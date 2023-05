Top 12 Antibiotika, die Sie benötigen, wenn SHTF

Als Überlebenskünstler verstehen wir, dass das erste (von vielen) Problemen, auf die Überlebende stoßen werden, die Knappheit der Vorräte ist… Klar, deshalb werden wir als Überlebenskünstler bezeichnet. Wir wissen, dass alle Geschäfte, einschließlich der Drogerien, innerhalb weniger Stunden nach der bestätigten Krise von allem, was wertvoll ist, leergefegt sein werden. Wenn das passiert, stellen Sie sicher, dass Sie diese Antibiotika auf Vorrat haben.

Das Transportwesen wird höchstwahrscheinlich in einem Zustand des Umbruchs sein, Anarchie kombiniert mit ein wenig Panik wird die Straßen füllen, und der Gedanke, neue Vorräte zu beschaffen, wird wahrscheinlich nicht in Frage kommen.

Wenn es um Krankenhäuser und Apotheken geht, können Sie davon ausgehen, dass sie überfüllt sein werden, und die Ärzte werden (wenn sie ihren Posten nicht verlassen haben, um während der Krise bei ihren eigenen Lieben zu sein) nicht in der Lage sein, die Fälle all derer zu behandeln, die Hilfe brauchen.

Wie bei den meisten Dingen nach dem SHTF ist es am besten, wenn Sie darauf vorbereitet sind, sich selbst zu helfen, und nicht erwarten, dass es von den durchschnittlichen, alltäglichen Wegen kommt.

Eines der vielen, vielen Dinge, die wir in der alltäglichen Hektik für selbstverständlich halten, sind Medikamente, vor allem rezeptfreie Medikamente. Haben Sie eine Erkältung, fahren Sie einfach zwei Minuten zum nächstgelegenen Schnellimbiss, und schwupps, schon sind Sie auf dem Sprung. Wenn ein unerwarteter Unfall passiert, ist das Krankenhaus und die Notaufnahme da, um Sie zu retten und wieder zusammenzusetzen.

Aber stellen Sie sich vor, wenn eine echte Krise zuschlägt und es plötzlich fast unmöglich wird, etwas so Elementares wie Kopfschmerztabletten zu besorgen. Und wenn Sie es finden (welches Medikament Sie auch immer brauchen), können Sie Ihren Arsch darauf verwetten, dass es für denjenigen, der es hat, ein Vermögen wert ist und Sie daher einen hübschen Batzen Geld kosten wird (wenn diese überhaupt etwas wert sind…). Verschreibungspflichtige Medikamente, meine Güte, die werden viel, viel mehr wert sein.

Das führt uns zu unserem heutigen Thema, den Antibiotika. Antibiotika werden nach einem Shtf von großem Nutzen sein, da sich Krankheiten und Bakterien in Kürze ausbreiten werden. Sie werden darauf vorbereitet sein wollen, indem Sie zumindest einen Teil der Antibiotika für den Gebrauch in Ihrer Familie aufbewahren (und es wäre klug, ein bisschen mehr für den Handelswert auf Vorrat zu haben).

Zu wissen, wann man Antibiotika nehmen sollte, ist eine wichtige Information (sie bekämpfen keine Viren, z. B. Halsentzündung) und kann Ihnen Zeit, Mühe und Geld sparen.

Kein Antibiotikum ist allmächtig gegen jede Art von Mikrobe. Einige Arten zerstören aerobe Bakterien, während andere spezifisch für anaerobe Bakterien sind. Wieder andere sind nützlich gegen resistente Stämme von Mikroben; es sollte auch bekannt sein, dass bestimmte Menschen intolerant gegenüber verschiedenen Antibiotika sind.

Lassen Sie uns die wichtigsten Arten von Antibiotika aufschlüsseln, indem wir sie in zwei verschiedene Antibiotika-Kategorien einteilen:

Synthetische und rein natürliche Antibiotika

Synthetische Antibiotika:

Wenn es um synthetische Antibiotika geht, sollten Sie in Erwägung ziehen, nur vier bis fünf Typen an Deck zu haben, die jeweils völlig unterschiedliche Wirkungen haben (so dass Sie mehr Optionen haben, falls die Bakterien gegen eines von ihnen immun sind).

Im Folgenden sind einige Antibiotika aufgelistet, von denen bekannt ist, dass sie bei den meisten häufigen bakteriellen Erkrankungen wirken.

● Amoxicillin – Amoxicillin ist ein Antibiotikum vom Typ Penicillin. Es kann zur Behandlung verschiedener Arten von Bakterien verwendet werden (einschließlich Mandelentzündung, Bronchitis, Lungenentzündung und Infektionen des Rachens, der Nase oder der Ohren).

● Ciprofloxacin – Dieses Antibiotikum wird unter den Fluorchinolonen zusammengefasst. Diese Art von Antibiotikum wird bei Milzbrand, Prostata- und Harnwegsinfektionen eingesetzt. Sowie bei Divertikulitis und verschiedenen Formen von Bronchitis und Lungenentzündung.

● Clarithromycin – Clarithromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum. Das bedeutet, es bekämpft alle Bakterien in Ihrem Körper. Es kann verwendet werden, um eine Reihe von bakteriellen Infektionen zu bekämpfen und zu behandeln, die die Haut und das Atmungssystem betreffen.

● Metronidazol – Dieses Antibiotikum kann unter die Nitroimidazole eingeordnet werden. Es kann zur Behandlung von parasitären und bakteriellen Infektionen eingesetzt werden, die Infektionen des Dünndarms, Leberabszesse, verpilzende Wunden, Lungenabszesse, Zahnfleischentzündungen und Dickdarminfektionen umfassen können.

All-Naturale Antibiotika:

Aus ziemlich offensichtlichen Gründen, wenn Sie ein „erdiger“ Typ sind, sind die besten Medikamente diejenigen, die völlig natürlich sind. Seit jeher hat sich die Menschheit auf zahlreiche Kräuter verlassen, um ein breites Spektrum an bakteriellen Infektionen und körperlichen Beschwerden zu behandeln.

Während menschengemachte Antibiotika die Notwendigkeit und das Vertrauen auf pflanzliche Lösungsmittel etwas verdrängt haben, bleibt die Tatsache bestehen, dass diese Kräuter, die seit so vielen Jahren verwendet werden, auch heute noch wirksam sind.

Eine andere Sache, die man im Auge behalten sollte, ist die Tatsache, dass viele populäre Krankheiten etwas resistent gegen die heutigen Antibiotika geworden sind, was natürliche pflanzliche Heilmittel zuweilen zu einer beliebteren Wahl macht.

Nun, es sollte mit Vorsicht und Sorgfalt darauf hingewiesen werden, dass, wenn Ihr Arzt Sie auf ein bestimmtes Antibiotikum setzt, sollten Sie sie wie geführt nehmen. Die Informationen über natürliche Heilmittel in diesem Artikel sind für Notfälle/SHTF-Situationen gedacht (wo Medikamente nicht ohne weiteres verfügbar sind). Denken Sie daran, dass es keine „absolute“ Garantie gibt, dass sie funktionieren werden.

Erstaunlicherweise können Sie jedoch einige der furchterregendsten Infektionen, die die Menschheit kennt, mit Hilfe von natürlichen Antibiotika bekämpfen:

Honig

Lokal geernteter Honig wird viele antibakterielle Eigenschaften haben, die Sie brauchen werden. Wenn Sie können, sollten Sie sich am besten mit Manuka-Honig eindecken. Diese spezielle Art von Honig wird nur in Neuseeland von Bienen geerntet, die Pollen von den einheimischen Manuka-Sträuchern sammeln.

Manuka-Honig hat antibakterielle Komponenten, die in anderen Honigsorten nicht zu finden sind. Dieser arzneimittelähnliche Honig ist gut zur Behandlung von Ohr- und Nebenhöhlenentzündungen geeignet.

Oregano

Das ist richtig! Oregano ist nicht nur köstlich in italienischen Gerichten, sondern kann auch ein starkes Antibiotikum sein. Oregano kann sowohl zur Bekämpfung von Nebenhöhlenentzündungen als auch von Bronchitis eingesetzt werden. Ähnlich wie Metronidazol kann Oregano als Mittel gegen Zahnfleischentzündungen, Blasenentzündungen, Ringelflechte und verpilzte Wunden eingesetzt werden. Es ist auch gut für Hefe-Infektionen (die Metronidazol ist nicht gut für).

Sie können ein verdünntes ätherisches Oreganoöl verwenden oder einfach einen Tee aus den getrockneten Blättern aufbrühen. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von reinem ätherischen Oreganoöl, da es ein „heißes Öl“ ist und Verbrennungsgefahr besteht. Sie oder Ihre Eingeweide (nicht Spaß). Dieses Kraut kann leicht angebaut und gelagert werden, so dass es ein Überlebenskünstler bester Freund.

Echinacea

In neueren Studien wurde gezeigt, dass Echinacea als Antivirus wirken kann. Es könnte möglicherweise eines der besten Mittel gegen Grippe sein. Es ist nicht nur dafür nützlich, sondern kann auch das Immunsystem stärken, indem es Ihren Körper dabei unterstützt, Infektionen von selbst loszuwerden.

Sie können dieses Kraut sogar als Ergänzung einnehmen, bevor Sie tatsächlich krank werden. Sagen Sie, dass Sie zu einem neuen geographischen Ort reisen, können Sie Echinacea für ein paar Tage/Wochen vorher nehmen, um Ihrem Körper zu helfen, alle unbekannten Angreifer abzuwehren. Echinacea ist auch eine leicht zu züchtende Pflanze.

Knoblauch

Knoblauch ist ein gut abgerundetes, multifunktionales pflanzliches Heilmittel, das von Überlebenskünstlern immer verwendet werden sollte. Knoblauch hat eine der wenigen Chemikalien der Welt, gegen die Bakterien, Viren und Pilze keine Resistenz entwickeln können. Roher Knoblauch ist der beste Weg, um zu gehen. Er kann leicht angebaut werden. Sie können auch Knoblauchpillen auf dem Markt finden.

Beachten Sie, dass Knoblauch auch als Blutverdünner wirken kann. Wenn Sie ihn versehentlich mit anderen Kräutern oder Medikamenten mischen, die das Blut verdünnen, können Sie einige unerwünschte Probleme verursachen. Wie bei den meisten Kräutern ist es am besten, mit kleinen Dosen und über längere Zeiträume zu beginnen und sich allmählich in der Dosierung nach Bedarf hochzuarbeiten.

Kurkuma

Dieses kraftvolle Kraut ist dafür bekannt, Sinus-Infektionen, bakterielle Lungeninfektionen, virale Infektionen…nun, so ziemlich jede hartnäckige Infektion loszuwerden. Wenn Sie wirklich eine wirksame Tinktur wollen, versuchen Sie, Kurkuma mit einer Prise schwarzem Pfeffer und ein wenig Honig zu mischen.

Kurkuma ist nicht nur ein gutes antibakterielles Mittel; es ist auch ein entzündungshemmendes Mittel, das sowohl Gelenkschmerzen lindern kann als auch Stauungen bei Grippe, Erkältungen oder anderen Infektionen der Lunge/des Sinus. Ähnlich wie Knoblauch ist es auch dafür bekannt, dass es hilft, eine frühe Herzinsuffizienz zu verlangsamen.

Ingwer

Ingwer ist mit Kurkuma verwandt. Er ist jedoch ein wenig milder im Geschmack. Seine starken antibakteriellen Eigenschaften können Infektionen der Nasennebenhöhlen und der Lunge beseitigen. Es ist gut für Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Übelkeit, die durch Sinus-Infektionen verursacht werden können. Ginger Ale, die Limonade, hat eine winzige Menge an Ingwer in sich; wenn Sie sich also an diesen Geschmack gewöhnt haben, seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Dosis echten Ingwertee zu sich nehmen.

Ingwertee kann einen überwältigenden Geschmack haben. Durch die Zugabe von Honig oder Zitrone können Sie nicht nur diesen starken Geschmack abmildern, sondern auch Ihre Chancen bei der Bekämpfung von Husten und Stauungen verbessern.

Salz

Wenn Salz auf Bakterien oder andere krankheitserregende Organismen trifft, treibt es so viel Wasser in sie hinein, dass ihre Zellen platzen. Obwohl Salz Bakterien abtöten kann, gilt es nicht als Antibiotikum.

Dennoch ist es eines der besten Mittel zur Behandlung von Nasennebenhöhlenentzündungen, Mundwunden, Zahnfleischentzündungen und Abszessen. Mischen Sie einfach Salz mit etwas warmem Wasser und spülen Sie den Mund damit aus.

Apfelwein-Essig

Dieses Mittel wird seit Jahrhunderten zur Behandlung von Virus-, Pilz- und bakteriellen Infektionen verwendet. Wenn Sie sich mit Apfelessig eindecken, müssen Sie sicher sein, dass er die „Mutter“ in sich hat. Die „Mutter“ ist im Grunde ein Abfallprodukt des Gärungsprozesses; sie enthält die meisten der medizinischen Eigenschaften des Essigs. Wie bei vielen natürlichen Heilmitteln, müssen Sie wissen, wie man dieses sicher verwendet.

Recherchieren Sie ein wenig, um sicher zu sein, dass er die Wirkung von Medikamenten, die Sie bereits einnehmen, nicht beeinträchtigt. Sie werden auch sicher sein wollen, dass Sie es nicht mit anderen Kräutern einnehmen, die, wenn sie zusammen gemischt werden, gefährlich oder anderweitig nutzlos werden können. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie verschiedene Kräuter zusammen mischen.

Um Apfelessig zu verwenden, schütteln Sie ihn einfach auf (und achten Sie darauf, dass Sie ihn einschenken, bevor die „Mutter“ Zeit hat, sich wieder auf dem Boden abzusetzen), und schießen Sie ihn die Speiseröhre hinunter. Apfelessig kann ziemlich einfach hergestellt werden, wenn Sie die Äpfel zur Verfügung haben und den Prozess verstehen, wie ihr Inhalt in Essig verwandelt wird. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, besonders wenn Sie einen Apfelbaum haben oder in der Nähe eines Obstgartens wohnen.

Ein letztes Wort zu Antibiotika für den Fall eines SHTF:

Diese Liste der wichtigsten Antibiotika ist nur die Grundlage und sollte als Einstieg dienen, um mehr über die Bevorratung mit Antibiotika zu lernen. Das Erledigen Ihrer Hausaufgaben ist der Punkt, an dem alles beginnt.

Vergessen Sie nie, dass Sie Kräuter, andere Naturheilmittel und verschreibungspflichtige Antibiotika nicht länger als wirklich nötig verwenden sollten. Denken Sie auch daran, dass es am besten ist, mit kleineren Dosen zu beginnen, wenn Sie pflanzliche oder natürliche Heilmittel über längere Zeiträume verwenden, anstatt ein „eine Dosis pro Tag“-Regime.

Ein übermäßiger oder unsachgemäßer Gebrauch von kommerziellen Medikamenten oder pflanzlichen/natürlichen Heilmitteln kann schädliche Nebenwirkungen haben. Verwenden Sie nur die absolut kleinste Menge, die zur Behandlung Ihrer Erkrankung erforderlich ist.

Denken Sie daran, sich vor der Einnahme und dem Mischen verschiedener Dinge zu informieren!