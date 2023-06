Sanktionen gegen Russland: Es kam an vielen Stellen anders als gedacht

Als im Februar 2022 Russlands Angriff auf die Ukraine begann, waren sich die westlichen Politiker sicher: Ihre scharfen Sanktionen wirken und werden Russland schnell zusammenbrechen lassen. US-Präsident Joe Biden versprach den Russen, dass man ihre Währung zerstören werde und auch Bundeskanzler Olaf Scholz war sich sicher, dass die Sanktionen „hochwirksam“ seien.

Die Aussage ist nicht falsch. Olaf Scholz hat nur vergessen, hervorzuheben wo sich die Wirksamkeit der Maßnahmen am deutlichsten zeigt und das ist nicht unbedingt die russische Seite. Ihr ist es recht schnell gelungen, die Schäden einzugrenzen und Alternativen zu den Absatzmärkten im Westen aufzubauen.

Heute mehr als 15 Monate nach dem Beginn des Krieges und der auf ihn folgenden Sanktionen stellt sich die Situation deshalb so dar, dass nicht für Russland und Wladimir Putin der Schmerz und die ökonomischen Kosten in die Höhe getrieben wurden, sondern eher für Deutschland und seine westlichen Partner.

Vom Paria zum Alternativmodell für den Westen

Seine westlichen Kunden hat Russland verloren. Doch dafür wurden sehr schnell neue Kunden in anderen Teilen der Welt gefunden. Was dies bedeutet, zeigt sich besonders deutlich an der Entkopplung der russischen Wirtschaft vom US-Dollar. Sie war als eine maximale Strafe gedacht, hat sich aber in der Zwischenzeit zu einer Chance entwickelt.

Mit großem Interesse schauen deshalb auch andere Länder auf Russland. Sie wollen lernen, wie die Dominanz des US-Dollars zu brechen ist und wie man als Land überleben kann, wenn man vom westlichen SWIFT-Zahlungssystem abgeschnitten ist. Damit ist Russland von einem Ausgestoßenen zu einem führenden Leader in einer Frage geworden, die derzeit sehr viele Länder umtreibt.

Wirtschaftlich sprechen die Fakten eine eindeutige Sprache. Russland ist nicht und schon gar nicht schnell zusammengebrochen und aktuell positioniert sich das Land als das neue gegen den Westen gerichtete Modell. Es zeigt, wie man dem amerikanischen Einfluss widerstehen und trotzdem überleben kann.

Besonders verstörend für die westlichen Beobachter und Politiker ist dabei, dass die neue russische Rolle in vielen Teilen der Welt nicht als abstoßend empfunden wird und Russland isoliert, sondern als ausgesprochen interessant wahrgenommen wird, weil man sich diese Unabhängigkeit vom Westen ebenfalls wünscht.