Rentenkollaps Deutschland: Kollabiert in 3 Jahren?

Nichts ist sicher, nichts ist, so wie es scheint. Leider gilt dies auch für unser Rentensystem. Du weißt, dass die Kasse leerer und leerer wird. Vielleicht aber überschätzt Du die Rentenkasse noch immer. Lass Dich durch den Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, eines Besseren belehren.

Rentenkollaps Deutschland in drei oder vier Jahren

Der wiederum hat der Politik vorgeworfen, dass sie die Krise unterschätzt. „Die Politik agiert erst dann, wenn sie mit dem Rücken an der Wand steht.“

Er meinte wortwörtlich: „So wie es im Augenblick ist, kann es wahrscheinlich noch drei bis vier Jahre ganz gut funktionieren“. Danach sieht es offenbar anders aus, insbesondere für die jüngeren Leute. Die müssten länger arbeiten und zudem mehr Steuern zahlen. Wir gehen sogar davon aus, dass es zu Rentenkürzungen kommen kann.

Fratzscher über die Aussichten der jungen Leute: „Wenn die geburtenstarken Jahrgänge, die in den 1960er geboren wurden, anfangen, in Rente zu gehen, dann wird es richtig hart.“

Die Politik werde in fünf Jahren spätestens drastische Einschnitte unternehmen müssen. Das Renteneintrittsalter werde angehoben und so fort. „Das ist leider die bittere Konsequenz, wenn man nicht jetzt anfängt, wirklich dieses System zu reformieren“.

Die Aussage hören wir wohl. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Konsequenzen andere sein werden. Wenn das System dahingehend „reformiert“ würde, dass das Eintrittsalter einfach angehoben wird (für junge Leute), spart dies anfangs nichts. Die Rentenkasse schmilzt mit hoher Sicherheit schon früher vor sich hin. Kurz: Eine Rentenkürzung wäre nicht sehr überraschend.

Darauf solltest Du Dich vorbereiten

Wir können nicht für alle Situationen und Einkommen einen vollständigen Ratgeber erstellen. Allerdings solltest Du jetzt relativ viel und hart sparen. Aktienliebhaber werden jetzt besonders viel Aktien kaufen müssen.

Dazu aber empfehlen sich Sachwert-Investitionen etwa in Wald und Land. Sorge im Zweifel dafür, dass Du autark und autonom überleben kannst. Mit einer eigenen Viehwirtschaft und/oder einem Stück Land ist Dir schon eher geholfen.