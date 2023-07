Anlage: Die beste Investition für Prepper in einer Inflationsphase

Die Inflation in Deutschland und in der Euro-Zone nimmt immer besorgniserregendere Ausmaße an. Wir sehen die jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes und wollen daher auch die langfristige Sparform für Sie diskutieren. Warum ist dies wichtig? Wenn die Inflationsrate bei offiziell 5 % und mehr liegt, benötige Sie nach Steuern und sonstigen Abgaben auf alle Einkünfte einen Aufschlag, der fast doppelt so hoch ist. Andernfalls wird Ihr Vermögen immer weiter schrumpfen.

Sparen wäre falsch, wenn Sie es nicht richtig machen

Wenn die Kaufkraft Ihres Vermögens also permanent nachlässt, dann müssten Sie zum Ausgleich immer mehr von Ihrem Einkommen sparen. Das ist richtig und falsch. Die Sparquote in Deutschland liegt ohnehin bereits bei etwa 15 %. Dies ist der Anteil dessen, was Sie von Ihrem Einkommen zur Seite legen. Die meisten von uns können nicht mehr sparen.

Sparen wäre ohnehin in dem Sinne falsch, als Sie damit Ihr Geld in die Flammen der Inflation wirfst. Ihr Bruttoeinkommen wird durch Steuern und sonstige Abgaben geschmälert. Verliert das Geld auch noch 5 % und mehr an Kaufkraft, sollten Sie es logischerweise besser anlegen – in echten Sachwerten.

Diese Sachwerte werden später – wenn die Inflationsrate sich nicht dramatisch verringert – teurer werden. Dies betrifft auch die Ausrüstung, die Du Dir heute zulegen kannst. Wir empfehlen Dir also zumindest zu prüfen, ob Du nicht einen bestimmten Teil Deines Geldes in Sachwerte investieren möchtest, die Du dann nutzen kannst.