Wissen Sie, wieviel Wasser Sie am Tag trinken sollten damit Sie nicht dehydriert sind? Einige Leute sagen 1,5 oder 3 Liter pro Tag wären Notwendig. Mit meinem Basiswissen über den täglichen Bedarf können Sie sich jetzt schon auf schlimme Krisenzeiten vorbereiten. Denn nur so können Sie sich Ihren Wasserbedarf für 10 Tage ausrechnen.

Unser Körper besteht etwa aus zwei Drittel Wasser. Dieses verdünnt die Magensäure, spaltet und transportiert Salze und löst Hormone, Proteine, Vitamine oder Zuckermoleküle. Zu den wichtigsten Aufgaben von Wasser gehört der Übergang in den Blutkreislauf. Einige Wassermoleküle wandern auch in das Gewebe und Zellen. Sie versorgen diese mit Nährstoffen, Sauerstoff und regulieren die Körpertemperatur.

Was passiert, wenn Sie aufhören, Wasser zu trinken?

Merken Sie sich: Im Normalfall stirbt ein Mensch nach maximal vier Tagen, ohne dass er Flüssigkeit zu sich genommen hat. Denn der Stoffwechsel funktioniert nur, wenn dem Körper ausreichend Wasser zugeführt wird.

Schon wenn Sie nur drei bis fünf Prozent Ihres Körpergewichts an Flüssigkeit ausscheiden, ohne für Nachschub zu sorgen, wird es kritisch. Der Körper entzieht dann hauptsächlich dem Blut das Wasser. Die Folge: das Blut »verdickt«.

Erste Symptome einer Dehydrierung

Müdigkeit

Kopfschmerzen

Verstopfung

Krämpfe

Ein Wasserverlust von etwa 15 Prozent Ihres eigenen Körpergewichts kann zum Verdursten führen.

Mein Rat: Wieviel Wasser brauchen Sie am Tag? Sie benötigen pro Tag etwa 2 bis 2,5 Liter Wasser. Denn etwa die gleiche Menge scheiden Sie an einem Tag auch wieder aus. Ein Mensch trinkt so etwa 65.000 Liter in seinem Leben! Dieser Bedarf kann durch Mineralwasser, Fruchtsäfte oder sonstige länger lagerfähige Getränke gedeckt werden.

Dabei sollten Sie stets berücksichtigen, dass in einem Katastrophenfall eine Störung oder eine Verschmutzung (Verseuchung) der Wasserversorgung nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb sollten Sie Trinkwasser bevorraten. Ansonsten sollten Sie auch einen Wasserfilter oder ähnliche Produkte zur Entkeimung von Wasser griffbereit haben.

Wieviel Wasser sollten Sie am Tag trinken?

Für 3 Monate pro Person benötigen Sie:

Stilles Mineralwasser (ist länger haltbar):

180 1-Liter-Flaschen oder alternativ

10 Wassergallonen a 18 Liter

Wasser zur Speisezubereitung: Leitungswasser

90 Liter Leitungswasser, in 6 faltbare Wasserkanister zu je 15 Liter einfüllen

