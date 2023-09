Bug-Out-Rucksack – Sekundenkleber

Es gibt zahlreiche Hilfsmittel, auf die Sie verzichten müssen, wenn Sie einen Fluchtrucksack zusammenstellen. Auch ein solcher Rucksack begrenzt – insofern ist es nicht verwunderlich, dass viele Hilfsmittel nicht im Entferntesten auf der Liste der Prepper stehen.

Dennoch sollten Sie überlegen, ob Sie bestimmte Hilfsmittel nicht nutzen können: Wir haben bereits über Stahlwolle und Insektenschutzmittel geschrieben. Nun liefern wir unseren nächsten Geheimtipp: Sekundenkleber!

Sekundenkleber im Bug-Out-Rucksack

Wir würden fast wetten, dass sich nirgends Sekundenkleber findet, wenn es um die Zusammenstellung eines Bug-Out-Rucksacks geht. Dieser Kleber ist unscheinbar, aber wichtig. Sie können Sekundenkleber in jeder erdenklichen Weise für Reparaturen nutzen.

Was ist Sekundenkleber?

Sekundenkleber ist flüssiger Cyanacrylat Klebstoff und bekannt für seine schnelle Aushärtung. Diese erfolgt durch den Kontakt mit der Luft – daher klebt der Sekundenkleber auch nicht in der Tube. Im folgenden Video erhalten Sie einige Informationen zu der Wirkung von Sekundenkleber:

Reparieren und flicken

So hilft der Kleber, um etwa ein Zelt zusammenzuflicken. Zelte werden schnell zur Lager- und Nässefalle, wenn sie undicht sind. Es gibt kein geeigneteres Mittel, um die Zeltplanen abzudichten, als Sekundenkleber.

Sekundenkleber eignet sich selbstverständlich auch, um zum Beispiel einen Fahrradschlauch zu reparieren.

Es gibt jedoch zahlreiche andere Verwendungsmöglichkeiten. Dazu zählt etwa, Sekundenkleber zu nutzen, um den Griff an Werkzeugen zu reparieren. Das dürfte sinnvoll sein, denn ansonsten könnten Sie beispielsweise einen beschädigten Hammer mit erheblicher Hebelwirkung nicht als solchen nutzen. Ein beschädigter oder loser Griff führt dazu, dass Ihnen der Hammer stets aus der Hand rutschen könnte.

Medizinischer Nutzen

Vor allem aber ist Sekundenkleber auch eine medizinische Hilfe. Wenn Sie eine Schnittwunde haben, laufen Sie stets Gefahr, dass Keime aufzunehmen. Die Wunde muss also schnell verheilen oder genäht werden. In Notsituationen ist dies jedoch nicht immer möglich – zumindest nicht so zeitnah, wie es geschehen sollte.

Wie wäre es, wenn Sie stattdessen einfach die Haut aneinanderkleben? Sekundenkleber hilft tatsächlich, die entstehenden Wunden zu verdichten. Die Frage ist berechtigt: Ist das gesund? Wahrscheinlich schon, mutmaßen jedenfalls viele Prepper. Mediziner verwenden Spezialklebstoff, um kleinere Wunden zu verschließen. Tatsächlich aber dürfte der Klebstoff aus dem Baumarkt bereits reichen, um eine medizinische Erstversorgung zu gewähren.

Einige wichtige Hinweise: