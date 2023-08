Wenn Tiere wie Rehe und Waschbären auf die Straße laufen, nehmen sie manchmal ein tragisches Ende. Leider werden einige dieser Opfer von Menschen verzehrt, sobald sie von der Fahrbahn entfernt sind. Das nennt man „Caching“ oder Roadkill-Essen. Manche Leute finden das vielleicht gruselig und eklig, aber diese Praxis ist in ländlichen Gebieten, in denen die Menschen kaum Zugang zu Lebensmittelläden haben, weit verbreitet.

Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem auch die Jagd weit verbreitet ist, sind Sie vielleicht daran gewöhnt, dass Roadkill als Nahrungsquelle dienen. Wenn Ihnen der Verzehr von überfahrenen Tieren seltsam vorkommt, dann haben ist das auch ganz normal. Bei uns kommt Roadkill Essen nämlich sehr selten vor.

Wenn Sie aber immer noch skeptisch sind, ob es sich um eine gesunde Quelle für Fleischproteine und Nährstoffe handelt, möchten wir Ihnen zeigen, warum der Verzehr von überfahrenen Tieren das Risiko wert sein kann – vor allem, wenn Sie an einem Ort leben, an dem es im Winter viele hungrige Rehe gibt.

Was ist ein Überlaufspiel?

Ein überfahrenes Tier, versehentlich getötetes Wild oder irrtümlich getötetes Wild genannt, ist ein Tier, das von einem Fahrzeug getötet wurde. Obwohl der Begriff für jede Art von Tier verwendet werden kann, wird er am häufigsten für Vögel und Säugetiere, insbesondere Nagetiere und Rehe, verwendet, die versehentlich von Fahrzeugen getötet wurden. Der Begriff kann auch für Fische verwendet werden, die von Fischottern, Bibern und anderen Wassersäugetieren getötet wurden.

Der Tod im Straßenverkehr ist weit verbreitet, und einige Tiere, wie z. B. Opossums, werden häufig von Fahrzeugen getötet. Roadkill ist eine Form des Todes durch natürliche Ursachen im Gegensatz zum Tod durch menschliches Eingreifen. Der Begriff wird auch für Tiere verwendet, die vom Menschen absichtlich getötet wurden, um sie zu verzehren, z. B. Tiere, die in landwirtschaftlichen Gebieten gefangen wurden.

Warum sollten Sie über das Risiko des Verzehrs von überfahrenen Tieren besorgt sein?

Manche Menschen essen überfahrene Tiere, weil sie zu arm sind, um sich Lebensmittel zu kaufen. Das nennt man Roadkill Essen. Andere genießen den Geschmack und das Abenteuer, Lebensmittel zu essen, die normalerweise als eklig und ungenießbar gelten.

Der Verzehr von überfahrenen Tieren birgt jedoch ein gewisses Risiko. Man kann leicht an Bakterien erkranken, die in Tieren vorkommen, die von Autos überfahren wurden. Es stimmt zwar, dass Tiere, die von Fahrzeugen überfahren wurden, möglicherweise nicht auf Krankheiten untersucht wurden, aber man weiß auch nicht, wie lange es her ist, dass sie überfahren wurden, wie sie getötet wurden oder wie lange sie in der Sonne gelegen haben.

Es besteht auch die Gefahr einer Bleivergiftung. In vielen Staaten ist der Verzehr von Tieren, die von Fahrzeugen angefahren wurden, verboten, da sie Blei aus der Autolackierung enthalten könnten, das in das Fleisch eingedrungen ist.

Die Gefahren des Verzehrs von überfahrenen Tieren

Bakterielle Kontamination

Wenn Sie sich Sorgen über Bakterien in überfahrenem Wild machen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie es richtig reinigen. Man kann es nicht einfach in eine Schüssel geben und servieren, als wäre nichts passiert. Sie müssen sehr sorgfältig darauf achten, dass Sie alle Bakterien entfernen und sich sogar häufig die Hände waschen.

Bleikontamination

Eine weitere häufige Sorge beim Verzehr von überfahrenen Tieren ist, dass sie Blei von der Farbe des Autos enthalten könnten. Das passiert oft bei Tieren wie Rehen, die von Autos angefahren werden. Die Farbe platzt ab und gelangt in das Fleisch, das man nicht verzehren sollte.

Toxoplasmose

Toxoplasmose ist eine parasitäre Infektion, die in einigen Fleischsorten vorkommen kann, insbesondere bei Wildtieren. Das Risiko, sich durch überfahrene Tiere mit dieser Krankheit anzustecken, ist sehr gering, aber man sollte sich dessen dennoch bewusst sein. Die CDC empfiehlt, einige besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wenn Sie diese Art von Fleisch verzehren wollen. Zunächst sollten Sie es sehr gründlich kochen, um eventuell vorhandene Bakterien abzutöten.

Die Vorteile des Verzehrs von überfahrenen Tieren

Herzgesundheit

Wenn Sie eine Alternative zu den traditionellen Thanksgiving-Gerichten suchen, könnte Aas eine ausgezeichnete Wahl sein. Es enthält kaum ungesunde Fette und ist vollgepackt mit Nährstoffen, die gut für Ihr Herz und Ihre allgemeine Gesundheit sind.

Ballaststoffreich

Falls Sie auf Ihr Gewicht achten, könnte Aas mit seiner geringen Kaloriendichte eine gute Wahl sein. Außerdem enthält es viele Ballaststoffe, die zu einem gesunden Verdauungssystem beitragen und das Sättigungsgefühl verlängern.

Eisenhaltig

Wenn Sie anämisch sind, kann der Verzehr von Aas eine gute Möglichkeit sein, mehr Eisen zu sich zu nehmen und Ihre Gesundheit zu fördern. Es ist auch sehr reich an anderen Nährstoffen, wie Vitamin B und Zink.

Fazit

Der Verzehr von überfahrenen Tieren, Roadkill, ist kein völlig risikoloses Unterfangen, aber er ist sicher, wenn man die richtigen Regeln beachtet. Sie müssen sich vergewissern, dass das Tier tatsächlich tot ist und dass es lange genug tot war, um sicher gegessen werden zu können.

Außerdem müssen Sie darauf achten, dass das Fleisch ordnungsgemäß von Bakterien und Giftstoffen gereinigt wird. Wenn Sie vorsichtig sind und die richtigen Verfahren befolgen, kann der Verzehr von überfahrenen Tieren eine sehr gesunde und preiswerte Möglichkeit sein, sich mit Proteinen und Nährstoffen zu versorgen.

Jedoch ist es jedem selber überlassen, ob die Person Roadkill ethisch mit sich vereinbaren kann und ob es in Ihrem Land erlaubt ist.