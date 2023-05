Währungen: Welche ist für Sie die Beste?

Die Situation droht zu eskalieren. Der Krieg in der Ukraine hält an, in der EU und in den USA sind die Inflationsraten mittlerweile durch die Decke gegangen und die Schulden steigen überall. Es liegt leider nahe, dass es auch sehr unangenehme Lösungen für die Geldprobleme der Staaten geben kann. Lösungen, die beinhalten, dass beispielsweise der Euro durch eine Währungsreform einfach gestrichen oder vollständig neu organisiert wird.

In dieser Situation fragen sich viele, welche Währungen eigentlich am sichersten ist.

Die Überlegung: Währungen sind nie sicher

Es gibt grundsätzlich keine Währung, die auf jeden Fall zu jeder Zeit mit voller Sicherheit zu empfehlen ist. Sie sollten wissen, dass die USA etwa derzeit eine Inflationsrate von offiziell rund 8,3% haben. Das bedeutet, die Währung Dollar ist nicht sicher – sie verliert permanent an Kaufkraft. Sie sollten sich darauf einstellen, dass dies mit Deinem Euro ähnlich passiert.

Der Euro leidet derzeit unter einer Inflationsrate in Höhe von ungefähr 9,9 % gegenüber des Vormonats. Dies ist nur de eine Seite der Medaille. Die andere lautet, dass Sie damit rechnen müssen, für Ihren privaten Haushalt noch wesentlich mehr Geld verdienen zu müssen als gedacht – die Inflationsrate trifft wegen der Verteilung der Ausgaben mittlere Haushalte noch wesentlich stärker als die reichen Haushalte.

Es wurden bereits vor drei Monaten die Einmalzahlungen für Arbeitnehmer diskutiert – mehr dazu erfahren Sie im Video:

Wir empfehlen, dass Sie einen Währungsmix herstellen. Es ist richtig und wichtig, im Dollar zu investieren. Genauso bedeutend aber wäre es, wenn Sie etwa die Schweizer Währung Franken führen. Sie sollten auch daran denken, dass die norwegische Krone Ihnen helfen kann: Norwegen verfügt über immense Ölreserven und kann schon vor diesem Hintergrund wirtschaftlich ausgesprochen autark agieren. Alle drei Währungen können Sie in aller Regel international eintauschen.

Sie sollten allerdings wissen, dass auch der Euro international begehrt ist. So halten wir eine Mischung aus mehreren Währungen für die beste Variante. Gold kann als kleine Beimischung zumindest die Währungsseite ebenfalls noch weiter stabilisieren.