Hygiene: Oft unterschätzte Krisenvorbereitung

Wenn Sie sich auf eine längere Krise vorbereiten möchten oder müssen, ist die Hygiene ein ganz großes Thema. Dies hat selbstredend keine optischen Gründe, sondern funktionale. Sie sollten so gesund als möglich bleiben und deshalb alles, was über eine normale Keimbelastung etc. hinausgeht, vermeiden helfen. Die Liste der benötigten Dinge ist lang.

Das Hygiene-Kit vervollständigen

Kleine Hygiene-Helfer für die Krise

Die essentiellen Hygieneartikel für die Krise

Wir wissen, dass das Thema Hygiene in Krisenbeiträgen und bei der entsprechenden Vorbereitung etwas unterschätzt wird. Dies hängt am Thema – die meisten Menschen glauben, entsprechendes Material sehr schnell auftreiben zu können. Aber allein die Corona-Krise hat gezeigt, dass eben dies nicht zuverlässig passiert.

Persönliche Hygiene ist Ihre größte Verteidigung gegen jegliche Art von Infektionen und Krankheiten. Mit anderen Worten: Je sauberer Sie bleiben, desto gesünder werden Sie bleiben.

Hygieneartikel für die Toilette

Worüber sich die Wenigsten Gedanken machen, ist der Toilettengang in der Krise. Die meisten von uns sind es gewohnt, ihre Notdurft jederzeit auf einer herkömmlichen Toilette verrichten zu können. Doch wenn das fließende Wasser zum Luxusgut wird und die Supermärkte geschlossen bleiben, ist die frühzeitige Vorbereitung das Einzige, was Ihnen den Gang zur Toilette erleichtern kann.

Toilettenpapier können Sie dauerhaft nicht einfach durch Zeitungspapier ersetzen, auch wenn viele Erzählungen dies weismachen wollen. Da Sie sich in einem Krisenszenario auch nicht darauf verlassen können, dass Sie unbegrenzten Zugang zu sauberem Wasser für die Körperhygiene haben, wird dieser Artikel umso wichtiger. Toilettenpapier kann in einer Panik knapp werden – hier sind Vorräte wertvoll.

Müllsäcke sind unabdingbar. Müllsäcke haben den Vorteil, dass Sie sie in verschiedensten Funktionen nutzen können. Zum einen sind sie gute Behälter, um Schwarzwasser zu entsorgen. Camper wissen, was gemeint ist. Zum anderen können Sie Müllsäcke, die Sie nicht anderweitig benötigen, auch zur Abdichtung von Zelten etc. verwenden – sie sind vielseitig verwendbar.

Wenn Sie sich perfekt vorbereiten möchten, sind Windeln bei Bedarf gleichfalls hilfreich. Selbstverständlich gibt es für kurze Zeit Behelfsmittel. Mittel- und langfristig werden Sie sich jedoch nicht um deren Reinigung kümmern können, weder zeitlich noch in jeder Umgebung.

Zu einer perfekten Vorbereitung zählt es auch, dass Sie – als Toilette – Eimer organisieren. Eimer sind der perfekte Toilettensitz, eignen sich aber selbstverständlich auch für den Transport der verschiedensten Materialien. Eimer können Sie weiterhin auch einsetzen, um einen Wassertransport zu ermöglichen. Sollten Sie sich mit einem Eimer nicht wohlfühlen, können Sie sich auch eine Eimer- oder Campingtoilette anschaffen. Diese nimmt allerdings mehr Platz weg und sollte nur dann verwendet werden, wenn es nicht zu einer Flucht kommt. Andernfalls stellt sie überflüssiges Gepäck dar.

Frauen benötigen weiterhin Artikel der sogenannten Damen-Hygiene. Die Artikel können Sie auch anderweitig verwenden, z. B. als Zundermaterial beim Anzünden von Feuer.

Einweghandschuhe können ebenfalls hilfreich sein, um sich nach dem Toilettengang zu säubern. Diese sollten Sie auch für sonstige Reinigungsarbeiten einplanen.

Das Waschen und Säubern

Auch wenn es in einer Krise wesentlich schlimmeres, als einen unangenehmen Körpergeruch gibt, ist auch der Aspekt des Waschens und Säuberns nicht zu unterschätzen. Zum einen, um sich von Bakterien zu befreien und Viren möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Zum anderen kann ein strenger Körpergeruch aber auch schlichtweg unangenehm sein – gerade, wenn Sie in einer größeren Gruppe auf engem Raum gefangen sind.

Kernseife ist hier das A und O. Die fettige Seife ist ein wahrer Alleskönner – von der Körperhygiene über das Haare waschen bis hin zur Reinigung von Geschirr und Kleidung. Wir empfehlen, frühzeitig einen Vorrat anzulegen. Die Kernseife ist neutral und auch für die meisten Allergiker geeignet. Übrigens: Sie können aus Asche und Fett auch Ihre eigene Seife herstellen!

Kernseife ist hier das A und O. Die fettige Seife ist ein wahrer Alleskönner – von der Körperhygiene über das Haare waschen bis hin zur Reinigung von Geschirr und Kleidung. Wir empfehlen, frühzeitig einen Vorrat anzulegen. Die Kernseife ist neutral und auch für die meisten Allergiker geeignet. Übrigens: Sie können aus Asche und Fett auch Ihre eigene Seife herstellen!

Zahncreme und Zahnbürsten sollten Sie ebenfalls nicht unterschätzen. Neben dem andernfalls auftretenden Mundgeruch, ist auch ein Verfall der Zähne möglich, wenn Sie diese nicht täglich reinigen können. Entzündungen und ähnliche Probleme sind gerade in Krisenzeiten ein massives Hindernis. Zudem empfehlen wir aus diesem Grund auch Zahnseide. Bedenken Sie, dass Sie zwar auch selbst Zahnpasta herstellen können, jedoch im Krisenfall womöglich keinen Zugang zu den dafür benötigten Zutaten haben werden.

Desinfektionsmittel ist ebenso ein wichtiger Bestandteil für die Reinigung und Desinfizierung von Händen, Oberflächen und anderen Gegenständen. Weiterhin ist es effektiv, um Viren zu bekämpfen und so gesund zu bleiben. An dieser Stelle möchten wir noch auf Tücher und Lappen hinweisen. Notfalls können hier auch alte Bettlaken oder T-Shirts verwendet werden. Dennoch sollten Sie sich bewusst machen, dass auch in der Krise ein sauberer Unterschlupf – oder zumindest die Möglichkeit, ihn sauber zu halten – für viele wichtig sein wird. Gleiches gilt für Handtücher, gegebenenfalls Waschlappen und Geschirrtücher.

Wasser für die Hygiene einplanen

Wie immer, weisen wir auch hier nochmal darauf hin, dass Sie für die Reinging und allgemeine Hygiene auch Wasser einplanen sollten. Achten Sie also bei der Kalkulation des sauberen Wasser darauf, neben dem Trinkbedarf auch einen Teil für Hygiene einzuplanen. Zur Aufbewahrung des Wassers eignen sich beispielsweise Wassertanks oder große Wasserkanister – vorzugsweise mit Zapfhahn.

Zusätzlich können Sie eine Regentonne aufstellen, mit der Sie Regenwasser auffangen. Stellen Sie in diesem Fall auch Geräte zur Wasseraufbereitung bereit. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Solarduschen, welche Sie in gut sortierten Prepper-Shops erwerben können.

Wenn Sie in der Nähe eines Bachs oder eines Sees sind, können Sie sich auch darin waschen. Dies wird Sie nicht nur abkühlen – falls dies nötig sein sollte – sondern ebenfalls Wasser sparen. Achten Sie darauf, dass Sie keine Seife im Wasser verwenden, und vergewissern Sie sich, dass keine anderen Personen die Wasserquelle flussabwärts von Ihnen benutzen. Sie können auch biologisch abbaubare Seife und einen Behälter mit Wasser verwenden. Wenn es einfach zu kalt ist, um das Wasser zu gießen, können Sie die „Schwammbad“-Methode anwenden. Dies kann mit einem Halstuch, Moospflaster usw. geschehen.