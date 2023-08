Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich bei Alltagssorgen ungehört

Die Alltagssorgen in Deutschland sind nach Meinung einer großen Mehrheit aktuell für die meisten Bundespolitiker offenbar irrelevant. 83 % glauben, dass die Bundespolitiker nicht wüssten, was Menschen in deren Alltag bewegt. Dies wiederum ist eine Steigerung um 6 Prozentpunkte gegenüber einer ähnlichen Befragung vor einem Jahr.

83%: Bundespolitiker wissen nicht, was die Menschen bewegt

Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 77 Prozent. Umgekehrt sagen gerade einmal 15 Prozent der Deutschen, dass die Politiker in Berlin ihre Alltagsprobleme kennen. 2022 waren noch 20 Prozent dieser Ansicht gewesen. Die Angaben differieren stark nach der Parteienpräferenz: Von den Anhängern der Grünen fühlt sich immerhin noch fast jeder Dritte (30 Prozent) in seinen Alltagsproblemen verstanden, bei den Anhängern der FDP sind es 25 Prozent, bei jenen der SPD 21 Prozent. Besonders niedrig liegen die Werte bei Anhängern der CDU (10 Prozent) und der AfD (3 Prozent). Die Daten wurden am 27. und 28. Juli 2023 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte. Die exakte Fragestellung lautete: „Haben Sie alles in allem den Eindruck, dass die meisten Politiker in der Bundespolitik wissen, was die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag bewegt oder ist das eher nicht der Fall?“

