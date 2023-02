Kriegsausbruch – wie Sie sich vorbereiten können

Der Krieg in der Ukraine scheint weiter zu eskalieren. Kein Ende ist in Sicht, geht es nach den Äußerungen etwa der russischen Politik. So scheint es inzwischen zumindest auch denkbar, dass bei uns auch der Krieg ausbricht. Zunächst bildet Polen die Westgrenze der Ukraine – und wir haben die Westgrenze nach Polen.

Wenn der Krieg ausbricht: Was Sie tun können

Niemand von uns wünscht sich einen Kriegsausbruch bei uns. Das Wort vom 3. Weltkrieg ist aber schon in den Mund genommen worden. Und keiner kann sagen, wann wir von einer möglichen Volleskalation erfahren würden.

Dennoch: Wir müssen leider alle damit rechnen, dass spätestens dann die Supermärkte gestürmt werden. Zu Beginn der Corona-Krise waren es vornehmlich Käufe von Toilettenpapier und Desinfektionsmitteln – Sie erinnern sich sicherlich. Was, wenn plötzlich ein Krieg ausbricht?

Deshalb sollten Sie im ersten Schritt, sobald deutlich wird, dass bei uns ein Krieg ausbricht, Lebensmittel und andere wertvolle Güter bereits bei Ihnen zuhause gelagert haben – oder spätestens dann einlagern.

Unsere Empfehlungen für die Krisenvorbereitung: