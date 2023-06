Abstimmung in der Realität: Auto beliebtestes Verkehrsmittel für Sommerurlaub

Im Sommer ist das Auto das beliebteste Reisemittel für den Transfer zum Urlaubsort, ergab nun eine Umfrage von Infratest. Gleich 41 % würden auf den PKW setzen, heißt es, 17 % würden Flugreisen planen und 7 % setzten auf die Bahn.

Nur 7 % setzen in Deutschland für die Urlaubsreise auf die Bahn

„Das Auto ist in Deutschland das beliebteste Verkehrsmittel für die Reise zum Urlaubsort. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest hervor.

Demnach setzen 41 Prozent der Befragten auf den Pkw, um in den Sommerurlaub zu starten, 17 Prozent planen eine Flugreise und 7 Prozent nutzen die Bahn. Weitere Verkehrsmittel fallen kaum ins Gewicht. Drei von zehn Bundesbürgern (29 Prozent) verzichten in diesem Jahr jedoch auf eine Urlaubsreise. Die eigene finanzielle Situation ist dabei der größte Hinderungsgrund.

Insbesondere Menschen mit niedrigem Haushaltseinkommen unter 1.500 Euro im Monat wollen in diesem Sommer zu Hause bleiben (57 Prozent). Bei den älteren Mitbürgern über 65 Jahren will jeder Zweite auf eine Sommerurlaubsreise verzichten (49 Prozent). Befragt wurden vom 20. bis 21. Juni insgesamt 1.191 Wahlberechtigte in Deutschland.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Autobahn, über dts Nachrichtenagentur