Hitchhiking: Die ultimative Reiseoption für Abenteuerlustige

Beim Hitchhiking bittet man andere Menschen um eine Mitfahrgelegenheit in ihrem Auto oder in einem anderen privaten Verkehrsmittel wie einem Boot oder Flugzeug und reist mit ihnen. Es ist nicht so beängstigend, wie Sie vielleicht denken – die meisten Fahrer sind gerne bereit, Ihnen zu helfen, wenn sie können. Solange Sie einen kühlen Kopf bewahren, ist es eine gute Möglichkeit, Einheimische zu treffen, neue Orte zu sehen und Reisekosten zu sparen.

Der Gedanke des Hitchhiking mag manche abschrecken, aber für abenteuerlustige Nomaden ist das eine großartige Gelegenheit. Hier sind 10 Gründe, warum Hitchhiking Ihre nächste Reise-Obsession sein sollte:

Reisen mit kleinem Budget

Wenn Sie Hitchhiking betreiben, brauchen Sie nicht für den Transport zu bezahlen, was Ihnen ermöglicht, Geld zu sparen. Sie können Ihre eigene Route wählen, in Hostels oder Airbnb übernachten und in preiswerten Restaurants essen. Außerdem kommen Sie per Anhalter aus teuren Touristengebieten heraus und können Orte erkunden, an denen Sie mit einem geringen Budget reisen können.

Falls Sie in einer Gruppe unterwegs sind, können Sie sich die Kosten für Benzin und Essen teilen und so eine günstigere Reise machen. Wenn Sie allein unterwegs sind, können Sie Apps wie Blabla Car oder Hitchability ausprobieren, mit denen Sie mit Einheimischen in Kontakt treten können, die Sie kostenlos mitnehmen, wenn Sie ihnen bei ihren täglichen Fahrten helfen. Diese Mitfahr-Apps sind eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und gleichzeitig Einheimische kennenzulernen und mehr über ihr Leben zu erfahren.

Neue Leute kennenlernen

Das Beste an Hitchhiking ist, dass man unterwegs viele Einheimische und andere Reisende kennenlernt. Hitchhiking ist nicht auf eine bestimmte Art von Person, ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Herkunft beschränkt. Es steht jedem offen, der reisen will und ein Auto hat. Sie können Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft kennen lernen und mehr über ihr Leben und ihre Kultur erfahren.

Da Sie in einem fremden Auto mitfahren oder in einem fremden Boot Platz nehmen, haben Sie viel Zeit, Ihre Mitreisenden kennenzulernen. Am Ende der Reise werden Sie einen Freund gefunden haben und die Möglichkeit haben, etwas über die Kultur und die Lebensweise dieser Menschen zu erfahren. Sie können sich auch über die sozialen Medien mit den Menschen in Verbindung setzen und die Unterhaltung fortsetzen, lange nachdem Sie sich persönlich verabschiedet haben.

Lernen Sie mehr über den Ort, den Sie besuchen

Hitchhiking ist eine gute Möglichkeit, Einheimische kennenzulernen, aber es kann Ihnen auch helfen, etwas über den Ort zu erfahren, den Sie besuchen. Sie können Ihren Fahrer nach örtlichen Sehenswürdigkeiten, guten Restaurants und Orten abseits der Touristenpfade fragen. Sie können sogar darum bitten, an einem bestimmten Ort abgesetzt zu werden, damit Sie die Gegend zu Fuß erkunden können.

Anderen auf der Reise helfen

Sie bitten nicht nur um eine kostenlose Fahrt. Sie gehen einen sozialen Vertrag ein, in dem Sie Ihrem Fahrer in irgendeiner Weise helfen. Es ist wichtig, dass Sie sich darüber im Klaren sind, worin Ihr Beitrag besteht, und dass Sie ihn auch einhalten. Wenn Sie sich beispielsweise bereit erklären, beim Tanken zu helfen, achten Sie darauf, dass Sie nur so viel Geld in den Tank stecken, wie Sie versprochen haben.

Eine gute Idee ist es, ein Tagebuch zu führen und die Namen aller Menschen aufzuschreiben, denen Sie auf der Reise helfen. Auf diese Weise schaffen Sie Erinnerungen und haben einen Tagebucheintrag für Ihre Reise.

Verborgene Schätze abseits der ausgetretenen Pfade entdecken

Wenn Sie an einem neuen Ort abgesetzt werden und zu Fuß losgehen, werden Sie eine Karte schnell in einem neuen Licht sehen. Sie werden Orte sehen, die Sie im Taxi oder im Bus nicht gesehen hätten, und vielleicht entdecken Sie verborgene Schätze abseits der ausgetretenen Pfade.

Vielleicht entdecken Sie seltsame und interessante Dinge oder treffen Menschen auf dem Weg. Die Reise kann so interessant sein, wie Sie es wollen, und Sie müssen sich nicht an die Karte halten. Wenn Sie möchten, können Sie jederzeit eine Mitfahrgelegenheit zu Ihrem nächsten Ziel nutzen. Sie können Ihre Reise sogar planen, indem Sie in eine bestimmte Richtung Hitchhiking betreiben. Gehen Sie mit einer neuen Einstellung auf die Straße und entdecken Sie verborgene Schätze abseits der ausgetretenen Pfade.

Risikofreies Reisen

Hitchhiking ist sicher, solange Sie Ihren gesunden Menschenverstand walten lassen. Sie sollten es vermeiden, nachts und in abgelegenen Gegenden zu trampen. Sie können Ihr Risiko jedoch verringern, indem Sie einen gut beleuchteten und belebten Ort zum Hitchhiking wählen, sich wie ein verantwortungsbewusster Reisender verhalten und auf Ihren Instinkt hören.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu wohlhabend aussehen und bewahren Sie Ihre Wertsachen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie mit einem Freund oder einer Freundin unterwegs sind, wirken Sie weniger riskant und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgegriffen werden, ist größer.

Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Sicherheit machen, können Sie Ihren Gastgeber fragen, ob es einen öffentlichen Ort gibt, an dem Sie auf eine Mitfahrgelegenheit warten können.

Entdecke Sie Ihren Reisestil

Wenn Sie mit einer Gruppe reisen, können Sie Ihren Reisestil nicht ausprobieren. Beim Hitchhiking können Sie neue Orte erkunden, verborgene Schätze entdecken und verborgene Juwelen aufspüren. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Reisestil zu entdecken. Sie können in ein Tagebuch schreiben und sich Notizen über Ihre Reise und das, was Sie gelernt haben, machen.

Schlussfolgerung

Beim Hitchhiking lernen Sie viele interessante Menschen kennen und erfahren mehr über die Orte, die Sie besuchen. Sie können mit kleinem Budget und ohne Risiko reisen. Sie können neue Orte erkunden, verborgene Schätze entdecken und Ihren Reisestil finden.

Hitchhiking ist eine fantastische Art zu reisen, vor allem, wenn man nur ein kleines Budget zur Verfügung hat. Und wie wir Ihnen in diesem Artikel gezeigt haben, bietet das Hitchhiking eine Menge Vorteile, die Sie bei keiner anderen Reiseoption haben. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, sich auf den Weg zu machen und nach einer Mitfahrgelegenheit zu fragen, sollten Sie sie nutzen.