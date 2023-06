Stromausfall vorbereiten

Die Energiekrise in den USA ist fast schon Legende. Immer wieder kommt es in einem alten Stromnetz zu Ausfällen. Noch ist es in Deutschland nicht so weit. Dennoch sollten Sie sich auf einen Stromausfall jederzeit vorbereiten. Gerade die Energiewende wird in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass das Land von Stromlieferungen aus dem Ausland noch abhängiger wird.

Stromausfall mit Material überbrücken

Sie benötigen bei einem Stromausfall eine kleine Checkliste:

· Taschenlampe – eine Taschenlampe sollte, wenn möglich, sogar ohne Batterien funktionieren, wenn Sie nicht hinreichend zur Hand haben.

· Stichwort Batterien: Für alle elektrischen Geräte sollten Sie hinreichend Batterien kaufen und lagern.

· Sie benötigen für das ausfallende Licht eine hinreichend große Sammlung an Kerzen und an Streichhölzern und / oder Feuerzeugen. Halten Sie auch Teelichter, um eine Wegbeleuchtung im Haus organisieren zu können.

· Sie benötigen für die Information von Außen ein Radio, das entweder batteriegetrieben ist. Zusätzlich oder noch besser: Sie benötigen ein Kurbelradio, das gleichfalls in Preppershops erworben werden kann.

· Sie benötigen einen Camping- oder Spirituskocher sowie die entsprechenden Kartuschen, um den Kocher betreiben zu können. Hier können Sie sowohl im Preppershop wie auch im Einzelhandel das benötigte Material kaufen. Probieren Sie die Funktionsweise im Vorhinein aus. Erfahrungsgemäß scheitern viele Anwender in der Praxis bei den ersten Versuchen.

· Passend zu diesen Kochutensilien benötigen Sie Lebensmittel: Konserven und Suppen sollten für einen Zeitraum von 14 Tagen reichen.

· Sie benötigen Wärme: Wenn Sie einen Kamin haben sollten oder einen Kohelofen ihr eigen nennen, füllen Sie das Holz- und Kohlelager entsprechend auf.

Wichtig: Bevor der Strom wieder fließt, sollten Sie die meisten Stromabnehmer abgeschaltet haben, also den Herd oder das Bügeleisen etc.