Alt-Bundespräsident Joachim Gauck warnt vor Gleichgültigkeit gegenüber Demokratie

Die Demokratie ist nach Auffassung von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck nicht selbstverständlich. Aus der Selbstverständlichkeit würde dann oftmals „Gleichgültigkeit“ entstehen. Wenn es schlecht liefe, würde daraus sogar Missachtung, so Gauck.

Gauck findet: Gefahr von Missachtung für die Demokratie

„Altbundespräsident Joachim Gauck warnt davor, die Demokratie als selbstverständlich zu sehen. „Das ist wie in einer langen Ehe oder Partnerschaft: Sie sehen gar nicht mehr das Wunderbare“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“.

Aus dieser Selbstverständlichkeit erwachse dann oft „Gleichgültigkeit“ – und wenn es schlecht laufe, sogar „Missachtung“, so Gauck. „In der Beziehung zu unserem Gemeinwesen halten wir die Freiheit und die Rechte, die wir haben, für selbstverständlich und glauben, `die da oben` seien dafür verantwortlich, dass wir uns gut fühlen.“ Aber so funktioniere das nicht. „Institutionen brauchen Menschen, die wissen, was unsere Werte sind, und die Eigenverantwortung übernehmen“, fügte das frühere Staatsoberhaupt hinzu.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Joachim Gauck, über dts Nachrichtenagentur