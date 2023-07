DIY-Klimaanlage: So bauen Sie Ihre eigene!

Wenn Sie schon einmal eine heiße Sommernacht in einem nicht klimatisierten Haus verbracht haben, wissen Sie, wie unangenehm das sein kann. Die meisten modernen Häuser sind zwar standardmäßig mit einer Klimaanlage ausgestattet, aber nicht alle Häuser verfügen über eine solche, und in den Häusern, in denen eine solche vorhanden ist, ist die Temperatur möglicherweise nicht für jeden Raum perfekt eingestellt. Wenn Sie bereit sind, ein bisschen Arbeit zu investieren, und keine Angst haben, ein bisschen unordentlich zu werden, können Sie Ihre eigene Klimaanlage selbst bauen, um Ihr Haus den ganzen Sommer über kühl zu halten.

Was Sie für Ihre DIY-Klimaanlage benötigen

Für diese DIY-Klimaanlage brauchen Sie nur ein paar wenige Materialien. Zuerst brauchen Sie einen alten Karton. Er kann jede Größe haben, sollte aber groß genug sein, um in den Raum zu passen, den Sie kühlen wollen. Als Nächstes brauchen Sie eine Rolle Alufolie. Außerdem brauchen Sie eine Rolle Klebeband und ein paar Keksbleche. Wenn Sie einen Ventilator haben, können Sie damit einen größeren Raum kühlen, oder wenn Sie nur einen bestimmten Teil des Raumes kühlen wollen, können Sie einen Karton zuschneiden und vor den Ventilator stellen, um den Luftstrom zu lenken.

Schritt 1: Schneiden Sie den Boden eines Kartons aus

Schneiden Sie ein Loch in den Boden des Kartons, das etwas kleiner ist als der Ventilator. Am einfachsten geht das mit einer Schere. Je weniger genau Sie sind, desto besser, denn Sie wollen sich nicht schneiden. Um Ihre Hände zu schützen, zieh dir vor dem Schneiden Handschuhe an. Eine andere Möglichkeit ist ein Teppichmesser oder ein Universalmesser, aber seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht schneiden.

Schritt 2: Schneiden Sie Löcher in den Boden

Schneiden Sie Löcher in den Boden des Kartons, die gerade groß genug sind, damit die Alufolie hineinpasst. Sie müssen vier Löcher schneiden, zwei auf jeder Seite. Dieser Schritt ist optional, aber er macht Ihre DIY-Klimaanlage effizienter.

Schritt 3: Legen Sie die Innenseite des Kartons mit Folie aus

Falten Sie die Kanten der Alufolie um, damit sie besser in den Karton passen. Legen Sie dann die Innenseite des Kartons mit der Alufolie aus und kleben Sie die Ecken der Folie an die Seite des Kartons, damit sie nicht verrutscht. Dadurch wird die Wärme zurück in die Schachtel reflektiert.

Schritt 4: Schneiden Sie ein Loch in eine Seite

Schneiden Sie ein Loch in eine Seite des Kartons, das gerade groß genug ist, damit der Ventilator hindurch passt. Sie können dazu ein Universalmesser oder einen Kartonschneider verwenden. Um Ihre Hände zu schützen, ziehen Sie vor dem Schneiden Handschuhe an. Sie können dies auch mit einer Schere machen, aber das ist vielleicht etwas schwieriger.

Schritt 5: Setzen Sie alles wieder zusammen und genießen Sie Ihre selbstgebaute Klimaanlage!

Nachdem Sie den Kasten gebaut haben, setzen Sie den Ventilator in den Kasten und bauen alles wieder zusammen. Stellen Sie den Kasten in den Raum, den Sie kühlen möchten, und schließen Sie den Ventilator an. Wenn Sie einen größeren Bereich kühlen wollen, können Sie einen Karton vor den Ventilator stellen, um den Luftstrom zu lenken. Diese selbstgebaute Klimaanlage hält den Raum so lange kühl, wie der Ventilator eingesteckt ist.

Vorteile und Nachteile von einer DIY-Klimaanlage

Der Bau einer eigenen Klimaanlage ist eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und etwas zu schaffen, das perfekt zu Ihrem Raum passt. Dies ist ein großartiges Heimwerkerprojekt für Kinder, das sie als wissenschaftliches Experiment durchführen können oder mit dem sie etwas zusätzliches Geld für ihren eigenen Sommerspaß verdienen können.

Der größte Nachteil dieser Art von selbstgebauter Klimaanlage ist, dass sie nur funktioniert, solange der Ventilator eingesteckt ist. Wenn der Strom ausfällt, wird der Raum nicht kühl gehalten. Professionell installierte Klimaanlagen verfügen über Stromkreise, die vom Rest des Hauses getrennt sind, so dass sie auch bei einem Stromausfall noch funktionieren.

Fazit

Diese DIY-Klimaanlage ist einfach zu bauen und funktioniert auch in kleineren Räumen gut. Sie ist eine gute Wahl, wenn Sie nur einen Raum kühlen wollen oder keinen Platz für eine große Klimaanlage haben. Dies ist ein gutes Heimwerkerprojekt für Kinder, das sie als wissenschaftliches Experiment durchführen können oder mit dem sie sich etwas Geld für ihren eigenen Sommerspaß dazuverdienen können.