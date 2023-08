Eine Küchenbox für unterwegs: Das brauchen Sie

Es gibt zahlreiche Situationen, in denen Sie sich draußen bewegen werden und letztlich auch ernähren müssen. Dies können Sie im Vorfeld jeder Krise zwar trainieren, aber Sie sollten vor allem für den Fall der Fälle gut ausgerüstet sein. Dazu zählen auch die richtigen Utensilien – zum Beispiel eine sogenannte Küchenbox oder auch Chuck Box. Wir wollen Ihnen die Küchenbox näher bringen.

Chuck Box: Aufbewahren

Eine solche Küchenbox ist ein transportabler Vorratsschrank, für alles, was Sie draußen benötigen. Alle Gerätschaften also, die Sie für die vernünftige Küchenplanung einsetzen wollen, werden in einer solchen Box aufbewahrt. Die Chuck Box ist das, was in Ihrer Küche die Küchenschränke sind.

Im Einzelnen: Sie können solche Küchenboxen selbst bauen oder aber auch kaufen. Sie sind in der Regel aus Holz gefertigt, wobei Sie auch Kunststoffe einsetzen können. Die Boxen haben Schubladen oder sollten für die unterschiedlichen Verwendungen zumindest solche Laden haben.

Damit Sie die Küchenbox besser aufstellen können, empfehlen einige Hersteller Beine. Diese müssen Sie abklappen oder abschrauben können. Wir sind der Meinung, diese Schrankbeine sind nicht unbedingt erforderlich. Sie erhöhen das Transportgewicht und verhindern allenfalls, dass Sie sich zu viel bücken müssen. Der Mehraufwand ist für diese Ersparnis zu hoch.

Eine andere technische Eigenschaft ist interessanter: Die Küchenbox sollte einen Deckel haben, den Sie nach vorne aufklappen können. Dann ist dieser Deckel auch als Ablage nutzbar.

Was gehört in Ihre Box?

In Ihrer Küchenbox können Sie verschiedene Dinge aufbewahren. Dies sind klassisch: