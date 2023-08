Fährten lesen lernen: Ein Leitfaden für Anfängerjäger

‍Wenn Sie zum ersten Mal mit der Jagd beginnen, ist das Fährten lesen eine der größten Herausforderungen. Auch wenn das Fährten lesen auf den ersten Blick einfach erscheint, gibt es viele Details, die bei der Interpretation dessen, was man vor sich sieht, eine Rolle spielen. Selbst erfahrene Jäger haben manchmal Schwierigkeiten mit diesem Prozess, da manche Wildspuren sehr subtil sind. Zum Glück haben wir einige gute Tipps, die Ihnen den Einstieg in das Fährten lesen erleichtern können!

Das Lesen von Fährten ist eine wichtige Fähigkeit für jeden Jäger. So können Sie Ihre Beute genau verfolgen und anhand ihres letzten Aufenthaltsortes und der Richtung, in die sie gegangen ist, vorhersagen, wohin sie als Nächstes gehen wird. Je mehr Zeit Sie auf der Jagd verbringen, desto einfacher wird das Lesen von Fährten, denn Sie erkennen vertraute Muster aus früheren Erfahrungen, aber das ist nicht für jeden etwas Selbstverständliches. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Anfängern helfen, das Fährten lesen zu erlernen:

Was Sie brauchen für das Fährten lesen

Bevor Sie mit dem Tracking beginnen, benötigen Sie einige Dinge.

Eine Jagdwaffe:

Auch wenn Sie Kleinwild wie Kaninchen mit einem Bogen aufspüren, ist eine Waffe unabdingbar. Damit können Sie das Wild erlegen, sobald Sie es gefunden haben, und sich schützen, falls größere Tiere auf Sie zukommen.

Ferngläser:

Wenn Sie Vögel oder kleine Säugetiere aufspüren, kann Ihnen ein Fernglas helfen, sie zu identifizieren. Wenn Sie jedoch größere Säugetiere wie Hirsche oder Elche aufspüren, müssen Sie näher an die Spuren herangehen, weshalb ein Fernglas keine gute Wahl ist.

Eine Karte:

Eine Karte des Gebiets, in dem Sie jagen wollen, ist immer eine gute Idee, vor allem, wenn Sie größere Tiere durch Fährten lesen aufspüren wollen.

Kennen Sie Ihre Beute

Beim Erlernen des Fährten lesen ist es wichtig, seine Beute zu kennen. Es ist wichtig zu wissen, welche Tierart Sie aufspüren wollen, da verschiedene Tiere unterschiedliche Spuren hinterlassen. Es gibt viele Online-Führer, die die Spuren einiger der häufigsten Tierarten beschreiben. Außerdem ist es wichtig zu wissen, zu welcher Jahreszeit man Spuren verfolgt, da die verschiedenen Tiere je nach Jahreszeit unterschiedliche Wanderungsmuster und Ernährungsgewohnheiten haben.

Wenn Sie wissen, zu welcher Tageszeit Ihre Beute am aktivsten ist, können Sie vorhersagen, wohin sie sich als Nächstes bewegen wird. So sind Rehe in der Regel in der Morgen- und Abenddämmerung am aktivsten, während Nagetiere am aktivsten in der Nacht sind.

Dies sind nur einige Beispiele, und es gibt noch viele weitere Überlegungen, die das Fährten lesen beeinflussen, aber dies sollte Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, was erforderlich ist, um Ihre Beute zu verstehen.

Fährte identifizieren

Die Identifizierung der Fährte ist ein wichtiger Teil des Fährten lesen. Anhand der Art der Fährte, auf die Sie stoßen, können Sie feststellen, welche Tierart die Spur hinterlassen hat. Bestimmte Arten, wie Rehe und Kojoten, sind sehr häufig und ihre Spuren sind leicht zu identifizieren. Andere Arten, wie z. B. der Nördliche Bobcat, sind nicht so häufig, und ihre Spuren können schwieriger zu identifizieren sein.

Eine gute Methode beim Fährten lesen zur Identifizierung ist es, sich das umgebende Gelände zu merken, in dem man die Fährte findet. Fährten können durch das Gelände, in dem sie gefunden werden, beeinflusst werden und wertvolle Informationen über das Verhalten des Tieres liefern.

Die allgemeine Form der Fährte kann Aufschluss über die Größe des Tieres geben. Höhere Spuren werden in der Regel von kleineren Tieren wie Kaninchen gelegt, während kürzere Spuren in der Regel von größeren Tieren wie Bären stammen. Die Tiefe der Spur kann Aufschluss über das Gewicht des Tieres geben. Breitere Spuren stammen in der Regel von leichteren Tieren, während Spuren, die näher am Boden liegen, in der Regel von schwereren Tieren stammen.

Die Anzahl der Spuren ist hilfreich um die Anzahl der Tiere herauszufinden, die vorbeigezogen sind. Die Fährten eines einzelnen Tieres bilden eine einzige Linie, wenn sie geradeaus laufen. Die Fährten mehrerer Tiere bilden parallele Linien, wenn sie geradeaus laufen. Der Abstand zwischen den Spuren kann etwas über die Geschwindigkeit des Tieres aussagen. Selbst Spuren, die nebeneinander liegen, werden in der Regel von Tieren gelegt, die unterschiedlich schnell laufen.

Über das Verhalten des Tieres gibt die Umgebung der Spur Aufschluss. Schlammige Fährten werden zum Beispiel oft von Tieren gelegt, die laufen, während Fährten auf trockenem Untergrund meist von Tieren gelegt werden, die gehen.

Schlussfolgerung

Wenn Sie Fährten lesen lernen ist es wichtig, sich Zeit zu lassen. Ein übereiltes Vorgehen führt nur zu ungenauen Schlussfolgerungen. Nehmen Sie sich stattdessen Zeit, um den Boden auf Spuren oder Abdrücke zu untersuchen. Wenn Sie sich Zeit nehmen und die Tipps in diesem Artikel befolgen, können Sie in kürzester Zeit besserer im Fährten lesen werden.