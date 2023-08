Wölfe in Deutschland: Wie sollte ich mich verhalten?

Wölfe sind in Deutschland schon lange nicht mehr zum Abschuss freigegeben und sind nach EU-Recht und Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Inzwischen werden die Tiere nicht mehr nur geduldet, sondern die Ansiedlung teils gefördert. Dies dient dem Bestandsschutz im freien Wald, auch wenn sich zahlreiche Menschen noch immer fürchten.

Wenn Sie im Wald umherstreifen, wird Ihnen mit hoher Sicherheit kein Wolf begegnen. Zumeist sind die wenigen Tiere, die es in Deutschland gibt, darüber hinaus auch noch scheu. Dennoch sollten Sie wissen, wie Sie sich für den Fall einer Begegnung verhalten können.

Doch was tun, wenn ich einem Wolf begegne?

Es muss schon viel zusammenkommen, bevor Sie einem Wolf begegnen werden. Die Tiere werden zumeist entweder frühmorgens oder spät in der Nacht umherstreifen, also in der Dunkelheit. Selten genug wagen sie sich dann auch in die Nähe von Menschen vor. Wenn Sie es dennoch einmal passiert und sie Wölfen in Deutschland begegnen, gilt zu aller erst höchste Vorsicht.

Wölfe werden Sie nicht direkt angreifen wollen, könnten Sie aber als Bedrohung wahrnehmen.

Daher gilt:

Ruhe bewahren! Nähern Sie sich einem Wolf nicht – das Tier kann dies als Angriff bewerten.

Bewegen Sie sich nicht allzu schnell. Dies könnte ebenfalls ein Angriffssignal sein, wahlweise aber auch eine Flucht andeuten. Wölfe sind Wildtiere und jagen. Eine Flucht könnte demnach Unterlegenheit assoziieren. Zeigen Sie demnach also keine Schwäche.

Sorgen Sie für eine selbstbewusste Körperhaltung, auch wenn Ihnen nicht danach zu Mute sein sollte.

Wenn der Wolf nicht weicht, können Sie laut und markig sprechen. Dies sollte zumindest Respekt einflößen. Hilft dies nicht, schreien Sie ruhig – oder klatschen Sie sehr laut in die Hände.

Hilft alles nicht, werfen Sie einen Gegenstand in Richtung des Wolfs. Natürlich wollen wir das Tier nicht verletzen. Es soll lediglich zur Abschreckung dienen.

Grundsätzlich gilt dabei: Die Körperspannung muss stimmen. Wenden Sie sich nicht vom Wolf ab, indem Sie ihm den Rücken zukehren (auch dies signalisiert Flucht). Wenn Sie sich entfernen wollen, gehen Sie rückwärts, aber sehr langsam und nicht hastig. Weitere Tipps zum Überleben in der Wildnis finden Sie hier.

Sind Wölfe in Deutschland gefährlich?

Wölfe sind sehr schlaue Raubtiere und kennen den Menschen bereits seit Generationen. Auch wenn die Wolfpopulation weltweit wieder angestiegen ist, sind die Angriffe in Europa beinahe nicht vorhanden. Laut einer aktualisierten Studie der IFAW, NABU und WWF, die im April 2021 veröffentlicht wurde, gab es „[…] seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland keine tödlichen Angriffe und auch keine aggressiven Annäherungen von Wölfen an Menschen.“

Auch wenn es in Europa rund 15.000 Wölfe gibt, die Ihren Lebensraum mit hunderten Millionen Menschen teilen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs vorhanden. die Wahrscheinlichkeit ist aber genauso schwindend gering, wie der Angriff eines Fuchses oder Wildschweins. Wir brauchen uns also keine Sorgen machen, solange wir diesen beeindruckenden Tieren mit Respekt begegnen.