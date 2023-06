Wie man einen Kompass liest: Ein Leitfaden für Anfänger

Der Blick auf einen Kompass kann verwirrend sein. Aber das liegt daran, dass es so viele verschiedene Dinge gibt, die man mit ihm machen kann. Vielleicht möchten Sie wissen, in welcher Richtung Norden, Süden, Osten und Westen liegen. Oder Sie müssen die Peilung von etwas Bestimmtem finden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Kompass lesen können.

Wie man einen Kompass hält

Als Erstes müssen Sie verstehen, wie Sie den Kompass halten. In Filmen, Fernsehsendungen und Zeichentrickfilmen werden Kompasse oft so dargestellt, dass die Kompassnadel in Richtung des Benutzers zeigt. Das ist falsch. Wenn Sie einen Kompass in der Hand halten, sollte das nördliche Ende des Kompasses auf den Boden zeigen. Das liegt daran, dass das Magnetfeld der Erde aus dem nördlichen Ende kommt und in das südliche Ende geht. Die Nadel zeigt Ihnen dann an, in welche Richtung Sie gehen müssen, um den Nordpol zu erreichen.

Norden finden

Dies mag offensichtlich erscheinen, aber es lohnt sich, es zu wiederholen: Versuchen Sie nicht, Ihren Kurs mit einem Kompass zu bestimmen, indem Sie ihn vor sich halten und herumdrehen, bis die Nadel stehen bleibt. Das erfordert etwas mehr Fingerspitzengefühl einen Kompass richtig zu lesen.

Um Norden mit einem Kompass zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

Halten Sie den Kompass so, dass die Skala Ihnen zugewandt ist. Legen Sie Ihren Daumen auf den schwarzen „Nord“-Pfeil auf der Kompassscheibe. Schwenken Sie den Kompass, bis die rote Nadel auf den Boden zeigt. Jetzt wissen Sie, welche Richtung Norden ist. Sie können Ihre Peilung auch mit einem Bleistift auf der Kompassscheibe markieren.

Peilung mit einem Kompass finden

Eine „Peilung“ bezieht sich auf eine bestimmte Richtung. Es kann nützlich sein, zu wissen, in welcher Richtung sich etwas befindet.

Halten Sie den Kompass so, dass die Skala Ihnen zugewandt ist und Ihr Daumen auf dem Nordpfeil liegt. Legen Sie Ihren Zeigefinger auf die Spitze der Kompassnadel. Drehen Sie den Kompass, bis die Nadel mit den Buchstaben „Ost“ oder „West“ auf dem Zifferblatt übereinstimmt. Jetzt wissen Sie, in welche Richtung Sie gehen müssen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Identifizieren Sie die vier Himmelsrichtungen

Es gibt vier Himmelsrichtungen auf einem Kompass. Diese sind Norden, Süden, Osten und Westen. Jede dieser Himmelsrichtungen ist 90 Grad (oder 1/4 eines Kreises) von der anderen entfernt. Wenn Sie lernen einen Kompass richtig zu lesen, können Sie sich viel leichter orientieren.

Norden befindet sich an der Spitze des Kompasses. Süden befindet sich direkt unter der „Nord“-Linie auf dem Kompass. Osten liegt links von der Nord-Linie. West befindet sich rechts von der Nordlinie.

Verwenden Sie einen Kompass zum Navigieren

Wenn Sie in einem Gebiet unterwegs sind, in dem Sie sich nicht auf Orientierungspunkte verlassen können, kann die Verwendung eines Kompasses sehr hilfreich sein. Er ist auch nützlich, wenn Sie Ihren Weg verfolgen wollen.

Legen Sie zunächst einen Kurs fest, indem Sie Ihren Kurs bestimmen. Machen Sie dann ein „X“ auf der Kompassscheibe, wo sich die Kurslinie und die „Nord“-Linie kreuzen. Jedes Mal, wenn Sie auf Ihrem Kurs vorankommen, markieren Sie Ihre Fortschritte auf der Kompassscheibe. So können Sie sicherstellen, dass Sie auf Ihrem Kurs vorankommen und nicht vom Kurs abweichen.

Einen Kompass selber bauen

Falls Sie mal in einer Situation sind, wo Sie dringend einen Kompass brauchen aber keinen haben, können Sie sich auch ganz einfach einen selber bauen. Dazu benötigen Sie folgende Materialien:

Eine Nadel

Ein Magnet

Eine Plastiktüte

Wasser

Ein Stück Papier

Und so funktioniert es:

Graben Sie ein kleines Loch im Boden. Legen Sie dort die Plastiktüte hinein und befüllen diese mit Wasser. Alternativ können Sie auch eine Schüssel mit Wasser befüllen, falls Sie eine zur Hand haben. Anschließend reiben Sie die Nadel einige Male über den Magneten. Legen Sie die Nadel auf das Stück Papier und lassen Sie es vorsichtig auf die Wasseroberfläche gleiten. Nun wird sich das Blatt Papier mit der Nadel drauf bewegen. Stupsen Sie es in die Mitte, falls sich das Blatt an einer Ecke verfängt.

Es wird sich Richtung Norden bewegen. Der dickste Teil der Nadel zeigt dementsprechend Norden an. Somit haben Sie Ihren eigenen Kompass gebaut und können sich besser zurechtfinden.

Die Quintessenz

Das war’s! Sie wissen, wie man einen Kompass lesen kann, und können ihn nun in fast jeder Situation einsetzen. Wenn Sie sich jemals in der Wildnis verirren, ist ein Kompass ein sehr nützliches Hilfsmittel, das Sie bei sich haben sollten. Wenn Sie noch keinen haben, finden Sie in unserem Kompass-Kaufratgeber den besten Kompass für Ihre Bedürfnisse.