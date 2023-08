Kleebefall im Garten: So können Sie effektiv Klee entfernen

Klee ist in den meisten Gärten ein häufiges Problem. Er breitet sich schnell aus und kann schwer zu beseitigen sein, wenn er einmal Fuß gefasst hat. Er gedeiht oft in feuchtem Klima und auf nährstoffreichem Boden, weshalb er in Gärten so häufig vorkommt. Zum Glück gibt es einige einfache Methoden, um Klee zu entfernen, ohne die übrigen Pflanzen in Ihrem Garten zu schädigen.

Um Klee in Ihrem Garten zu entfernen, müssen Sie zunächst wissen, wie er sich ausbreitet und wie gesund Ihre Pflanzen sind. Der meiste Klee verbreitet sich über Ausläufer, die unter der Bodenoberfläche wachsen, und über Samen. Jede dieser Ausläufer muss einzeln entfernt werden, wenn Sie den Klee endgültig loswerden wollen.

Erkennen Sie Klee

Klee ist mit vielen verschiedenen Pflanzenarten verwandt, darunter Luzerne, Sojabohnen und Tabak. Es gibt viele verschiedene Arten von Klee, jede mit ihren eigenen Eigenschaften und ihrem eigenen Aussehen. Einige Arten sind je nach ihren spezifischen Gewohnheiten schwieriger zu entfernen als andere.

Rotklee ist die häufigste Art, die in Gärten vorkommt, aber es gibt auch einige andere Arten, die in der Nähe wachsen können. Die Blätter des Rotklees ähneln einem Kleeblatt, daher hat er auch seinen Namen. Rotklee hat blaue Blüten und ist die häufigste Kleeart, die unsere Gärten befällt. Er wird als Viehfutter und natürliches Düngemittel sowie für medizinische Zwecke beim Menschen verwendet.

Andere Kleearten sind Weißklee, Gelbklee und Schwefelklee. Die Blüten des Weißklees sind meist rosa oder weiß, manchmal aber auch gelb. Der Gelbklee ist eine der frühesten Kleearten, die im Frühjahr blüht und deren Blüten gelb oder goldfarben sind. Schwefelklee ist eine nicht essbare Kleeart, die im Westen der Vereinigten Staaten verbreitet ist.

Wie Sie Klee aus dem Garten entfernen

Wenn der Klee nur in einem Bereich Ihres Gartens wächst, können Sie ihn einfach ausreißen oder ausgraben. Beginnen Sie damit, so viele Wurzeln wie möglich zu entfernen. Entfernen Sie auch alle Ausläufer aus dem Boden und stellen Sie sicher, dass die Fläche frei von Kleesamen ist.

Sollte der Klee zwischen anderen Pflanzen wachsen, müssen Sie die gesamte Fläche ausgraben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Kleewurzeln, Ausläufer und Samen entfernen. Sie können schnell wieder nachwachsen, wenn Sie auch nur eine Wurzel zurücklassen.

Als Nächstes müssen Sie den Klee entsorgen. Sie können ihn kompostieren, wenn Sie gesunde Pflanzen in der Nähe haben, aber die meisten Pflanzen vertragen den Klee nicht. Sie können den Klee auch zu Ihrem Komposthaufen geben, aber achten Sie darauf, ihn von anderen Dingen getrennt zu halten.

Rotierende Kulturen

Eine der besten Methoden, den Klee loszuwerden, besteht darin, die Pflanzenkulturen zu wechseln. Das bedeutet, dass Sie jedes Jahr an verschiedenen Stellen andere Pflanzen anbauen. Das hilft nicht nur dabei, den Klee loszuwerden, sondern beugt auch anderen häufigen Problemen im Garten vor, wie Schädlingen und Krankheiten.

Indem Sie Ihre Pflanzenkulturen rotieren lassen, verhindern Sie, dass der Klee zweimal an der gleichen Stelle wächst. Dies trägt dazu bei, dass sich der Klee nicht auf andere Bereiche Ihres Gartens ausbreitet. Was Sie jedes Jahr tun sollten, hängt von den spezifischen Pflanzenarten ab, die Sie haben. Gärtner mit großen Gärten sollten sich einen Kalender anlegen und die zu bepflanzenden Flächen für jeden Monat markieren.

Verwendung von Herbiziden zum Klee entfernen

Wenn der Klee ein ernsthaftes Problem darstellt, sollten Sie den Einsatz eines Herbizids in Betracht ziehen, um ihn loszuwerden. Die meisten Herbizide sind zwar für den Einsatz an etablierten Pflanzen sicher, aber Sie sollten immer die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen, bevor Sie Chemikalien in Ihrem Garten einsetzen.

Verwenden Sie ein Herbizid zur Beseitigung von Klee, achten Sie darauf, dass das Produkt für die Verwendung bei Klee gekennzeichnet ist und dass Sie es gemäß den Anweisungen anwenden. Achten Sie auch darauf, dass Sie ein Produkt wählen, das Ihre anderen Pflanzen nicht schädigt, insbesondere wenn Sie essbare Pflanzen anbauen. Einige Herbizide können für den Menschen schädlich sein, wenn sie verzehrt werden.

Seien Sie bei der Anwendung von Herbiziden zum Klee entfernen vorsichtig und tragen Sie stets Schutzkleidung. Achten Sie darauf, dass Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig befolgen und das Mittel nicht zu viel auftragen. Vermeiden Sie es auch, das Herbizid auf Pflanzen auszubringen, die in der Nähe von Gewässern wachsen, da es in die Wasserläufe gelangen und dort schwere Schäden verursachen kann.

Klee als Unkraut- und Futtermitteldünger

Wenn Sie Klee zur Fütterung Ihres Viehs anbauen, sollten Sie einen Unkraut- und Futtermitteldünger verwenden. Dadurch wird der Nährwert des Klees erhöht, ohne sein Aussehen zu verändern. Außerdem müssen Sie weniger Futter an Ihre Tiere verfüttern, ohne dass sie auf die Nährstoffversorgung verzichten müssen.

Sollten Sie Klee als Dünger verwenden, sollten Sie darauf achten, dass er frisch ist. Sie können ihn direkt als Dünger für Ihre Gartenpflanzen verwenden. Sie können auch alten Klee zerkleinern und als Kompost verwenden, allerdings ist er dann nicht so wirksam wie frischer Klee.

Schlussfolgerung

Klee bringt also nicht nur Glück, diese vielseitige Pflanze kann auch zum Düngen verwendet werden. Dennoch kann Klee im eigenen Garten auch schnell zu einem echten Problem werden, gerade wenn er sich schnell und unkontrolliert ausbreitet. Achten Sie gut auf Ihren Garten und halten Sie Ihre Pflanzen im Blick – denn bei Klee kommt es vor allem auf eins an: Schnelligkeit.

Sobald Sie einen Kleebefall in Ihrem Garten bemerken, sollten Sie mit der Bekämpfung des Problems beginnen. Wenn Sie Klee entfernen, achten Sie darauf, dass keine Wurzeln zurückbleiben. Sollte der Klee sich trotz Ihrer Bemühungen nicht bändigen lassen, können Sie sich Herbizide als Helfer dazu holen.