Saftkur zum Abnehmen: Was steckt hinter dem Trend?

Wenn Sie daran denken, etwas zu essen, das Ihnen beim Abnehmen hilft, ist Ihr erster Gedanke wahrscheinlich nicht „Zitronen“ oder „Blaubeeren“. Immer mehr Menschen gehen dabei jedoch mit dem neuesten Trend mit: Die Saftkur zum Abnehmen. Dazu wird sich Zutaten wie Apfelessig- und Blaubeersaftfasten bedient, um Pfunde loszuwerden.

Während einer Saftkur zum Abnehmen werden mehrere Tage hintereinander nur rohe Obst- und/oder Gemüsesäfte (keine Saftcocktails) in Verbindung mit Wasser und eventuell Gewürzen wie Ingwer getrunken, wobei die Befürworter behaupten, dass der ausschließliche Verzehr von Saft die Kalorienzufuhr sehr effektiv einschränkt. Sie weisen auch darauf hin, dass Säfte kein Fett und keine Stärke enthalten, so dass sie keinen Insulinschub auslösen, wie es bei festen Früchten der Fall wäre; dies hilft, späteres Überessen zu vermeiden.

Diese Diäten sind besonders für diejenigen zu empfehlen, die ihren Appetit nur schwer kontrollieren können und regelmäßig Heißhungerattacken haben.

Vorteile einer Saftkur zum Abnehmen

Saftkuren können verschiedene Vorteile haben, je nachdem, wie viel Obst- und Gemüsesäfte Sie pro Tag zu sich nehmen und wie viel Wasser Sie trinken. Wenn Sie reine Gemüsesäfte trinken, kann es zu einer unzureichenden Kohlenhydratzufuhr und zu Elektrolytstörungen kommen, während eine Ernährung mit hohem Obstanteil den Blutzucker-, Insulin- und Triglyceridspiegel erhöhen kann. Wenn Sie sowohl Gemüse als auch Obst in Ihre Ernährung aufnehmen, erhalten Sie wahrscheinlich alle Nährstoffe, die Sie brauchen.

Eine Saftkur senkt nachweislich den Blutdruck, verringert den Cholesterinspiegel und erhöht die Insulinempfindlichkeit, was das Risiko von Diabetes und Herzkrankheiten verringern kann. Darüber hinaus kann der Verzehr großer Mengen an Antioxidantien und Vitaminen in Form von Saft zum Schutz vor bestimmten Krebsarten und anderen degenerativen Krankheiten beitragen.

Wie lange sollte eine Saftkur dauern?

Die Dauer Ihrer Saftdiät hängt von der Art der Saftkur ab, die Sie durchführen. Einige Befürworter empfehlen eine eintägige Apfelsaftdiät, um mit der Gewichtsabnahme zu beginnen, während andere längere Saftkuren (von 3 bis 21 Tagen) empfehlen, um die Gewichtsabnahme schnell zu beschleunigen.

Wenn Sie nur für einen besonderen Anlass ein paar Pfunde abnehmen wollen, können Sie es mit einer Apfelsaftdiät versuchen, mit der Sie in nur einem Tag bis zu 3 Pfund verlieren können. Längeres Saftfasten ist dagegen besser geeignet, wenn Sie langfristig abnehmen wollen.

Tipps für eine effektive Gewichtsabnahme durch Entsaften

Doch worauf sollten Sie achten, wenn Sie die Saftkur zum Abnehmen anwenden? Einige unserer wertvollsten Tipps:

Trinken Sie morgens ein Glas (oder zwei) Saft. Sie können sogar ein tägliches Ritual daraus machen, indem Sie den Saft in einem schicken Glas servieren und einige Eiswürfel für einen erfrischenden Muntermacher hinzufügen.

Ernähren Sie sich gesund. Auch wenn Sie jeden Tag Säfte trinken, werden Sie nicht abnehmen, wenn Sie die Kalorien, die Sie zu sich nehmen, nicht einschränken.

Mischen Sie Ihre Säfte, damit es nicht langweilig wird. Versuchen Sie, die Zutaten in Ihrem Lieblingssaft alle paar Tage zu wechseln.

Ziehen Sie eine Saftdiät in Betracht, die sowohl Gemüse als auch Obst enthält.

Entscheiden Sie sich beim Entsaften immer für frisches, biologisches Obst und Gemüse, denn damit erzielen Sie die besten Ergebnisse.

Fazit

Saftdiäten sind nicht dafür gedacht, über einen längeren Zeitraum durchgeführt zu werden, und sie sind sicherlich keine praktikable langfristige Lösung zur Gewichtsabnahme. Sie können Ihnen zwar helfen, schnell ein paar Pfunde zu verlieren, haben aber keinen nennenswerten Einfluss auf eine langfristige Gewichtsabnahme.

Außerdem kann Entsaften sehr teuer sein, und die Vorteile von Entsaften werden oft durch den Mangel an Ballaststoffen in der Ernährung zunichte gemacht, was zu Verstopfung und anderen Komplikationen führen kann. Anstelle von Entsaftung zur Gewichtsabnahme ist es am besten, wann immer möglich, ganze Früchte und Gemüse zu essen. Auf diese Weise erhalten Sie genügend Ballaststoffe und andere Nährstoffe, die in Säften nicht enthalten sind, aber für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit sehr wichtig sind.