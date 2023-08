Prepper Guide: Die richtige Schutzkleidung

Wenn Sie sich auf ein Überleben oder eine Rettung in Krisensituationen einstellen möchten, ist die richtige Kleidung das A und O. Neben der Ernährung und der Versorgung mit Wasser dürfte die richtige Prepper-Kleidung sogar entscheidend sein.

Stellen Sie sich vor, Sie geraten in eine Situation, in der durch Stürme und Starkregen zum Dauerproblem werden, während Sie sich draußen um Ihr Überleben sorgen müssen. Wenn Deine Kleidung nicht nur nass, sondern auch generell durchlässig ist, wird es nicht lange dauern, bis Sie sich erkälten – und damit die restliche Energie Ihres Körpers dafür benötigen, um überhaupt zu überleben. Deshalb sollten Sie in die Prepper-Kleidung investieren – sowohl Zeit als auch Geld.

Prepper Guide: Kleidung muss funktionell sein

Die Kleidung, die Sie organisieren sollten, muss verschiedene Funktionen erfüllen. Wenn es um Wärme geht und keine Hitzequelle zur Verfügung steht, hilft nur die richtige Kleidung. Deshalb sollten Sie rechtzeitig Vorräte anlegen. Im folgenden gehen wir auf die unterschiedlichen Aspekte der Prepper-Kleidung ein und stellen Ihnen verschiedene Arten von Schutzkleidung vor.

Wärmende Kleidung

Wärme-Schutz-Kleidung ist aufwendiger, als es sich die meisten Menschen vorstellen. Es ist nicht damit getan, etwa einen warmen Pullover zu organisieren. Vielmehr sollten Sie sich an dieser Prepper Guide-Checkliste orientieren:

Ideal ist – für den Beginn der richtigen Prepper-Kleidung – die richtige Unterwäsche . Wir empfehlen Thermounterwäsche.

. Wir empfehlen Thermounterwäsche. Auch die Füße müssen warm sein: Einfache Wollsocken reichen hier aus. Du solltest aber eher mehr denn weniger Socken einplanen. Es gibt durchaus Situationen, in denen sich zwei Paare auf einmal empfehlen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Füße warm und trocken bleiben – schließlich werden diese Sie in Richtung Sicherheit tragen müssen, wenn es zur Flucht kommt.

reichen hier aus. Du solltest aber eher mehr denn weniger Socken einplanen. Es gibt durchaus Situationen, in denen sich zwei Paare auf einmal empfehlen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Füße warm und trocken bleiben – schließlich werden diese Sie in Richtung Sicherheit tragen müssen, wenn es zur Flucht kommt. Verschiedene Hosen in unterschiedlicher Stärke sind fast selbstredend. Zudem empfiehlt sich eine spezielle Regen(schutz-)hose. Profis empfehlen eine Thermohose mit sogenannter Cargofunktion.

in unterschiedlicher Stärke sind fast selbstredend. Zudem empfiehlt sich eine spezielle Regen(schutz-)hose. Profis empfehlen eine Thermohose mit sogenannter Cargofunktion. Pullover können Sie fast nicht genug haben. Wollpullover und umgekehrt leichtere Hemden gehören zur Prepper-Guide-Grundausstattung.

können Sie fast nicht genug haben. Wollpullover und umgekehrt leichtere Hemden gehören zur Prepper-Guide-Grundausstattung. Zudem benötigen Sie Handschuhe für verschiedene Funktionen: Dünnere Handschuhe wie etwa Gartenarbeitshandschuhe sowie dicke Lederhandschuhe, die zudem am besten gefüttert sind.

für verschiedene Funktionen: Dünnere Handschuhe wie etwa Gartenarbeitshandschuhe sowie dicke Lederhandschuhe, die zudem am besten gefüttert sind. Wir empfehlen auf jeden Fall einen dichten Schal oder ergänzend ein Halstuch , um unter verschiedenen Bedingungen auch den Hals zu schützen.

oder ergänzend ein , um unter verschiedenen Bedingungen auch den Hals zu schützen. Zudem sollten Sie Jacken mit mehreren Funktionen besitzen: Klassische Regenjacken sind für wenige Euro zu kaufen. Am besten sind jedoch Öljacken, da diese am stabilsten sein werden. Letztlich sollten Sie wenn möglich auch mindestens eine gefütterte Winterjacke besitzen.

Klassische Schutzkleidung

Da wir nie wissen können, wann es zur nächsten Katastrophe kommt – geschweige denn wie diese aussieht – empfiehlt es sich, Schutzkleidung zu besorgen und für den Fall der Fälle einzulagern. Allein durch die Corona-Pandemie haben wir von heute auf morgen beobachten können, wie wichtig schützende Masken sein können. Die Liste ist jedoch länger, als Sie vielleicht vermutet hätten:

Mundschutz – exakt so, wie wir es in der Corona-Pandemie nun gelernt haben – nur besser. Denn die Masken, die teils verteilt wurden, sind zu durchlässig. Sie benötigen zumindest echte FFP2-Masken, wenn möglich aber sogar FFP3-Masken. Diese Masken schützen tatsächlich vor Viren, während die FFP2-Masken vor besonders feinen Partikeln in aller Regel nicht schützen können.

– exakt so, wie wir es in der Corona-Pandemie nun gelernt haben – nur besser. Denn die Masken, die teils verteilt wurden, sind zu durchlässig. Sie benötigen zumindest echte FFP2-Masken, wenn möglich aber sogar FFP3-Masken. Diese Masken schützen tatsächlich vor Viren, während die FFP2-Masken vor besonders feinen Partikeln in aller Regel nicht schützen können. Gummistiefel gehören auf eine besondere Weise zur nötigen Prepper-Schutzkleidung. Sie sind letztlich die einzige Möglichkeit, um zum einen beispielsweise Schlangenbisse im Wald zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglichen Gummistiefel es Ihnen auch durch tiefere Gewässer zu stapfen. Je höher, desto besser.

gehören auf eine besondere Weise zur nötigen Prepper-Schutzkleidung. Sie sind letztlich die einzige Möglichkeit, um zum einen beispielsweise Schlangenbisse im Wald zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglichen Gummistiefel es Ihnen auch durch tiefere Gewässer zu stapfen. Je höher, desto besser. Einweghandschuhe eignen sich für die verschiedensten Zwecke. Generell können Sie Ihre Hände damit schützen, wenn Sie etwa mit gefährlichen Flüssigkeiten zu tun haben. Zudem aber können Sie sie auch heute schon im normalen Alltag einsetzen. Die Investition ist immer richtig.

eignen sich für die verschiedensten Zwecke. Generell können Sie Ihre Hände damit schützen, wenn Sie etwa mit gefährlichen Flüssigkeiten zu tun haben. Zudem aber können Sie sie auch heute schon im normalen Alltag einsetzen. Die Investition ist immer richtig. Schutzhandschuhe oder Arbeitshandschuhe erfüllen schon im normalen Alltag einen ähnlichen Zweck. Auch diese Handschuhe empfehlen wir Ihnen, um damit etwa – in einer entsprechenden Situation – Holz zu fällen und zu bearbeiten.

oder Arbeitshandschuhe erfüllen schon im normalen Alltag einen ähnlichen Zweck. Auch diese Handschuhe empfehlen wir Ihnen, um damit etwa – in einer entsprechenden Situation – Holz zu fällen und zu bearbeiten. Wenn möglich, dann erwerben Sie auch eine kugelsichere Weste . Solche Prepper-Schutzkleidung werden Sie zwar hoffentlich nie benötigen – wenn Sie sie aber in einer etwas kriegerischeren Situation brauchen, wird sie Ihnen niemand mehr zur Verfügung stellen können.

. Solche Prepper-Schutzkleidung werden Sie zwar hoffentlich nie benötigen – wenn Sie sie aber in einer etwas kriegerischeren Situation brauchen, wird sie Ihnen niemand mehr zur Verfügung stellen können. ABC Schutzanzug: Ein solcher Anzug kann etwas aufwendiger in der Anschaffung sein. Dennoch gehört der Schutzanzug zu einer vollständigen Prepper-Schutzkleidung, wenn Sie für die unterschiedlichsten Situationen gewappnet sein möchten. Dabei steht das ABC für Gefahren durch atomare, biologische und chemische Waffen. Hier lohnt es, in Qualität zu investieren.

Improvisierte Schutzkleidung

Sollte es nun doch dazu kommen, dass Sie sich unvorbereitet mit einer brenzlichen Situation konfrontiert sehen, müssen Sie kreativ werden. Aber keine Sorge: Ein wahrer Prepper verlässt sich zwar auf seine Vorbereitungen, doch Survivalisten können vor allem eines – improvisieren. So geben wir Ihnen nun einige Tipps, wie Sie Ihre Schutzkleidung selbst zusammenstellen können: