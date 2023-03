Wie man abgelaufene Medikamente entsorgt

Medikamente sind ein wichtiger Bestandteil bei der Genesung von einem Gesundheitszustand oder bei der Behandlung chronischer Krankheiten. Sie können aber auch gefährlich sein, wenn sie nicht richtig gelagert, verwendet und vernichtet werden. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man abgelaufene Medikamente richtig entsorgt, um das Risiko von Schäden zu minimieren.

Die sichere Entsorgung von abgelaufenen Medikamenten mag wie eine beängstigende Aufgabe erscheinen, aber mit den richtigen Informationen muss sie das nicht sein. Im Folgenden finden Sie einige nützliche Tipps, wie Sie abgelaufene Medikamente zu Hause, im Büro und außerhalb Ihres Hauses sicher entsorgen können – je nach Ihrer individuellen Situation.

Wo steht das Verfallsdatum?

Das Verfallsdatum eines Medikaments ist das Datum, nach dem die Wirksamkeit des Medikaments abnimmt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Medikament giftig und gefährlich wird, sondern nur, dass die Wirkung nicht mehr so stark ist, wie sie es im frischen Zustand wäre. Abgelaufene Medikamente sollten jedoch nicht mehr verwendet werden, da dies zu gesundheitlichen Problemen führen könnte. Deshalb ist es wichtig, vor der Einnahme eines Medikaments auf das Verfallsdatum zu achten.

Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung fast aller verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamente, einschließlich Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Flüssigkeiten, aufgedruckt. Wenn die Verpackung zerrissen oder beschädigt ist oder das Verfallsdatum fehlt, können Sie das Datum auf der Innenseite des Behälters finden. Die Verpackungen und Behältnisse sind oft auch farblich gekennzeichnet, damit Sie leicht erkennen können, ob das Medikament abgelaufen ist.

Sie sollten jedes Medikament vor der Einnahme auf dessen Verfallsdatum überprüfen und bestenfalls einmal jährlich Ihre Hausapotheke aussortieren.

Entsorgung im Restmüll

Das Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt, abgelaufene Medikamente über den Restmüll zu entsorgen. Das Wichtigste bei der Entsorgung von Medikamenten im Restmüll ist, dass Sie sie immer aus ihrem Originalbehälter herausnehmen sollten. Sie sollten abgelaufene Medikamente niemals in den Bio Müll werfen oder die Toilette hinunterspülen, da sich diese im Wasser auflösen und es verschmutzen.

Viele Medikamente haben zudem einen Hinweis auf Ihrem Beipackzettel, wenn sie nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen. Dies ist beispielsweise bei Krebsmedikamenten häufig der Fall.

Können abgelaufene Medikamente in der Apotheke abgegeben werden?

Einige Apotheken bieten ein Medikamentenrücknahmeprogramm an, bei dem Sie Ihre abgelaufenen Medikamente zur ordnungsgemäßen Entsorgung einreichen können.

Medikamentenrücknahmeprogramme sind eine gute Möglichkeit, abgelaufene Medikamente verantwortungsvoll zu entsorgen und die Umwelt zu schützen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass diese Programme freiwillig sind, so dass Sie diese Möglichkeit möglicherweise nicht in jeder Apotheke finden.

Entsorgung von großen Mengen abgelaufener Medikamente

Wenn Sie eine große Menge an abgelaufenen Medikamenten haben, können Sie bei Ihrem örtlichen Gesundheitsamt eine Sonderabholung beantragen. Ihr Gesundheitsamt sollte eine spezielle Box oder einen Behälter haben, in dem Sie Ihre Medikamente sicher entsorgen können. Sie brauchen die Medikamente nicht in ihrer Originalverpackung abzugeben, solange sie sich noch in einem versiegelten Behälter befinden.

Ihr Gesundheitsamt wird eine spezielle Abholung Ihrer abgelaufenen Medikamente ansetzen, um mögliche Risiken zu minimieren. Achten Sie darauf, dass Sie am Tag der Abholung Ihre Tonne oder Schachtel deutlich beschriften und darauf hinweisen, dass sie abgelaufene Medikamente enthält. Auf diese Weise wissen die Mitarbeiter, die Ihre Abfälle abholen, dass sie diese mit Vorsicht behandeln müssen.

Zudem können abgelaufene Medikamente bei Recyclinghöfen oder in sogenannten Schadstoffmobilen entsorgt werden. Informieren Sie sich im Internet unter www.arzneimittelentsorgung.de darüber, ob es in Ihrer Nähe diese Möglichkeiten gibt.

Schlussfolgerung

Achten Sie unbedingt auf das Verfallsdatum auf allen Medikamenten. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Medikamente abgelaufen sind, können Sie sie sicher zu Hause entsorgen. Um abgelaufene Medikamente sicher zu entsorgen, sollten Sie sie aus ihren Originalbehältern nehmen und in einen versiegelten, deutlich beschrifteten Beutel geben. Sie können auch Ihre abgelaufenen Medikamente bei einer Abgabestelle oder über die Sonderabholung für große Mengen durch Ihr örtliches Gesundheitsamt entsorgen.