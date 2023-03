Linken-Sozialsenatorin Kipping unterstützt Klima-Volksentscheid in Berlin nun doch

Am Sonntag dürfen Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen, ob die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral werden soll. Dies hat nun auch die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) befürwortet. Sie werde mit Ja stimmen, nachdem den Linken in Gesprächen mit den Initiatoren Nachbesserungen in sozial relevanten Punkten versprochen worden seien.

Ganz Berlin klimaneutral bis 2030? Stadt stimmt am Sonntag ab

„Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) unterstützt nun doch den Klima-Volksentscheid in der Hauptstadt. „Ich werde mit Ja stimmen“, sagte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben).

„Zunächst war das Soziale für mich nicht ausreichend mitgedacht. Die Initiatorinnen haben sich jedoch mit der Berliner Linken getroffen und dabei wurde deutlich, dass im weiteren Verfahren Nachbesserungen, dort wo es anfangs sozial einen blinden Fleck gab, machbar sind“, sagte sie. „Das hat es mir leichtgemacht, dafür zu stimmen.“ Die Berliner Wahlberechtigten sind am Sonntag aufgerufen, über einen Volksentscheid abzustimmen, der vorschreiben soll, die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral zu machen. Um angenommen zu werden, muss ein Viertel der Wahlberechtigten mit Ja stimmen.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Klima-Volksentscheid, über dts Nachrichtenagentur