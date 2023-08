Nudeln selber machen: Der ultimative Leitfaden

Nudeln von Grund auf zu kochen ist nicht schwer, aber es braucht Zeit. Wenn Sie zu Hause Nudeln selber machen, verbessern Sie Ihre italienischen Kochkünste in mehr als einer Hinsicht: Sie sparen nicht nur Geld für teure abgepackte Nudeln, sondern lernen auch, was bei der Zubereitung dieser Gerichte zu beachten ist, und verbessern Ihre Technik und Ihr Wissen. In den letzten Monaten haben wir ja auch gesehen, wie schnell Nudeln ausverkauft sein können. Daher zeigen wir Ihnen heute alle Ratschläge und Tipps, die Sie brauchen, um Ihre eigenen hausgemachten Pastarezepte zu perfektionieren.

Was Sie brauchen um Nudeln selber zu machen

Um Nudeln selber zu machen ist keine besondere Ausrüstung erforderlich. Hier sind die Grundlagen, die Sie benötigen:

Eier

Nudeln werden normalerweise mit Eiern zubereitet, aber wenn Sie Allergien haben oder Veganer sind, können Sie die Eier durch Leinsamen oder Nussmilch ersetzen.

Mehl

Für weichere Nudeln verwenden Sie Allzweckmehl, und wenn Sie eine festere Konsistenz wünschen, nehmen Sie Brotmehl. Falls es kein Mehl mehr geben sollte, finden Sie hier Mehlalternativen.

Salz

Obwohl Salz während des Prozesses optional ist, ist es wichtig, es gegen Ende des Prozesses hinzuzufügen, wenn Sie die Nudeln formen.

Das Wasser

Leitungswasser ist gut, aber wenn Sie die Zeit haben, können Sie auch Quellwasser verwenden.

Eiernudeln selber machen

Um frische Eiernudeln zu machen, brauchen Sie nicht unbedingt eine Nudelmaschine. Der Vorgang ist recht einfach, aber wie bei den meisten Dingen braucht es Zeit und Übung, um bequemer und effizienter zu werden. Mischen Sie alle Zutaten zusammen und kneten Sie den Teig auf einer Arbeitsfläche etwa 15 Minuten lang. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie einen weichen Teig haben, der fest, aber nicht klebrig ist. Lassen Sie den Teig 10 bis 15 Minuten lang mit einem feuchten Tuch bedeckt ruhen. So kann sich das Gluten entspannen und der Teig lässt sich leichter ausrollen.

Teilen Sie den Teig in 4 Stücke. Dehnen Sie jedes Teigstück so dünn wie möglich und drehen Sie es dabei mit einem Nudelholz. Sobald Sie ein langes, hauchdünnes Blatt haben, legen Sie es auf eine bemehlte Fläche, bestäuben es mit mehr Mehl und rollen es mit einem Nudelholz aus, um es dünner zu machen. Lassen Sie jedes Teigblatt ein paar Minuten ruhen, bevor Sie es in Nudeln schneiden. Achten Sie darauf, dass die Nudeln getrennt bleiben, da sie sonst zusammenkleben. Legen Sie sie auf eine bemehlte Fläche und bestäuben Sie die Nudeln mit Mehl, damit sie nicht zusammenkleben.

Wie man Vollkornnudeln zubereitet

Vollkornnudeln lassen sich leicht selber machen. Hier ist ein Grundrezept für selbstgemachte Vollkornnudeln:

Mischen Sie die Eier und das Wasser in einer großen Schüssel. Mehl und Salz hinzufügen und gerade so viel Mehl verwenden, dass der Teig weder klebrig noch bröckelig ist. Kneten Sie den Teig auf einer bemehlten Fläche 5 bis 10 Minuten lang. Den Teig 15 Minuten lang unter einem feuchten Tuch ruhen lassen.

Den Teig in 4 Stücke teilen. Jedes Teigstück so dünn wie möglich ausrollen und dabei mit einem Nudelholz drehen und einige Minuten ruhen lassen, bevor es in Nudeln geschnitten wird. Achten Sie darauf, dass die Nudeln getrennt bleiben, da sie sonst zusammenkleben. Legen Sie sie auf eine bemehlte Fläche und bestäuben Sie die Nudeln mit Mehl, damit sie nicht zusammenkleben.

Tipps um Nudeln selber zu machen

Verwenden Sie Zutaten, die Zimmertemperatur haben. So kann sich die Mischung schneller zusammenfügen. Außerdem vergewissern Sie sich, dass alle Zutaten gründlich vermischt sind. Dies kann ein paar Minuten dauern. Wenn Sie einen Standmixer verwenden, achten Sie darauf, dass Sie die niedrigste Geschwindigkeit wählen. Verwenden Sie beim Kneten des Teigs so wenig Mehl wie möglich. Mehr Mehl führt zu einer zäheren Pasta.

Lassen Sie die Nudeln etwa 15 Minuten ruhen, bevor Sie sie formen. Wenn Sie die Nudeln ohne Eier zubereiten möchten, können Sie Sojamilch, Mandelmilch oder eine andere pflanzliche Milch verwenden.

Zusammenfassung

Nudeln selber machen ist nicht schwer, aber es braucht Zeit. Wenn Sie zum ersten Mal Nudeln zubereiten oder einfach nur nach einer Ausrede suchen, um eine weitere Bestellung zu vermeiden, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen.

Der italienische Klassiker wird traditionell aus Grieß und Wasser hergestellt, kann aber auch mit anderen Mehlen, wie z. B. Vollkornmehl, zubereitet werden. Es gibt viele verschiedene Nudelsorten, und wenn Sie sie zu Hause zubereiten, haben Sie viele Möglichkeiten. Das Schwierigste wird sein, sich zu entscheiden, welche Pasta man zuerst machen soll!