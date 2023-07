Kommunikation ohne Strom – so geht es

1. Stromnetz-unabhängige Weltempfänger Moderne Weltempfänger werden nicht nur mit Batterien betrieben, sondern sind heute auch mit einem Solarpanel und zusätzlich mit einer Kurbel zum Aufladen eines kleinen Generators ausgestattet. Diese Geräte sind stets einsatzfähig und garantieren Ihnen auch bei längeren Stromausfällen jederzeit den Zugang zu Informationen: ob Evakuierungspläne, Warnungen zu Tumulten und Aufständen oder Hinweise zur Lebensmittelausgabe. Zudem können Sie auch ausländische Sender empfangen. Mein Rat: Weltempfänger erhalten Sie in Elektronikmärkten und Krisenvorsorge-Shops schon ab 20 Euro. Auch von Vorteil ist ein mit einer Kurbel angetriebenes Radio, wie unser Waldhammer Solar-Kurbelradio inkl. Powerbank. 2. CB-Funkgeräte Wie schon gesagt, bei einem Blackout ist Kommunikation sehr wichtig. Genau diese ermöglichen Ihnen auch batteriebetriebene CB-Handfunkgeräte, CB-Funkanlagen in Ihrem Haus oder in Ihrem Fahrzeug. Diese funktionieren so: Beim CB-Funk werden Signale direkt zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht. Das ermöglicht Ihnen zumindest regionale Informationsquellen. Grund: Lokale CB-Funker sind über das örtliche Geschehen gut informiert und viel näher am geschehen als die Medien. Die Vergangenheit zeigt, dass gerade bei Katastrophen CB-Funker wichtige Meldungen oft als Erste weitergeben: etwa wo Wasser, Nahrungsmittel oder Benzin zu bekommen sind, wo medizinische Hilfe geleistet wird oder in welchen Gegenden es gefährlich sein kann. Mein Rat: CB-Funk ist kein Hexenwerk. Sehr gutes Grundlagen Wissen vermittelt die Seite funkerportal.de. Zudem kann Ihnen auch der regionale CB-Funk-Klub weiterhelfen. Mein Tipp: Ordentliche CB-Funk-Geräte erhalten Sie bereits ab 70 Euro. 3. Sprech-Funkgeräte Sprechfunkgeräte sind ein begehrtes und kostengünstiges Kommunikationsmittel. Zumal wenn Handy und das Festnetztelefon ausfallen, können Sie mit den geeigneten Funkgeräten auf freier Fläche bis zu 8 (!) Kilometer weit kommunizieren. In der Stadt sind es immerhin noch etwa 3 Kilometer. Sie sind also jederzeit flexibel, zwar auf kürzere Distanz, aber immerhin! So können Sie jedenfalls die Kommunikation zu Ihrer Familie aufrechterhalten. Mein Rat: Gute Sprechfunkgeräte gibt es in Elektronikgeschäften oder im Internet (z. B. amazon oder Conrad.de) bereits ab 70 Euro. Mit einem Weltempfänger können Sie im Krisenfall auf überlebenswichtige Informationen zurückgreifen, damit Sie nicht isoliert sind. CB- und/oder Sprechfunkgeräte ermöglichen Ihnen zudem die Kommunikation mit wichtigen Gesprächspartnern. Wie verhalten Sie sich bei einer akuten Krisensituation richtig? Halten Sie sich am besten an diese Tipps.