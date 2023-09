Verbrennungen behandeln im Notfall: 4 wichtige Regeln

Wenn kein medizinisches Fachwissen zur Verfügung steht, müssen Sie sich selbst versorgen, und zwar auf die beste Weise, die Sie kennen. Wenn es darum geht, schlimme Verbrennungen zu behandeln, werden die meisten Menschen die Situation aufgrund ihres mangelnden Wissens verschlimmern. Es gibt viele Dinge, die Verbrennungen verursachen können, von Wärmequellen über elektrische Leitungen bis hin zu UV-Strahlung, die von der Sonne ausgeht. Die Behandlung von Verbrennungen sollte nicht kompliziert sein und von jedem erlernt werden können.

Inhaltsverzeichnis:

Klassifizierung von Verbrennungen und wie man sie behandelt

Komplikationen bei der Behandlung von Verbrennungen

Wie Sie eine Infektion erkennen und vorbeugen können

Verbrennungen behandeln

Waschen Sie die verbrannte Stelle ab und kühlen Sie die Haut. Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen, da Sie sonst Fehler machen oder, noch schlimmer, einen Schock erleiden.

Um eine Verbrennungen zu behandeln müssen Sie diese Sachen befolgen:

1. Begrenzen Sie den Schaden

Entfernen Sie die Kleidung von der verbrannten Stelle und um die Stelle herum. Lassen Sie kaltes Wasser über die betroffene Stelle laufen, um die verursachenden Substanzen abzuwaschen, die Haut zu kühlen und den Schmerz zu lindern. Verwenden Sie kein Eis auf Verbrennungen, da es die Blutzufuhr zu dem Bereich einschränkt und den natürlichen Heilungsprozess verlangsamt. Es ist auch verboten, Inhaltsstoffe wie Öl, Fett oder Butter zu verwenden, da sie die Hitze einschließen und den Schmerz verstärken.

2. Tragen Sie ein beruhigendes Hilfsmittel auf die Verbrennung auf

Verwenden Sie Aloe Vera oder Honig, um die Verbrennung zu behandeln. Tragen Sie es sanft auf die Verbrennung auf, ohne die Stelle zu reiben. Die feuchtigkeitsspendende, entzündungshemmende und leicht antiseptische Wirkung von Aloe Vera ist bekannt. Sie wird seit der Antike zur Behandlung von Verbrennungen verwendet. Die in der Aloe Vera gefundenen Verbindungen helfen den Zellen, sich zu regenerieren und schneller zu heilen.

3. Beurteilen Sie den Schaden

Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie entscheiden, wie schlimm die Sache ist und welches Risiko Sie bereit sind einzugehen, um medizinische Hilfe zu suchen. Die meisten Verbrennungen sind nicht lebensbedrohlich. Es sei denn, sie stellen eine Gefahr für Ihre Atemwege dar oder betreffen 10 Prozent oder mehr der Hautoberfläche. Das Risiko erhöht sich, wenn die Person an einer chronischen Krankheit leidet oder wenn das Alter der Person in einem der beiden Extreme (jung oder alt) liegt.

Um den Schweregrad der Verbrennung festzustellen, prüfen Sie Folgendes:

Wo befindet sich die Verbrennung? Wenn sie sich im Gesicht oder am Hals befindet, könnte sie Schäden an den Atemwegen verursachen und die Schwellung könnte die Atemwege blockieren. Suchen Sie medizinische Hilfe, wenn die Verbrennung nicht klein ist.

Bestimmen Sie den Grad der Verbrennung. Wie tief geht sie? Wenn es Blasen gibt, hat die Person eine Verbrennung zweiten Grades und wenn die Haut bleich oder weiß gesprenkelt ist, ist das ein Zeichen für eine Verbrennung dritten Grades.

Wie viel Haut wurde verbrannt? Wenn es 10 Prozent oder mehr sind, könnte sich die Person in einer lebensbedrohlichen Situation befinden und benötigt professionelle medizinische Hilfe. Auch Verbrennungen, die mehr als 5 Prozent der gesamten Hautoberfläche bedecken, könnten ein Problem darstellen. Sie können die durch die Verbrennung geschädigte Hautoberfläche abschätzen, indem Sie mit der Hand messen, sie zählt für 1 Prozent.

Egal wie gut wir vorbereitet sind, manchmal brauchen wir professionellen medizinischen Rat.

Handelt es sich um eine Verbrennung dritten Grades oder ist die betroffene Körperstelle größer als 5 Prozent, heilt der Körper schwerer und es besteht die Gefahr von Infektionen. Was über 10 Prozent geht, kann sich noch schneller verschlimmern und lebensbedrohlich werden. In diesen Situationen ist es am besten, medizinische Hilfe zu suchen.

4. Klassifizierung von Verbrennungen und wie man sie behandelt

Verbrennungen ersten Grades

Dies sind die leichten Sonnenbrände, die Ihre Haut rot und schmerzhaft machen. Um die Verbrennungen zu behandeln können Sie kühle Kompressen oder Aloe Vera auflegen. Gegen die Schmerzen ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl mit zwei Teelöffel Honig mischen und mehrmals täglich auf die betroffene Stelle auftragen. Die Verbrennung sollte in ein paar Tagen abheilen, ohne dass es zu einer Ablösung der beschädigten oberen Hautschicht kommt.

Verbrennungen zweiten Grades

Wenn Blasenbildung auftritt, ist dies ein klares Zeichen für eine Verbrennung zweiten Grades. Die Blasen können aufplatzen und die Wunde kann sich infizieren. Die Heilungszeit für diese Art von Verbrennungen beträgt bis zu drei Wochen und Sie müssen sie sauber und geschützt halten, um Narbenbildung zu vermeiden. Sobald eine Blase undicht geworden ist, müssen Sie Folgendes tun:

Debridieren Sie die Blase

Waschen Sie die Wunde mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie ab. Legen Sie das Handtuch nicht direkt darauf, da es Rückstände auf der verbrannten Stelle hinterlässt.

Tragen Sie antibiotische Salbe auf, falls vorhanden, oder Honig (nicht für Babys)

Legen Sie einen Mull- und Tape-Verband an

Wechseln Sie den Verband täglich oder wenn er nass oder schmutzig wird. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei jedem Wechsel des Verbandes.

Verbrennungen dritten Grades

Ist die Haut bleich oder gesprenkelt oder ganz verschwunden, ist dies ein deutliches Zeichen für eine Verbrennung dritten Grades.

Bei dieser Art von Verbrennung werden alle Hautschichten bis hinunter zum Fett oder Muskel beschädigt. Wenn sie die Fett- oder Muskelschicht erreicht, wird sie von einigen als Verbrennung vierten Grades eingestuft. Trotz der Klassifizierungsdebatte werden wir sie gleich behandeln. Je nach Schweregrad der Verbrennungen können die Nervenfasern abgetötet werden. In diesem Fall werden Sie kaum Schmerzen verspüren und Ihre Haut wird gefühllos sein.

Die Verbrennungen dritten Grades ist die gleiche wie die von Verbrennungen zweiten Grades zu behandeln. Kümmern Sie sich um die Blasen und offenen Wunden, entfernen Sie die lose, abgestorbene Haut. Die Heilung dieser Verbrennungen wird Monate dauern, und es wird zu Narbenbildung kommen. Die betroffenen Gelenke sollten so beweglich wie möglich gehalten werden, um einschränkende Narben zu vermeiden.

Wenn Sie in den ersten zwei Tagen keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können, besteht die einzige Chance auf Heilung darin, den so genannten Schorf abzutragen. Die Haut, die wachsen wird, wird von den unbeschädigten äußeren Rändern ausgehen und deshalb müssen Sie den Schorf entfernen. Die Ränder werden nach innen wachsen. Halten Sie die Verbrennungen sauber und bedeckt, um Infektionen zu vermeiden.

Mehr zu den Graden der Verbrennungen, finden Sie in diesem Blogbeitrag: Brandverletzungen und ihre medizinische Behandlung.

Komplikationen bei der Behandlung von Verbrennungen

Wenn Sie Verbrennungen behandeln, kann es auch immer zu Komplikationen kommen. Hier finden Sie einige Möglichkeiten zu den häufigsten Komplikationen, wenn Sie keinen Arzt aufsuchen können:

Wie man abgestorbene Haut entfernt und wann man es tun sollte

Beim Debridement wird abgestorbene Haut von einer verbrannten Stelle entfernt. Der Vorgang sollte langsam durchgeführt werden, um nicht noch mehr Schmerzen zu verursachen. Das Gewebe, das Sie schneiden, sollte kein Gefühl haben, aber das Berühren der zarten, lebenden Haut wird Schmerzen verursachen

Wie man Blasen debridiert

Wenn die Blasen aufplatzen, müssen Sie den größten Teil der losen, abgestorbenen Haut entfernen. Tun Sie dies täglich durch Waschen und Zupfen mit einer sterilen Pinzette. Sie können eine Schere verwenden, aber achten Sie darauf, nicht in die blutende Haut zu schneiden.

Schorf

Wie bereits erwähnt, ist ein Schorf die trockene, ledrige, abgestorbene Haut von einer Verbrennung dritten Grades. Sobald Sie Schorf entfernt haben, stellen Sie sicher, dass der Bereich sauber und desinfiziert ist, da er anfällig für Infektionen sein kann. Seien Sie vorsichtig und gehen Sie wie folgt vor:

Verwenden Sie ein steriles, scharfes Messer.

Reinigen Sie den Schorf und den Bereich um ihn herum mit Wasser und Seife. Stellen Sie sicher, dass Sie sauberes Wasser verwenden. Desinfizieren Sie das Wasser, um sicher zu gehen.

Schneiden Sie es weg. Machen Sie einen Längsschnitt in der Mitte, wenn der Schorf dick ist. Beginnen Sie mit flachen Schnitten, um nicht in das lebende Gewebe zu schneiden. Sie können die Tiefe des Schorfs beurteilen, indem Sie ihn betrachten. Der Schorf sollte nicht bluten und es sollte keine Schmerzen geben, da das Gewebe abgestorben ist. Das lebende Gewebe ist rosa und wird bluten.

Tragen Sie ein Antibiotikum oder einen mit Honig getränkten Verband auf, wenn Sie mit dem Debridement fertig sind.

Legen Sie den Bereich hoch, um die Blutung und Schwellung zu verringern, wenn die Verbrennung an einem Arm oder Bein ist.

Wechseln Sie den Verband zweimal am Tag.

Achten Sie auf Verbrennungskomplikationen!

Wie Sie eine Infektion erkennen und vorbeugen können

Um einer Infektion vorzubeugen, waschen Sie die Stelle vorsichtig mit Wasser und Seife. Es wird höllisch wehtun, aber es ist ein notwendiger Schritt. Halten Sie die verbrannten Stellen mit Honig und einem saugfähigen Verband feucht, Sie müssen dies zweimal täglich tun. Welche Medikamente Sie gegen die Schmerzen einnehmen dürfen, können Sie hier nachlesen.

Ein infizierter Bereich nässt normalerweise die Haut um die Wunde herum warm und rot werden. Wenn Sie Eiter in der Brandwunde oder eine Rötung um die Brandwunde herum feststellen, rote Streifen oder die Person Fieber hat, ist es Zeit, Antibiotika zu verabreichen. Wenn Sie keine haben, tragen Sie Honig auf die Brandwunde auf und suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf.

Schwellung

Die Haut speichert Gewebeflüssigkeit, und beschädigtes oder verbranntes Fleisch führt dazu, dass die Kapillaren viel Flüssigkeit absondern. Dies führt zu einer dramatischen Schwellung des umliegenden Gewebes und wird bei Verbrennungen im Gesicht und am Hals zu einem ernsten Problem.

Bei Armen und Beinen kann die Schwellung die Blutzufuhr zur Hand oder zum Fuß abschneiden. Um die Schwellung zu minimieren oder zu verhindern, vermeiden Sie das Tragen von einschränkender Kleidung oder Schmuck.

Schwere Dehydrierung

Größere Verbrennungen verursachen einen enormen Flüssigkeitsverlust, einschließlich Elektrolyten. Dies geschieht vor allem, wenn die Schwellung auftritt. Wenn die Verbrennung mehr als 10 % der Körperoberfläche bedeckt, besteht ein hohes Risiko einer schweren Dehydrierung.

Die beste Ersatzflüssigkeit kann durch Hinzufügen eines halben Teelöffels Salz und eines halben Teelöffels Backpulver in einem Liter Wasser hergestellt werden. Wenn 10 Prozent des Körpers verbrannt sind, trinken Sie mindestens einen Liter pro Tag. Fügen Sie für jedes Prozent der verbrannten Fläche über 10 Prozent einen weiteren Liter hinzu. Wenn die Verbrennungsfläche 20 Prozent oder mehr beträgt, benötigen Sie professionelle medizinische Versorgung und spezielle Flüssigkeiten.

Ein Wort des Rates

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der Selbsthilfe in Notfällen, wenn keine medizinische Hilfe verfügbar ist. Verwenden Sie diese Informationen auf eigene Gefahr, aber den Lesern wird dringend empfohlen, im Falle einer Verbrennung dritten Grades qualifiziertes medizinisches Personal aufzusuchen.