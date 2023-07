Apfelmus selber machen: Die einfachste Technik

‍Es ist so einfach, Apfelmus selber zu machen, dass es Sie vielleicht überraschen wird. Außerdem ist es so köstlich, preiswert und gesund, dass Sie sich fragen werden, warum Sie sich überhaupt mit dem Zeug aus der Dose herumgeschlagen haben. Apfelmus selber zu machen dauert nur wenige Minuten und erfordert nach dem anfänglichen Schälen, Entkernen und Schneiden der Äpfel so gut wie keine Handarbeit.

Was Sie brauchen

Äpfel

oder jede andere Frucht, die Sie zu Apfelmus verarbeiten möchten. Achten Sie darauf, eine Sorte zu verwenden, die sich gut für Apfelmus eignet. Einige gute Sorten sind: Honeycrisp, Pink Lady, Fuji, Gala, Braeburn, McIntosh, oder Granny Smith

Ein Topf

Verwenden Sie einen Topf mit einem Fassungsvermögen von mindestens 3 Litern und einem Deckel. Ein antihaftbeschichteter Topf ist ideal für eine einfache Reinigung.

Ein Messer

Ein Schälmesser zum Schälen, Entkernen und Schneiden der Äpfel sowie ein Hackmesser zum Zerkleinern der Äpfel vor dem Kochen.

Ein Schneidebrett

zum Schneiden von Äpfeln und allem anderen, was Sie schneiden müssen.

Ein Sieb

Zum Abtropfen des gekochten Apfelmuses.

Apfelmus selber machen

Waschen Sie die Äpfel zunächst gründlich, schälen, entkernen und schneiden Sie sie in Scheiben. Geben Sie sie in einen Topf mit so viel Wasser, dass die Äpfel gerade bedeckt sind. Zum Kochen bringen, dann die Hitze auf ein Köcheln reduzieren. Die Äpfel köcheln lassen, bis sie weich sind und zerfallen, etwa 20 bis 30 Minuten. Anfangs gelegentlich umrühren, später, wenn das Apfelmus kocht, häufiger.

Gegen Ende des Kochvorgangs die Äpfel mit einem Kartoffelstampfer oder der Rückseite eines Holzlöffels leicht zerdrücken. Wenn Sie ein stückigeres Apfelmus bevorzugen, können Sie auf das Pürieren verzichten. Rühren Sie nach Belieben etwas Zucker (optional) sowie alle Gewürze oder Aromen ein, die Sie dem Apfelmus hinzufügen möchten.

Themenvariationen von Apfelmus

Zimt

Für Zimt-Apfelmus rühren Sie einen Teelöffel gemahlenen Zimt unter die Äpfel, wenn Sie sie zu kochen beginnen.

Cranberries

Für Cranberry-Apfelmus rühren Sie 1/2 Tasse getrocknete Cranberries zu den Äpfeln, wenn Sie sie zu kochen beginnen.

Andere Geschmacksrichtungen

Experimentieren Sie mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, um Ihr eigenes, individuelles Apfelmus herzustellen. Versuchen Sie, etwas gemahlenen Ingwer, Vanille oder ein paar Esslöffel Orangensaft und -schale hinzuzufügen, um eine schmackhafte Kombination aus Orange und Apfel zu erhalten.

Lagerung und Sicherheit

Am besten bewahren Sie Ihr selbstgemachtes Apfelmus in Glasgefäßen auf. Sie können es auch einfrieren, um es länger aufzubewahren, aber nur in kleinen Portionen. Selbstgemachtes Apfelmus kann bis zu einer Woche im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Sie können selbstgemachtes Apfelmus auch einfrieren, um es länger aufzubewahren. Füllen Sie das heiße Apfelmus einfach in gefriersichere Behälter, die mit Frischhaltefolie oder Wachspapier ausgekleidet sind, um Gefrierbrand zu vermeiden.

Fazit

Selbstgemachtes Apfelmus ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihren täglichen Speiseplan mit köstlichen und nahrhaften Früchten zu ergänzen. Bei so vielen Geschmacksrichtungen und Variationen wird Ihnen dieses einfache Rezept nie langweilig werden. Die Herstellung von Apfelmus ist außerdem schnell, preiswert und einfach. Sie können Zutaten hinzufügen oder weglassen, um Ihren eigenen Geschmack zu kreieren.