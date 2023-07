Treibholz Deko: Die besten DIY-Projekte

Treibholz ist eines der vielseitigsten natürlichen Materialien, mit denen Sie ein küstennahes oder maritimes Flair in Ihr Zuhause bringen können. Daher ist es die perfekte Wahl um Treibholz Deko herzustellen.

Ganz gleich, ob Sie einen ganzen Raum mit Treibholz Deko gestalten oder nur hier und da ein paar Elemente hinzufügen möchten, wir haben Ideen, wie Sie Treibholz in Ihrem Zuhause verwenden können. Von kleinen Details wie Wandbehängen aus Treibholz bis hin zu großen Akzenten wie DIY-Treibholz-Couchtischen und -Konsolen finden Sie hier einige unserer besten Dekorationsideen aus Treibholz…

Wandbehänge aus Treibholz

Wir beginnen unsere Liste für Treibholz Deko mit einem klassischen und einfach zu machenden Wandbehang aus Treibholz. Diese Wandbehänge sind einfach zu gestalten und können in wenigen Schritten hergestellt werden.

Wählen Sie zunächst ein schönes Stück Treibholz und einen Ast von ähnlicher Größe und Form. Dann können Sie das Holz entweder naturbelassen oder in einer Farbe Ihrer Wahl bemalen. Sie können auch einige Sackleinenstreifen hinzufügen, um das Ganze noch rustikaler zu gestalten.

Zum Schluss nageln oder schrauben Sie den Zweig an die Wand und fügen das Stück Treibholz als Wandbehang hinzu. Sie können die Position der Treibholz Deko so wählen, dass es entweder gerade oder schräg fällt, um einen interessanteren Look zu erzielen. Auf diese Weise können Sie Ihrer Wanddekoration ein echtes Stück Natur hinzufügen.

Treibholz-Lampen

Lampen aus Treibholz sind perfekt, um jedem Raum ein maritimes Flair zu verleihen. Sie sind recht einfach herzustellen und können auch mit verschiedenen Holzarten angefertigt werden.

Sie können entweder ein Stück Treibholz kaufen oder einen größeren Ast aus Ihrem Garten mitnehmen. Sie können es dann in jeder gewünschten Farbe beizen oder bemalen. Außerdem können Sie auch ein paar Seildetails oder eine Glühbirnenhalterung an Ihre Treibholz Deko anbringen.

Aus diesem Stück Holz können Sie dann eine Hängelampe oder eine Tischlampe basteln. Für die Tischlampe können Sie Kork- oder Holzstücke verwenden, um einen Sockel zu schaffen. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Treibholzlampe verwenden, um einen rustikalen und nautischen Look in jedem Raum Ihres Hauses zu schaffen.

Regale

Regale aus Treibholz sind eine großartige Möglichkeit, die Natur und ein maritimes Gefühl in Ihr Zuhause zu bringen. Sie lassen sich in jedem Raum aufstellen und sind sehr einfach zu machen. Sie können fast jede Art von Holz für die Herstellung von Regalen verwenden, aber wir empfehlen, dicke und breite Stücke aus Treibholz für Ihre Deko zu wählen. Sobald Sie Ihr Holz haben, können Sie es beizen oder in einer beliebigen Farbe streichen.

Für einen maritimen Look können Sie auch einige Seildetails hinzufügen. Sie können die Regale dann zur Präsentation von Gegenständen wie Büchern oder Dekorationen oder zur Aufbewahrung von Gegenständen wie Schuhen oder Hüten verwenden. Sie können die Regale auch verwenden, um eine kleine maritime Wanddekoration zu schaffen, indem Sie mehrere Holzstücke zusammenfügen.

Couchtische und Konsolen

Couchtische und Konsolen eignen sich hervorragend für Treibholz Deko. Das Beste an diesen Tischen ist, dass Sie einige Ihrer alten Möbel verwenden können und ihnen dann mit einem schnellen DIY einen neuen Look verleihen können. Für den Couchtisch können Sie einen alten Tisch oder ein altes Möbelstück verwenden und ihn dann in einen Couchtisch verwandeln.

Sie können das Holz entweder streichen oder beizen und dann ein Stück Treibholz als Tischplatte hinzufügen. Für den Konsolentisch können Sie ein altes Möbelstück verwenden und es in einen Konsolentisch verwandeln, indem Sie einige dekorative Elemente auf dem Tisch anbringen, z. B. ein Stück Treibholz in der Mitte des Tisches oder ein paar dekorative Gegenstände wie Vasen an den Seiten.

Ein Regal aus Treibholz für den Kaminsims

Eine weitere tolle Idee für ein Regal aus Treibholz für den Kaminsims. Dieses Projekt ist etwas komplizierter, aber es wird auch ein dekorativeres Regal, das Sie in jedem Raum Ihres Hauses verwenden können. Für dieses Regal brauchen Sie ein paar Stücke Treibholz, eine Säge und einen Hammer.

Zunächst müssen Sie einige Stücke Treibholz in verschiedenen Größen und Formen aussuchen. Anschließend können Sie die Holzstücke mit der Säge auf die gewünschte Länge zuschneiden. Sie können mit der Säge auch Rillen in das Holz schneiden, um es dekorativer zu gestalten. Als Nächstes können Sie mit einem Hammer einige Löcher in das Holz schlagen, um Nägel einzuschlagen, die die Holzstücke zusammenhalten sollen. Schließlich können Sie aus den Treibholzstücken ein dekoratives Regal für Ihren Kaminsims herstellen.

Ein Treibholz-Kronleuchter für über dem Esstisch

Ein Treibholz-Kronleuchter ist eine tolle Möglichkeit, Ihrem Esszimmer einen extravaganten Flair zu verleihen. Er ist ein sehr schönes Treibhold Deko Stück, das auch recht einfach zu machen ist. Für diesen Kronleuchter brauchen Sie ein paar Stücke Treibholz, eine Säge und einen Hammer.

Zunächst müssen Sie einige Stücke Treibholz in verschiedenen Formen und Größen aussuchen. Anschließend können Sie die Holzstücke mit der Säge auf die gewünschte Länge und Form zuschneiden. Sie können mit der Säge auch Rillen und Muster in das Holz schneiden, um ihm ein dekorativeres Aussehen zu verleihen. Als Nächstes sollten Sie mit einem Hammer ein paar Löcher in jedes Stück Treibholz schlagen. Anschließend können Sie aus den Treibholzstücken einen Kronleuchter für den Esstisch basteln.