klapperschlangen zu erfahren. Das Gift dieser giftigen Spinne besteht aus sieben Protein- und drei Nicht-Protein-Fraktionen. Von diesen ist die Proteinfraktion B die gefährlichste für Säugetiere und hat das 20-fache Tötungspotenzial des gesamten Giftes. Bei dieser Art sind Männchen und Weibchen gleichermaßen gefährlich.

Symptome:

Und die Gefahr kann noch verstärkt werden, wenn man nicht merkt, dass man gebissen wurde. Ihre gebogenen, stechenden Reißzähne sind relativ klein. Ein Biss hat einen scharfen Anfangsschmerz, der sich wie ein Nadelstich anfühlt. Es kann ein brennendes Gefühl auftreten. Wenn Sie abgelenkt sind, z. B. durch eine starke körperliche Anstrengung, spüren Sie möglicherweise nichts. Wenn Sie jedoch nach unten schauen, um die Quelle des Brennens zu suchen, sehen Sie möglicherweise eine Rötung und eine leichte Schwellung.

Schwerwiegendere Symptome nach dem Biss von giftigen Spinnen können 15 Minuten bis Stunden nach dem Biss beginnen.

Einige der ersten Anzeichen:

allgemeine Schwäche

leichten Lähmung der Muskeln im Bereich der Bissstelle

Muskelversteifung im Bauchraum

Krämpfen in Armen und Beinen kommen

Haut kann sich kühl und klamm anfühlen, auch wenn Sie schwitzen

Atmung kann erschwert sein

Sprache kann beeinträchtigt sein

Übelkeit kann zu Erbrechen führen

Stupor oder Delirium kommen

Kleine Kinder können Krämpfe erleiden

Allgemeine Schwäche

Nervosität und Muskelkrämpfe können noch Monate nach dem Biss auftreten.

Die bestätigte Sterblichkeitsrate liegt bei knapp über 4 Prozent. Nicht hoch, es sei denn, Sie gehören zu diesen 4 Prozent.

Erste Hilfe

Legen Sie eine kalte Kompresse, vorzugsweise einen Eisbeutel, auf die Bissstelle und bringen Sie das Opfer so schnell wie möglich zu einem Arzt. Denken Sie während des Transports daran, das Opfer ruhig zu halten, jede Anstrengung zu vermeiden und die Bissstelle nicht hochzulegen. Es ist wichtig, jede Aktivität zu vermeiden, die die Herzfrequenz erhöht, da die erhöhte Herzfrequenz die Ausbreitung des Giftes durch das System beschleunigt.Achten Sie auch auf Anzeichen eines Schocks und behandeln Sie das Opfer bei Bedarf gegen Schock.

Ähnliche Arten der Schwarzen Witwe:

Die Schwarze Witwe ist nicht die einzige Spezies von den giftigen Spinnen der Latrodectus oder auch genannt, die echten Witwen, über die man sich in Amerika Sorgen machen muss. Latrodectus hesperus, die Westliche Schwarze Witwe, ist in jeder Hinsicht praktisch identisch mit L. mactans, einschließlich der Potenz des Giftes.

Sie können auch auf die Braune Witwe, L. geometricus, treffen, eine graue Spinne mit brauner Sprenkelung, die aber die gleiche allgemeine Konfiguration wie L. mactans aufweist. Ihr Gift ist weniger virulent, aber es kann immer noch unangenehm sein. Das gleiche gilt für L. bishopi, die Rotbeinige Witwe. Im fernen Südwesten lauert L. texanus, eine Art, die die helle Zeichnung ihres unreifen Zustands ins Erwachsenenalter trägt. Auch er hat ein milderes Gift, das aber immer noch erhebliche Beschwerden verursachen kann.

Kurz gesagt:

Halten Sie sich von allen giftigen Spinnen mit unregelmäßigen Netzen und dem charakteristischen hochgebuckelten, runden, fetten Hinterleib und den langen Beinen von Latrodectus fern. Ein weiterer Hinweis ist die sanduhrförmige Markierung auf der Unterseite des Hinterleibs. Diese kann rot, gelb oder beides sein. Oder, wie bei der australischen L. hasseltii, kann sie das Zeichen auf dem Rücken tragen.

Die Schwarze Witwe in all ihren Variationen ist weltweit bekannt und gefürchtet. Die nördlichen Mewuk-Indianer in Kalifornien pflegten zu sagen: „Po’ko-moo, die kleine schwarze Spinne mit einem roten Fleck auf dem Bauch ist giftig. Manchmal kratzt sie die Menschen mit ihren langen Fingern, und der Kratzer macht eine schlimme Wunde“ Sie empfahlen, Po’ko-moo in Ruhe zu lassen. Auch heute noch kein schlechter Rat, wenn Sie nicht von den giftigen Spinnen gebissen werden möchten.

Die Braune Spinnen

Der andere berüchtigte Weber von unregelmäßigen Netzen hat nicht so viele Kerben auf seiner Waffe, aber er ist vielleicht noch viel gefährlicher. Es gibt nur sieben Todesfälle, die offiziell der Gattung Loxosceles zugeschrieben werden, aber sie sind noch nicht so lange als Gefahr erkannt worden wie die Schwarze Witwe. In den frühen 1960er Jahren gab es eine Reihe von Berichten von aufmerksamen Beobachtern, die das Schlimmste feststellten: Der Biss von Loxosceles konnte tödlich sein. Da fragt man sich, wie viele Bisse zuvor auf rostige Nägel oder septische Splitter zurückgeführt wurden.

Mitglieder dieser Gattung der giftigen Spinnen werden wegen ihrer Färbung, die von einem gelblichen Farbton bis zu einem tieferen Braun reicht, das vor allem an den Beinen und am Hinterleib ausgeprägt ist, allgemein als Braunspinnen bezeichnet. Es handelt sich um mittelgroße Spinnen, die eine Körperlänge von etwa einem halben Zentimeter erreichen. Wie die Schwarze Witwe haben sie kleine, gebogene, stechende Reißzähne.

Ein anderer gebräuchlicher Name ist Fiddle back oder Violin spider, der sich von der charakteristischen Markierung ableitet, die sich vom Kopf nach hinten über den Cephalothorax erstreckt. Wenn die Spinne Ihnen zugewandt ist, sieht sie wie eine auf der rechten Seite liegende Geige aus. Diese Markierung ist allen Spinnen der Gattung gemeinsam, aber sie ist nicht immer gut definiert oder durchgehend.

Der Teil, der den Körper der Geige bildet, ein erhöhter Teil des Kopfes um die Augen herum, der sogenannte Augentuberkel, ist nicht immer dunkel genug gefärbt, um dieses Erkennungsmerkmal hervorzuheben.

Leider hat diese Gattung der giftigen Spinnen keine anderen signifikanten herausragenden Merkmale, die bei der Erkennung helfen. Sie hat zwar extrem lange Beine, aber das haben viele andere Spinnen auch. Bei der Identifizierung sollte man Vorsicht walten lassen.

Während das Weibchen der Schwarzen Witwe mit einer Körperlänge von 1 ¼ “ zu seinem ¼ “ fünfmal so groß sein kann wie ihr Partner, sind die Männchen und Weibchen der Gattung Loxosceles praktisch gleich groß. Daher wird die männliche Braune Spinne nach der Paarung höchstwahrscheinlich nicht von der weiblichen Partnerin gefressen.

Obwohl verschiedene Experten unterschiedliche Meinungen über die Potenz des männlichen gegenüber dem weiblichen Gift vertreten, halte ich es für das Beste, männliche und weibliche Exemplare als gleich gefährlich anzusehen.

Lebensraum der giftigen Spinnen:

Es gibt mehrere Arten von Braunen Spinnen, die in den Vereinigten Staaten verbreitet sind. Sie fühlen sich in menschlichen Behausungen wohl, obwohl man sie auch in der freien Natur unter Steinen und umgestürzten Baumstämmen finden kann. Sie fühlen sich in Kellern, Garagen, Dachböden und Schränken besonders wohl. Ihre großen, unregelmäßigen Gespinste können abgeflacht erscheinen, um den Platz in den von ihnen bevorzugten Geheimnistaschen zu nutzen.

Es ist bekannt, dass sie in Kofferräume, Kisten und Kleidung kriechen, eine Angewohnheit, die für die Einführung von mindestens einer fremden Art und die Ausbreitung einheimischer Arten außerhalb ihres normalen Verbreitungsgebiets verantwortlich ist. Umzugswagen und Schiffsladeräume haben schon mehr als eine Spinne auf neues Terrain transportiert.

Es handelt sich um langlebige giftige Spinnen mit einer Lebenserwartung von mehreren Jahren. Sie sind auch für die großzügige Natur des Weibchens bekannt. Sie verzichtet nicht nur darauf, das Männchen nach der Balz zu fressen, sondern bewacht auch die Eier und die frisch geschlüpften Jungen. Solche Gewohnheiten fördern weitere potentielle Gefahrensituationen und erhöhen die Möglichkeit eines Befalls.

Da diese Spinnen in unseren Gebäuden sicher vor natürlichen Feinden leben, wird ihre Zahl schneller zunehmen, als wenn das Weibchen die Jungen nicht beschützt und sie im Freien inmitten ihrer natürlichen Feinde aufzieht.

Braune Einsiedlerspinne

Der Braune Einsiedler, Loxosceles reclusa, ist der bekannteste Vertreter dieser Gattung der giftigen Spinnen. Obwohl man ursprünglich glaubte, dass er auf den Mittleren Westen und den Mittleren Süden beschränkt sei, hat sich sein Verbreitungsgebiet wahrscheinlich erweitert. L. unicolor kommt im Südwesten von Kalifornien bis Texas vor und war in mehrere dokumentierte Fälle mit ernsten Folgen verwickelt.

Eine weitere Art, L. laeta, wurde aus Südamerika eingeschleppt. Sie soll sogar noch giftiger sein als die einheimische Art. Eine Population wurde in der Sierra Madre, einem Vorort von Los Angeles gefunden. Eine weitere Art der giftigen Spinnen wurde in Boston gefunden. L. rufescens lebt in Osteuropa und ist wahrscheinlich überfällig für ein Erscheinen in den USA.

Syntome:

Der Biss der Braunen Reuse ist nicht schmerzhaft, und das Auftreten von Symptomen kann bis zu acht Stunden verzögert werden.

Die ersten Symptome können sein…

Verfärbung an der Wundstelle

Blasenbildung

allgemeiner Übelkeit

Fieber

Hautausschlag

starken Bauchkrämpfen

Die Wunde selbst muss jedoch nicht besonders schmerzhaft sein. Typischerweise hat sie eine Größe von einem Zehn – Cent – Stück bis zu einem 2 Euro Stück. Die Haut in der Umgebung der Wunde wird sich dann zersetzen und herausfallen und eine Vertiefung hinterlassen, ähnlich wie bei einer Schusswunde. Die Wunde bleibt monatelang offen und ungeheilt. Sie kann wachsen und sich ausbreiten, bis eine Operation erforderlich ist, bevor die Heilung beginnen kann. Im Jahr 1968 wurde ein Mann aus Alabama ins Bein gebissen. Er starb fünf Wochen später mit einer offenen Wunde von 25,4 cm Durchmesser. Die schuldige giftige Spinnen Gattung war die Brown Recluse.

Diese beiden Spinnengattungen stellen die größten Bedrohungen für unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden dar. Aber sie sind nicht die einzigen Spinnen, die Menschen getötet haben. Lycosa carolinensis, die größte amerikanische Wolfsspinne, und Phidippus johnsoni, eine pelzige kleine Springspinne, sind für zwei Todesfälle verantwortlich. Eine davon eine ältere Frau, die andere ein Kleinkind. Beide Todesfälle wurden nicht durch die Potenz des Giftes verursacht, sondern durch die allergischen Reaktionen der Opfer auf den Biss.

Jedes Gift ist in der Lage, eine solche allergische Reaktion auszulösen. In den 1950er Jahren starben 124 Amerikaner an Bienenstichen; Schlangen töteten 138. Das Auftreten der Symptome einer allergischen Reaktion kann schnell erfolgen und innerhalb von 16 bis 30 Minuten zum Tod führen. Menschen, die unter dem Verdacht einer hyperallergischen Reaktion leiden, können oft desensibilisiert werden. Wenn dies nicht möglich ist, ist es am besten, wenn Sie Ihren Zustand kennen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wenn Sie Zweifel an Ihrem Zustand haben, besprechen Sie die Angelegenheit mit einem Spezialisten, der Sie über die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen beraten kann.

Die Tarantel:

Es gibt noch eine weitere Überlegung in unserer Diskussion über Spinnen. Die Tarantel ist ein großer, haariger Geselle, den jeder kennt. Jedes Jahr kurz vor ihrer Paarungszeit von September bis Oktober kann man Schwärme der braunen Männchen beobachten, die durch ihr Revier im Südwesten ziehen. Zu dieser Zeit sind sie besonders anfällig für Bisse, auch ohne Provokation. Ihr Gift ist zwar nicht schädlicher als ein Bienenstich, aber ihre Reißzähne sind in der Lage, nennenswerte Stichwunden zu erzeugen.

Viele giftige Spinnen außer Taranteln haben große Reißzähne, und die Punktionswunde ist eine der anfälligsten für Infektionen. Gift sollte nicht als reinigendes Mittel betrachtet werden. Wenn überhaupt, sollte das Wissen um die Gewohnheiten von Spinnen Sie dazu veranlassen, sich ernsthaft um eine professionelle medizinische Versorgung solcher Punktionswunden zu bemühen. Man weiß nie, wo diese Reißzähne schon gewesen sind.

Hier finden Sie einen Leitfaden für sowohl giftige als auch nicht giftige Spinnenbisse.

Bisse vermeiden von giftigen Spinnen

Der beste Weg um die Reißzähne einer Spinne zu vermeiden ist, sich von giftigen Spinnen fernzuhalten. Normalerweise ist es einfach, sich von ihnen fernzuhalten, aber wenn sie Ihr Zuhause befallen, müssen Sie sie entfernen. Der beste Weg, Lagerräume, Dachböden, Schränke und dergleichen von potenziell schädlichen Eindringlingen zu säubern ist, den Bereich mit dem Verlängerungsrohr eines Staubsaugers abzusaugen. Benutzen Sie einen Aufsatz der groß genug ist, um eine Spinne aufzusaugen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Beutel oder seinen Inhalt entsorgen, denn jede wiederbelebte Spinne kann durch diese Erfahrung aufgewühlt sein. Pestizide sind wirksam, wenn Sie sich keine Sorgen über die Verunreinigung durch ihre chemischen Rückstände machen.

Fassen Sie niemals eine tote Spinne an. Die Mechanik des Reißzahnapparats einer Spinne ist so beschaffen, dass sie einen Biss aus jedem Winkel abgeben kann, ohne den Giftkanal zu blockieren.

Wenn Sie glauben, dass Sie einen ernsthaften Befall von giftigen Spinnen haben könnten, der bei Verwandten der Braunen Recluse auftreten kann, wäre es ratsam, einen professionellen Kammerjäger zu rufen. Kein Bereich ist vor der Möglichkeit eines Eindringens sicher.

Neugeborene Spinnen sind sehr winzig. Sie haben keine Probleme, sich durch Risse und Spalten, Abschirmungen in vielen Arten von Eingängen, Abflüssen und Lüftungssystemen einzuschleichen.

Abschließend

Alle Spinnen sind giftig, aber seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich einer giftigen Spinne nähern, die Latrodectus oder Loxosceles ähnelt. Geringe Abweichungen in Farbe und Zeichnung sind bei jeder Spinnenart üblich. Kleine Variationen können bei kleinen Tieren wie große Unterschiede wirken. Diese giftigen Spinnen haben das Recht auf Ihren Respekt verdient.