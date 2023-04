Verhalten im Brandfall: Was Sie tun müssen

Sie finden viele Informationen darüber, wie man ein Lagerfeuer macht, welchen Aufbau Sie je nach Ihren Überlebensbedürfnissen einhalten sollten, und verschiedene andere Tipps, die Ihnen helfen, ein Feuer zu entfachen und zu unterhalten. Es gibt jedoch wenig bis gar keine Informationen über das Verhalten im Brandfall. Heute werden wir die wichtigsten Regeln zum Brandschutz behandeln.

Ohne Zweifel ist Feuer Ihr Freund in einer Überlebenssituation. Ohne Feuer sind Sie nicht in der Lage, sich warm zu halten, Wasser zu reinigen, Essen zu kochen und Raubtiere in Schach zu halten. Das Problem mit dem Feuer ist, dass es sich schnell in einen Feind verwandeln kann. Der unsachgemäße Umgang mit ihm kann zu einer nationalen Katastrophe führen.

Inhaltsverzeichnis:

Prävention ist das Schlüsselwort beim Verhalten im Brandfall

Wie sieht es mit der Brandbekämpfung aus?

Welche Regeln gibt es beim Verhalten im Brandfall?

Das passiert jedes Jahr

Seit 2017 nimmt die Zahl der Brände von Wohngebäuden stetig zu. Viele Menschen verloren ihr Leben, während andere obdachlos wurden, nachdem sie alles verloren haben.

Es hätten viele dieser Brände vermieden werden können, wenn die Menschen das Verhalten im Brandfall gelernt hätten. Einige Brände wurden durch Kreosotablagerungen in den Schornsteinen verursacht, während andere entstanden, weil eine offene Flamme zu nahe an eine Unterkunft gestellt wurde oder weil brennbare Materialien falsch gelagert wurden.

Brandschutzregeln sollten eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. So wie es wichtig ist, zu lernen, wie man ein Feuer auslöst, ist es genauso wichtig zu wissen, welches Verhalten im Brandfall angemessen ist.

Was verursacht die meisten Brände?

Feuer ist eine der zerstörerischsten Kräfte die der Mensch kennt. Ein unachtsam angezündetes Streichholz kann ein Feuer auslösen, das, wenn es nicht schnell unter Kontrolle gebracht wird, innerhalb von Stunden große Flächen zerstört und alles in seinem Weg in Asche verwandelt.

Trockenes Material auf dem Waldboden oder trockenes Gras auf einem Feld kann leicht entzündet werden. Wenn man von Menschenhand geschaffene Materialien zu der Gleichung hinzufügt, ist es leicht zu verstehen, wie mühelos man ein Feuer auslösen kann, ohne dies zu planen. Abfälle in der Wildnis können oft trockenes Material entzünden, und eine in den Wald geworfene Flasche oder ein anderes Material mit lichtreflektierenden Eigenschaften kann eine Katastrophe auslösen.

Synthetische Materialien

Auch die Dinge, die wir mitbringen, wenn wir die freie Natur erkunden, können Teil des Problems werden. Viele der Camping-, Wander- und Jagdausrüstungen wie Zelte, Kleidung, Gewehrkoffer und dergleichen sind aus synthetischen Materialien hergestellt.

Fasern wie Polyester und Nylon entzünden sich leicht, wenn sich eine Feuerquelle in ihrer Nähe befindet. Sie brennen nicht nur leicht, sondern können auch zu einem Problem werden, wenn sie nicht direkt einer Flamme ausgesetzt sind. Wenn solche Materialien unter der heißen Sonne schmelzen, verwandeln sie sich in eine geschmolzene Flüssigkeit, die alles entzündet, woran sie haftet. Wie Verhalten Sie sich nun bei diesem Brandfall?

Es gab viele Fälle, in denen solche Materialien, die in Autos oder Häusern schmolzen, Brände auslösten, die einen großen, wenn nicht sogar totalen Schaden verursachten.

Ein Feuer wächst in Abhängigkeit von dem Material, das entzündet wird, und je älter die Struktur ist, desto schneller brennt es und breitet sich aus. Heutzutage schreiben die Bauvorschriften die Verwendung von feuerhemmenden Materialien vor, wodurch die meisten neueren Strukturen langsam brennen und genug Zeit haben, das Feuer zu kontrollieren.

Sie haben schon Leute gesehen, die ihre Häuser mit Holzverkleidungen geschützt haben, aber diese Materialien enthalten viel Leim, und sie brennen schnell und heiß. Sie schützen Ihr Haus zwar vor dem Zorn eines Hurrikans, aber wenn in der Nähe ein Feuer ausbricht, wird sich Ihr Haus schnell entzünden.

Blockhütten stellen ebenfalls eine Brandgefahr dar, und das trockene Holz, das für ihre Konstruktion verwendet wird, brennt lange und heiß wenn es entzündet wird.

Unabhängig davon, welcher Vorfall das Feuer ausgelöst hat oder welche Materialien beteiligt sind, das Ergebnis ist immer ein schlechtes. Nicht nur Sie können Ihr Haus verlieren, sondern auch Ihre Nachbarn könnten betroffen sein, und ganze Landkreise leiden, wenn sich das Feuer entzündet, schnell ausbreitet und außer Kontrolle gerät.

Prävention ist das Schlüsselwort beim Verhalten im Brandfall

Da das Feuer ein wichtiges Hilfsmittel in unserem Leben ist, müssen wir lernen, es mit Respekt zu behandeln. Es hat die Macht zu helfen, aber es hat auch die Macht, Ihnen und allen, die Sie lieben, zu schaden. In den meisten Fällen reicht beim Umgang mit einem Feuer gesunder Menschenverstand aus, um eine Tragödie zu verhindern. Genauso wie Sie nicht mit einer Schusswaffe umgehen, ohne die Sicherheitsregeln zu befolgen, sollte dies auch beim Umgang mit einem Feuer der Fall sein. Behandeln Sie ein Feuer als etwas potentiell Gefährliches und lernen Sie das Verhalten im Brandfall.

Da Sie in Ihrem Unterschlupf auf jeden Fall Feuer brauchen werden, sei es ein Haus in der Stadt, eine Hütte im Wald oder ein Zelt, wird es, wenn es richtig eingesetzt wird, zu einer sicheren und effizienten Möglichkeit, Ihren Unterschlupf warm zu halten. Das Feuer muss eingedämmt werden, und Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass immer die Möglichkeit besteht, dass etwas schief geht.

Zum Beispiel könnte der Ofen, den Sie benutzen, nicht richtig gereinigt sein, oder Sie haben vielleicht brennbare Gegenstände in seiner Nähe gelagert, ohne es zu merken. Vielleicht ist er nicht richtig feuerfest, oder der Schornstein ist defekt. Es gibt viele Dinge zu beachten, bevor Sie ein Feuer in Ihrem eigenen Haus entfachen. Sie sollten sich dieser Dinge bewusst sein, um zu vermeiden, dass Sie das entzündete Feuer bekämpfen müssen.

Feuer entzünden in der Wildnis: Es gibt ein paar Regeln zur Sicherheit

Als erste Regel sollten Sie sicherstellen, dass der Bereich, in dem Sie das Lagerfeuer machen wollen, frei von trockenen und brennbaren Materialien wie Blättern, Zweigen, Gras usw. ist. Eine 1-Meter-Pufferzone um das Lagerfeuer herum kann hierbei als Sicherheitsmaßnahme getroffen werden.

wie Blättern, Zweigen, Gras usw. ist. Eine um das Lagerfeuer herum kann hierbei als Sicherheitsmaßnahme getroffen werden. Auch wenn es darum geht, einen Unterstand zu bauen, sollte man ihn nie zu nah an einen anderen Unterstand stellen. Wenn man dann noch vorhat, ein Feuer in seinem Unterstand zu entzünden, sollte man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Unser Tipp ist es, ein Loch zu graben , das als Feuerstelle dient. Weiterhin sollte das Feuer nicht größer sein, als es benötigt wird.

, das als Feuerstelle dient. Weiterhin sollte das Feuer nicht größer sein, als es benötigt wird. Wenn Sie gerne einen Campingkocher mit in den Wald nehmen, Propangasflaschen oder einen anderen Brennstoff verwenden, müssen Sie verstehen, dass diese auch potenzielle Gefahren in einer Umgebung darstellen, die leicht entzündet werden kann. Stellen Sie sicher, dass Sie die gleichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, indem Sie den Bereich räumen und eine Pufferzone zwischen dem Feuer und Ihren anderen Sachen sicherstellen.

Unabhängig davon, welche Brandentstehungsmethode Sie verwenden oder welchen Brennstoff Sie zur Hand haben, ist es immer empfehlenswert, handliche Mittel zu haben, um das Feuer schnell zu löschen. Ich empfehle Ihnen, sich einen Feuerlöscher zu besorgen und sich über deren Einstufung zu informieren.

Es gibt Feuerlöscher der Klassen A, B und C

A: ist für Müll, Holz, Papier und andere leicht entzündliche trockene Materialien,

ist für Müll, Holz, Papier und andere leicht entzündliche trockene Materialien, B: ist für Flüssigkeiten,

ist für Flüssigkeiten, C: ist für elektrische Geräte.

Ein Feuerlöscher im Auto sowie im eigenen Heim ist ein guter erstes Ansatz, um sich gegen die Gefahr zu wappnen. Beim Campen sollte stets ein Eimer mit Sand, Erde oder Wasser bereitstehen, um ein mögliches Feuer löschen zu können.

Wie sieht es mit der Brandbekämpfung aus?

Als Teil der Brandschutzvorschriften ist die Brandbekämpfung Ihre Hauptoption, um ein Feuer zu löschen, das nicht mehr kontrolliert werden kann. Dieser Vorgang wird am besten Profis und qualifizierten Freiwilligen überlassen, die entsprechend ausgebildet und ausgerüstet sind. Dennoch müssen Sie manchmal sicherstellen, dass Sie alles tun, was Sie können, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten.

Wenn ein entzündetes Feuer nicht mehr kontrolliert werden kann, sollten Sie sich von der Gefahr entfernen und den Notruf 112 wählen. Dies ist die ideale Vorgehensweise, aber manchmal ist eine solche Option vielleicht nicht möglich. Dann müssen Sie die Situation so gut wie möglich unter Kontrolle bringen. Das beginnt mit den Grundlagen des Verhalten im Brandfall.

Inzwischen sollte jeder wissen, dass Feuer zwei Dinge benötigt, um weiterzubrennen: Sauerstoff und Brennstoff. Wenn Sie es schaffen, eine dieser beiden Voraussetzungen zu eliminieren, wird das Feuer erlöschen. Um dies zu erreichen, müssen Sie schnell handeln und dürfen nicht in Panik geraten. Je mehr Zeit Sie verlieren, desto länger und stärker wird das Feuer brennen. Mit der Zeit kann es immer größer werden, und Sie sind nicht mehr in der Lage, den Schaden zu kontrollieren.

Wenn Sie bemerken, dass das Feuer größer wird und Ihr Gefühl Ihnen sagt, dass etwas nicht stimmt, sollten Sie das Feuer mit Wasser löschen. Damit verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das entzündete Material weiterbrennt. Denken Sie daran, dass dies keine narrensichere Methode ist, aber es ist immerhin ein Anfang.

Als nächstes sollten Sie das Feuer mit etwas nicht-brennbarem ersticken. Sand wäre ideal, aber eine mit Wasser getränkte Decke funktioniert auch. Die brennbaren Materialien, die Sie zum Ersticken des Feuers verwenden, sollten die gesamte Sauerstoffzufuhr abschneiden, oder zumindest teilweise, damit Sie mehr Zeit gewinnen können.

Wenn Sie hingegen einen Feuerlöscher verwenden, vermeiden Sie es, wie die meisten Leute, mit ihm durchzudrehen. Denken Sie immer daran, dass Sie nur eine begrenzte Menge an Feuerlöschmittel zur Verfügung haben. Verwenden Sie nur kurze Sprühstöße und zielen Sie immer auf die Basis des Feuers. Vermeiden Sie es, auf die Flammen zu zielen und konzentrieren Sie sich auf Ihr Ziel, die Brennstoffquelle.

Verhalten im Brandfall: Fettbrand

Wenn Sie es mit einem Fettbrand zu tun haben, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass sich ein solches Feuer unglaublich schnell ausbreiten wird und Sie schnell handeln müssen. Eine Brandschutzregel lautet in diesem Fall: Vermeiden Sie den Einsatz von Wasser bei einem Fettbrand. Wenn Sie dies tun, erzeugen Sie eine Explosion, und das brennende Fett breitet sich auf andere Bereiche aus.

Anstatt noch mehr Schaden anzurichten, versuchen Sie, die Pfanne vorsichtig von der Wärmequelle zu entfernen, ohne sich zu verbrennen und ohne sie zu verschütten. Manche Leute geraten in Panik und fangen an, mit der Pfanne zu rennen. Dabei verschütten sie das entzündete Fett und die Situation verschlimmert sich schließlich. Schieben Sie die Pfanne einfach von der Wärmequelle und ersticken Sie die Verbrennung. Das tun Sie indem Sie die Pfanne mit einem Deckel abdecken oder Backpulver in die Pfanne geben.

Bei manchen Menschen kommt es zu Fehlfunktionen mit ihrem Propanherd. Wenn das der Fall ist, müssen Sie vor allem die Brennstoffflasche vorsichtig vom Herd abziehen. Wenn Sie die Propangasflasche nicht entfernen können, müssen Sie die gleichen Brandschutzregeln wie bei einem Fettbrand beachten.

Welche Regeln gibt es beim Verhalten im Brandfall?

Es gibt bestimmte Brandschutzregeln, die Teil Ihres täglichen Lebens sein sollten. Diese Regeln helfen Ihnen, einen Brand zu verhindern, aber auch mit einem Brand umzugehen, wenn Sie ihn doch einmal haben. Hier sind unsere wichtigsten Vorschläge zum Verhalten im Brandfall:

Planen Sie im Voraus

Genauso wie Sie eine Flucht planen oder spezielle Vorbereitungen für bestimmte Arten von Katastrophen treffen, sollten Sie dasselbe für den Fall tun, dass Sie und Ihre Familie mit einem Brandnotfall konfrontiert werden. Üben Sie diesen Plan immer wieder, denn er ist das Einzige, was Ihr Leben retten kann. Bekämpfen Sie die Flammen nur, wenn Sie unbedingt müssen. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge dafür haben.

Darüber hinaus gibt es immer Dinge, die Sie in und um Ihr Haus herum tun können, um zu verhindern, dass ein Feuer sich entzünden kann. Im folgenden Artikel erfahren Sie mehr darüber: Wie Sie Ihr Haus darauf vorbereiten, einen Flächenbrand zu überleben.

Bitten Sie um Hilfe

Kommunikation ist ein wichtiger Teil des Verhaltens im Brandfall. Sie müssen sicherstellen, dass Sie in der Lage sind, um Hilfe zu rufen. Halten Sie ein voll aufgeladenes Telefon bereit.

Haben Sie die richtigen Werkzeuge

Die am häufigsten abgebildeten Werkzeuge von Feuerwehrleuten, sind die Axt und die Schaufel, und das aus gutem Grund. Sie sollten diese beiden Werkzeuge in Ihrem Katastrophenwerkzeugkasten haben, da sie sich als nützlich erweisen werden. Was außerdem in Ihren Katastrophenwerkzeugkasten hinein muss, erfahren Sie hier. Die Axt wird verwendet, um brennbare Trümmer zu entfernen, verschlossene oder verklemmte Türen zu öffnen. Um Schmutz und Sand zu bewegen wird die Schaufel verwendet.

Haben Sie einen guten Wasservorrat

Wenn Sie in einem bewaldeten Gebiet oder in einem Gebiet leben, das anfällig für Waldbrände ist, können Sie nie genug Wasser haben. Sie müssen Zugang zu einer Wasserquelle haben. Unabhängig davon, ob Sie dies mit einem Eimer oder einer Wasserpumpe, die an einen Schlauch angeschlossen sind. Einige Leute, die ich kenne, haben eine unterirdische Zisterne. Diese können Sie im Notfall benutzen, während andere Wasser in Plastikfässern und verschiedenen anderen Behältern sammeln. Wenn Sie Ihr Haus mit Wasser begießen und dies früh genug tun, könnten Sie den Tag retten, bevor die Feuerwehr eintrifft. Eine unterirdische Zisterne kann auch als Regenwasserspeicherung dienen, womit Sie Ihren Garten bewässern können.

Halten Sie Sand griffbereit

Einige haben ein paar mit Sand gefüllte Eimer zur Hand, während andere große Behälter mit diesem Material gefüllt haben. Das Anlegen eines Haufens in der Nähe Ihres Hauses erfüllt den Zweck und hilft Ihnen, Brände zu löschen, die nicht kontrolliert oder mit Wasser gelöscht werden können.

Vergessen Sie nicht die Feuerlöscher

Diese sind ein Muss für meine Familie und mich und sollten ein Muss für jeden Hausbesitzer sein. Halten Sie mindestens einen voll aufgeladenen in Reichweite und fern von potenziell brennbaren Orten. In unserem Haus haben wir drei davon. Ich überprüfe sie regelmäßig, um zu sehen, ob das Verfallsdatum noch nicht abgelaufen ist.

Frühwarnzeichen

Jeder Raum in unserem Haus hat einen Rauch- und CO-Melder. Wenn man bedenkt, dass die meisten Hausbrände in der Nacht entstehen, kann man leicht verstehen, warum diese eine gute Investition sind. In der Tat kann das Einatmen von Rauch Menschen töten, lange bevor das Feuer sie erreicht. Sie haben vielleicht nicht die Zeit, Ihr Haus zu retten. Wenn Sie jedoch funktionierende Rauchmelder haben, haben Sie und die Ihren eine Chance zu entkommen. Überprüfen Sie sie regelmäßig und wechseln Sie die Batterien (ich tue dies alle vier Monate).

Abschließend

Der beste Weg, um zu verhindern, dass ein Feuer Schäden an Ihrem Eigentum oder dem Eigentum Ihrer Nachbarn verursacht, wäre, sich gar nicht erst mit einem unkontrollierbaren Feuer auseinanderzusetzen. Brandschutzregeln sind aus einem bestimmten Grund geschaffen worden. Denken Sie da immer dran.

Benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie mit Feuer umgehen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Plan haben, wenn die Dinge schief gehen.